बड़ी खुशखबरी! अब Jio गड्ढा, जानवर, डायवर्जन आने पर WhatsApp या SMS के जरिए देगा सेफ्टी Alert

संक्षेप: NHAI और Jio ने मिलकर नेशनल हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। अब ड्राइवरों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, कोहरे, डायवर्जन और आवारा पशुओं की जानकारी SMS, WhatsApp और हाई-प्रायोरिटी कॉल से पहले ही मिलेगी।

NHAI Safety Alert: भारत में हर साल नेशनल हाईवे पर लाखों वाहन चलते हैं और इनके साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता जाता है। कोहरा, अचानक डायवर्जन, आवारा पशु, रोड कंस्ट्रक्शन और ब्लैक स्पॉट जैसी स्थितियां अक्सर हादसों की बड़ी वजह बनती हैं। लेकिन अब यह स्थिति बदलने जा रही है। 02 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और रिलायंस जियो ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऐसा टेली-कम्युनिकेशन आधारित सेफ्टी अलर्ट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की जो भारत के सड़क सुरक्षा मानकों को पूरी तरह बदल देगा।

इस MoU के तहत 50 करोड़ से अधिक Jio यूजर्स को अपने मोबाइल पर तुरंत अलर्ट मिलेंगे वह भी बिना किसी नए डिवाइस या हार्डवेयर के। सिर्फ जियो के 4G-5G नेटवर्क के माध्यम से आपको SMS, WhatsApp और हाई-प्रायोरिटी कॉल पर यह सूचना मिल जाएगी कि आगे सड़क पर दुर्घटना की संभावना है या कोहरा है, कोई डायवर्जन है या आवारा पशु मौजूद हैं। इस ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए ड्राइवरों को समय रहते चेतावनी मिल जाएगी और वे सुरक्षित फैसले ले सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत में रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया अध्याय लिखेगी और हजारों जानें बच सकती हैं।

NHAI–Jio पार्टनरशिप: भारत की रोड सेफ्टी में बड़ा कदम भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोज लाखों वाहन चलते हैं, लेकिन इनके साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। कोहरा, रात में कम दृश्यता, अचानक डायवर्जन और आवारा पशु ये सभी मिलकर कई बार जानलेवा स्थिति पैदा कर देते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए NHAI ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर एक अभिनव समाधान तैयार किया है। इस साझेदारी के तहत एक ऐसा टेलीकॉम-आधारित सेफ्टी अलर्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है जो यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाएगा।

कैसे काम करेगा यह सेफ्टी अलर्ट सिस्टम? जियो का 4G-5G नेटवर्क इस सिस्टम की रीढ़ बनेगा। जैसे ही कोई वाहन नेशनल हाईवे के पास या उस पर चलेगा, ऑटोमेटिकली: SMS, WhatsApp Message और High Priority Calls के माध्यम से उसे रियल-टाइम सेफ्टी अलर्ट भेजे जाएंगे।

ये अलर्ट बताएंगे:

- आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है

- सड़क पर कोहरा घना है

- कोई डायवर्जन लगा है

- सड़क पर जानवर हैं

- हाईवे पर स्लिपरी स्थितियां हैं