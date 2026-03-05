PhonePe यूजर्स के लिए UPI PIN का झंझट खत्म, अब सिर्फ अंगूठा लगाओ और तुरंत हो जाएगा पेमेंट
PhonePe ने UPI पेमेंट के लिए एक नया Biometric Authentication फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स 5000 रुपये तक का पेमेंट बिना UPI PIN डाले सिर्फ Fingerprint या Face Unlock से कर सकेंगे।
भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब UPI पेमेंट को और आसान किया जा रहा है। और अब इसे और आसान बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब UPI करने के लिए बार-बार UPI PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि PhonePe ने एक नया Biometric Authentication फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अब फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक का इस्तेमाल करके सीधे पेमेंट कर सकते हैं। PhonePe ने यह पेमेंट फीचर पेमेंट को पहले से ज्यादा तेज, आसान और सुरक्षित बनाने के लिए लाया गया है।
अभी 5000 रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध
फिलहाल यह सुविधा 5000 रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध है। अगर ट्रांजैक्शन इससे ज्यादा है तो यूजर्स को पहले की तरह UPI PIN डालना होगा। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच यह फीचर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पेमेंट प्रोसेस तेज होगा और कई यूजर्स को सुविधा मिलेगी। खासकर उन लोगों को जिन्हें बार-बार PIN डालना मुश्किल लगता है या जो जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं। अगर ट्रांजैक्शन 5000 रुपये से ज्यादा का है तो सुरक्षा के लिए यूजर को UPI PIN डालना होगा। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी बनी रहती है।
PhonePe के नए फीचर के फायदे
PhonePe के इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके पेमेंट को ऑथराइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको हर बार चार या छह अंकों का UPI PIN टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। बस फोन को फिंगरप्रिंट या फेस से अनलॉक करें और पेमेंट तुरंत पूरा हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह फीचर यूजर्स को वन-टच पेमेंट एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है, जिससे ट्रांजैक्शन और तेज हो जाएगी।
जब यूजर PhonePe से पेमेंट करता है तो ऐप फोन के सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्ट होकर फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन करता है। अगर पहचान सही होती है तो ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा हो जाता है। कंपनी के अनुसार इससे पेमेंट प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतें कम होंगी।
सुरक्षा के लिहाज से नया UPI पेमेंट मेथड कितना सुरक्षित
बायोमेट्रिक सिस्टम को काफी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें यूजर की यूनिक पहचान का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक डेटा सीधे फोन के सिक्योर हार्डवेयर में सुरक्षित रहता है और इसे किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता। इसलिए यह सिस्टम सामान्य PIN की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर अभी Android स्मार्टफोन यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे iPhone यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
