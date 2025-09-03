Apple का बड़ा फैसला: अब इन 11 iPhones को नहीं मिलेगा कोई Update, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

Apple जल्द अपने फोन्स को iOS 26 के साथ अपडेट करने वाला है। लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने उन 11 आईफोन की भी लिस्ट तैयार कर ली है जिनको अब कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है। ऐसे में अगर आप भी पुराना आईफोन यूज करते हैं तो जरूर देख लें ये लिस्ट:

These iPhones will Not Get Any Update: एप्पल हर साल अपने iPhones के लिए नया iOS अपडेट लाता है। इस बार कंपनी iOS 26 लॉन्च कर रही है, लेकिन बुरी खबर ये है कि कुछ पुराने iPhone मॉडल्स अब इस अपडेट के लिए योग्य नहीं होंगे। यानी इन पर अब नए फीचर्स और सुरक्षा पैच नहीं आएंगे। एप्पल ने 11 iPhones को शामिल किया है जिनको अब कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास इनमें से कोई फोन है तो समझ लीजिए कि यह अब पुराना हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोन चलना बंद कर देगा। लेकिन धीरे-धीरे इसमें नई ऐप्स चलने में दिक्कत आएगी और सिक्योरिटी अपडेट न मिलने से हैकिंग और वायरस का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में यूजर्स को सोचना होगा कि क्या वे नया iPhone खरीदें या फिर पुराने फोन को बैकअप और बेसिक कामों के लिए इस्तेमाल करें।

किन फोनों को अपडेट नहीं मिलेगा? इन 11 iPhones को iOS 26 नहीं मिलेगा:

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE models older than 2nd generation

क्यों यह बड़ी खबर है? Apple आम तौर पर 5 से 6 साल तक अपने iPhones को अपडेट देता है। उसके बाद कंपनी सपोर्ट बंद कर देती है। नए अपडेट का मतलब है बेहतर सिक्योरिटी, नए फीचर्स और बग फिक्स। लेकिन अब इन iPhones को न तो नया iOS मिलेगा और न ही भविष्य के सिक्योरिटी पैच।