Apple का बड़ा फैसला: अब इन 11 iPhones को नहीं मिलेगा कोई Update, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं Big news for iphone users these 11 iPhones will not any iOS updates Check if yours is on the list and what you should do, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big news for iphone users these 11 iPhones will not any iOS updates Check if yours is on the list and what you should do

Apple का बड़ा फैसला: अब इन 11 iPhones को नहीं मिलेगा कोई Update, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

Apple जल्द अपने फोन्स को iOS 26 के साथ अपडेट करने वाला है। लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने उन 11 आईफोन की भी लिस्ट तैयार कर ली है जिनको अब कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है। ऐसे में अगर आप भी पुराना आईफोन यूज करते हैं तो जरूर देख लें ये लिस्ट:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
Apple का बड़ा फैसला: अब इन 11 iPhones को नहीं मिलेगा कोई Update, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

These iPhones will Not Get Any Update: एप्पल हर साल अपने iPhones के लिए नया iOS अपडेट लाता है। इस बार कंपनी iOS 26 लॉन्च कर रही है, लेकिन बुरी खबर ये है कि कुछ पुराने iPhone मॉडल्स अब इस अपडेट के लिए योग्य नहीं होंगे। यानी इन पर अब नए फीचर्स और सुरक्षा पैच नहीं आएंगे। एप्पल ने 11 iPhones को शामिल किया है जिनको अब कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास इनमें से कोई फोन है तो समझ लीजिए कि यह अब पुराना हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोन चलना बंद कर देगा। लेकिन धीरे-धीरे इसमें नई ऐप्स चलने में दिक्कत आएगी और सिक्योरिटी अपडेट न मिलने से हैकिंग और वायरस का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में यूजर्स को सोचना होगा कि क्या वे नया iPhone खरीदें या फिर पुराने फोन को बैकअप और बेसिक कामों के लिए इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें:पूरे ₹30,000 सस्ता हुआ 16GB रैम, तीन 50MP कैमरा, 100W फास्ट चार्जिंग Vivo फोन

किन फोनों को अपडेट नहीं मिलेगा?

इन 11 iPhones को iOS 26 नहीं मिलेगा:

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE models older than 2nd generation

क्यों यह बड़ी खबर है?

Apple आम तौर पर 5 से 6 साल तक अपने iPhones को अपडेट देता है। उसके बाद कंपनी सपोर्ट बंद कर देती है। नए अपडेट का मतलब है बेहतर सिक्योरिटी, नए फीचर्स और बग फिक्स। लेकिन अब इन iPhones को न तो नया iOS मिलेगा और न ही भविष्य के सिक्योरिटी पैच।

अब यूजर्स क्या करें?

अगर आपका फोन ठीक चल रहा है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग जैसी चीज़ों में सावधानी रखें। जरूरी डेटा का बैकअप बनाकर रखें। अगर बजट है तो नया iPhone लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि नए मॉडल्स को आने वाले कई साल तक अपडेट मिलते रहेंगे। धीरे-धीरे ऐप डेवलपर्स भी इन पुराने iPhones के लिए सपोर्ट बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि WhatsApp, Instagram जैसी ऐप्स भविष्य में इनमें ठीक से काम नहीं करेंगी। यही कारण है कि नया iPhone लेना ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होगा।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹1000 में खरीदें ये 5 बेस्ट Phones; दनादन चलेगा इंटरनेट, होगी UPI पेमेंट
Apple Apple Iphone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.