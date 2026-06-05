रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! AI पकड़ेगा खाने में गड़बड़ी, 24x7 होगी निगरानी, IRCTC ने उठाया बड़ा कदम

IRCTC ने रेलवे किचन में AI आधारित निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित भोजन मिल सके। अब AI कैमरे खाने की क्वालिटी, साफ-सफाई और सुरक्षा नियमों पर नजर रखेंगे। जानिए रेलवे के इस हाईटेक सिस्टम से यात्रियों को क्या फायदा होगा।

लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले लाखों लोग रेलवे के खाने पर निर्भर रहते हैं। हालांकि समय-समय पर यात्रियों की तरफ से खाने की क्वालिटी, साफ-सफाई और हाइजीन को लेकर शिकायतें भी सामने आती रही हैं। अब इन समस्याओं को कम करने और यात्रियों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे और IRCTC ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने अपने किचन और फूड प्रोडक्शन यूनिट्स में AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस नई तकनीक के जरिए किचन में होने वाले काम पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों तक पहुंचने वाला खाना साफ-सुथरा, सुरक्षित और तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाए।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि AI तकनीक की मदद से खाने की क्वालिटी में सुधार होगा और यात्रियों का भरोसा भी बढ़ेगा। आने वाले समय में इस सिस्टम को और अधिक रेलवे किचन तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। इसकी वजह यह है कि कई बार यात्रियों की तरफ से खाने में गड़बड़ी, खराब पैकिंग, साफ-सफाई की कमी या कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन न करने जैसी शिकायतें मिलती रही हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए रेलवे ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है।

ऐसे काम करेगा नया AI सिस्टम रेलवे किचन में लगाए गए AI कैमरे सामान्य CCTV कैमरों से काफी अलग होंगे। ये कैमरे केवल रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बल्कि वीडियो का एनालिसिस भी करेंगे। अगर कोई कर्मचारी बिना ग्लव्स के काम कर रहा है, हेड कैप नहीं पहन रहा है या साफ-सफाई के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो AI सिस्टम इसे पहचान सकता है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजा जा सकता है। यानी अब केवल कैमरे लगाने तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक खुद संभावित गड़बड़ियों को पकड़ने में मदद करेगी।

खाने की क्वालिटी पर होगी बेहतर निगरानी रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता यात्रियों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराना है। AI आधारित सिस्टम की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाना तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार हो। अगर कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। इससे भोजन की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है और शिकायतों की संख्या भी कम हो सकती है।

यात्रियों को होगा फायदा रेलवे के इस नए कदम का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को मिलने वाला है। यात्रियों को अधिक सुरक्षित और बेहतर क्वालिटी वाला भोजन मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा खाने को लेकर आने वाली शिकायतों में भी कमी आ सकती है। अगर सिस्टम सफल रहता है तो ट्रेन में मिलने वाले भोजन को लेकर यात्रियों का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है।