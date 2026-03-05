PhonePe यूजर्स के लिए UPI PIN का झंझट खत्म, अब सिर्फ अंगूठा लगाओ और तुरंत हो जाएगा पेमेंट

PhonePe ने UPI पेमेंट के लिए एक नया Biometric Authentication फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स 5000 रुपये तक का पेमेंट बिना UPI PIN डाले सिर्फ Fingerprint या Face Unlock से कर सकेंगे।

भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब UPI पेमेंट को और आसान किया जा रहा है। और अब इसे और आसान बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब UPI करने के लिए बार-बार UPI PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि PhonePe ने एक नया Biometric Authentication फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अब फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक का इस्तेमाल करके सीधे पेमेंट कर सकते हैं। PhonePe ने यह पेमेंट फीचर पेमेंट को पहले से ज्यादा तेज, आसान और सुरक्षित बनाने के लिए लाया गया है।

अभी 5000 रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध फिलहाल यह सुविधा 5000 रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध है। अगर ट्रांजैक्शन इससे ज्यादा है तो यूजर्स को पहले की तरह UPI PIN डालना होगा। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच यह फीचर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पेमेंट प्रोसेस तेज होगा और कई यूजर्स को सुविधा मिलेगी। खासकर उन लोगों को जिन्हें बार-बार PIN डालना मुश्किल लगता है या जो जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं। अगर ट्रांजैक्शन 5000 रुपये से ज्यादा का है तो सुरक्षा के लिए यूजर को UPI PIN डालना होगा। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी बनी रहती है।

PhonePe के नए फीचर के फायदे PhonePe के इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके पेमेंट को ऑथराइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको हर बार चार या छह अंकों का UPI PIN टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। बस फोन को फिंगरप्रिंट या फेस से अनलॉक करें और पेमेंट तुरंत पूरा हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह फीचर यूजर्स को वन-टच पेमेंट एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है, जिससे ट्रांजैक्शन और तेज हो जाएगी।

जब यूजर PhonePe से पेमेंट करता है तो ऐप फोन के सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्ट होकर फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन करता है। अगर पहचान सही होती है तो ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा हो जाता है। कंपनी के अनुसार इससे पेमेंट प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतें कम होंगी।