Samsung यूजर्स के मजे! 4 साल पुराने इन फोन्स को मिला One UI 8 अपडेट, मिलेंगे स्मार्ट AI, तगड़े सिक्योरिटी फीचर्स

Samsung ने One UI 8 अपडेट रोलआउट शुरू किया है। अब यह अपडेट Z Fold4, Z Flip4, M36 और F36 जैसे मॉडलों को मिलना शुरू हो गया है। जानें कैसे अपडेट करें।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:06 PM
Samsung यूजर्स के मजे! 4 साल पुराने इन फोन्स को मिला One UI 8 अपडेट, मिलेंगे स्मार्ट AI, तगड़े सिक्योरिटी फीचर्स

Samsung ने हाल ही में घोषणा की है कि वह Android 16 आधारित One UI 8 अपडेट को कई Galaxy मॉडलों पर रोल आउट कर रहा है। अब ये नया अपडेट Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy M36 और Galaxy F36 जैसे मॉडल्स को मिलने वाला है। यह अपडेट सिर्फ एक सामान्य सिस्टम अपडेट नहीं है बल्कि इसमें Secure Folder में मजबूती, DeX का नया Desktop Mode, और नया यूजर इंटरफ़ेस जैसे सुधार शामिल हैं। अपडेट के साथ Samsung ने अक्टूबर / सितंबर 2025 की सिक्योरिटी पैच भी शामिल की है। इस अपडेट का साइज लगभग 2.3GB से 3GB के बीच हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप वाई-फाई से डाउनलोड करें।

One UI 8 में क्या नया है?

One UI 8 अपडेट कई सुधार और नये फीचर्स लेकर आता है: Secure Folder को और मजबूत बनाया गया है अब आपके निजी फाइल्स और डेटा अधिक सुरक्षित रहेंगे। DeX मोड को Android 16 के Desktop Mode पर लाया गया है जिससे स्क्रीन को मॉनिटर से जोड़ने पर मल्टीटास्किंग आसान होगी। कई ऐप्स जैसे Calendar, Reminders, Alarm को “स्मार्ट” बनाया गया है, ताकि ये और बुद्धिमान तरीके से काम करें।

ये भी पढ़ें:Jio का कमाल! ₹799 में लाया ‘सेफ्टी फर्स्ट’ फोन, करेगा लोकेशन ट्रैकिंग

UI डिज़ाइन में बदलाव Quick Share, Samsung Internet, और My Files जैसे ऐप्स का इंटरफेस रीफ्रेश किया गया है। Modes & Routines अब और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ब्लूटूथ Auracast, hearing aid सपोर्ट, और कैमरा ऐप में स्वाइप जेस्चर फीचर्स भी जोड़े गए हैं। सिक्योरिटी पैच के अपडेट अक्टूबर / सितंबर 2025 की सुरक्षा सुधार इंटीग्रेट किए गए हैं। कुल मिलाकर, One UI 8 बदलावों का एक बड़ा पैकेज है जो आपके Galaxy फोन को और अधिक उपयोगी, सुरक्षित और आकर्षक बनाने का वादा करता है।

कैसे करें डाउनलोड

अगर आपके फोन पर अपडेट उपलब्ध है, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं:

Step 1: Settings > Software Update

वहां Download and Install पर टैप करें

यदि अपडेट पाया गया हो, Install now करें फोन रिस्टार्ट होगा

Step 2: चूंकि यह अपडेट बड़े आकार का हो सकता है (लगभग 2.3GB से 3GB), वाई-फ़ाई से डाउनलोड करना बेहतर रहेगा।

Step 3: यदि अभी अपडेट नहीं दिख रहा है, तो धैर्य रखें यह एक स्टेप-बाय-स्टेप रोलआउट है और कुछ डिवाइसों में आने में दिन लग सकते हैं।

Step 4: अपडेट करते समय ध्यान दें कि बैटरी कम से कम 50% हो और फोन चार्ज पर या पर्याप्त बैटरी स्थिति में हो।

ये भी पढ़ें:OnePlus का दिवाली तोहफा! 16 अक्टूबर से नए हो जाएंगे ये 14 फोन, मिलेंगे AI फीचर्स
Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile
