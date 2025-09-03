Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! इस वीकेंड FREE दे रहा Unlimited 5G डेटा, जानें कैसे उठाएं फायदा Big news for Jio users Jio is giving FREE unlimited 5G data to all users on this weekend know how to avail benefit, Gadgets Hindi News - Hindustan
Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! इस वीकेंड FREE दे रहा Unlimited 5G डेटा, जानें कैसे उठाएं फायदा

जियो ने 9वीं सालगिरह पर ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स पेश किए हैं। जियो 5G यूजर्स को इस वीकेंड यानी 5 से 7 सितंबर तक फ्री अनलिमिटेड डेटा दे रहा। जानें कैसे उठाएं इन ऑफर्स का फायदा:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:50 PM
भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत करने वाले Jio अब 9 साल का हो गए हैं। साथ ही जियो ने 500 मिलियन यूजर्स भी हो गए हैं। 2016 में लॉन्च हुआ यह टेलीकॉम ब्रांड आज करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद है। अब अपनी 9वीं सालगिरह के मौके पर रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स की सौगात दी है। Jio ने एक Anniversary Weekend Offer पेश किया है जो 5 सितंबर से 7 सितंबर तक लागू होगा। इस दौरान 5G और 4G दोनों यूजर्स को अलग-अलग फायदे मिलेंगे। 5G यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फ्री अनलिमिटेड डेटा का मज़ा उठा सकेंगे। वहीं, 4G यूजर्स सिर्फ 39 रुपये एड-ऑन लेकर अनलिमिटेड डेटा का लाभ ले पाएंगे।आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी डिटेल और इससे जुड़ी जरूरी बातें।

Jio 5G यूजर्स के लिए क्या है खास?

मुकेश अंबानी की कंपनी जियो 5 सितंबर से 7 सितंबर तक तीन दिनों तक फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा। 5G सिम और 5G हैंडसेट वाले ग्राहक बिना किसी डेटा लिमिट के तेज इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। OTT स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और बड़े फाइल डाउनलोड के लिए बेस्ट टाइम। कोई एड-ऑन पैक खरीदने की जरूरत नहीं।

Jio 4G यूजर्स के लिए ऑफर

जियो के 4G यूजर्स 39 रुपये के एड-ऑन पैक से रिचार्ज कर अनलिमिटेड डेटा का फायदा उठा सकते हैं। इस डेटा पैक के साथ हर दिन 3GB तक हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। इसके साथ 3GB के बाद भी अनलिमिटेड डेटा कम स्पीड पर दिया जाएगा। यह ऑफर 4G यूजर्स को भी एनिवर्सरी जश्न में शामिल करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। स्टूडेंट्स और बजट ग्राहकों के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है।

क्यों खास है जियो का ऑफर?

Jio का यह ऑफर सिर्फ नेटवर्क सर्विस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों को धन्यवाद कहने का तरीका है। भारत में पहली बार किसी टेलीकॉम कंपनी ने वीकेंड पर सभी यूजर्स को इतना बड़ा फ्री डेटा ऑफर दिया है। यह ऑफर Jio की बढ़ती 5G कवरेज और तकनीकी ताकत को भी दिखाता है।

ऑफर का फायदा उठाने के लिए ध्यान रखें ये बातें

1. यह ऑफर सिर्फ 5 से 7 सितंबर तक ही वैध है।

2. 5G ऑफर का लाभ उठाने के लिए यूजर के पास Jio True 5G नेटवर्क कवरेज और 5G हैंडसेट होना चाहिए।

3. 4G ऑफर के लिए 39 रुपये का एड-ऑन एक्टिवेट करना जरूरी है।

