Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बड़ी खबर: हमेशा के लिए ₹10,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा और सुपर AI फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

Mar 20, 2026 01:18 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Samsung यूजर्स के लिए अच्छी खबर है कंपनी ने Galaxy S25 Ultra की कीमतें घटा दी हैं। यह फोन अब 10,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। जानें प्रीमियम डिजाइन और शानदार कैमरा वाले इस फ्लैगशिप फोन की नई कीमत।

बड़ी खबर: हमेशा के लिए ₹10,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा और सुपर AI फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

Samsung Galaxy S25 Ultra Price Cut: सैमसंग यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 Ultra को अब सस्ता कर दिया है। कंपनी ने फोन की कीमत को 10,000 रुपए तक कम कर दिया है। सैमसंग का यह फोन 200MP कैमरा जैसे तगड़े फीचर्स के साथ आता है। फोन में बेहद पावरफुल Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर भी दिया गया है। जानें सैमसंग के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन की नई कीमत:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

  • checkTitanium Silverblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB / 1 TB Storage
flipkart-logo

₹108788

₹129999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.6 inch Display Size
amazon-logo

₹119999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26

  • checkCobalt Violet
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹87999

खरीदिये

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109998

₹119999

खरीदिये

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.73 inches Display Size
amazon-logo

₹107999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 Ultra की नई कीमतें

Samsung ने अपने इस फ्लैगशिप फोन के तीनों वेरिएंट की कीमत में अलग-अलग बदलाव किए हैं। जहां 256GB बेस वेरिएंट में 10,000 रुपए की बड़ी कटौती की गई है। पहले इस वैरिएंट की कीमत 129,999 रुपए थी जो अब 119,999 रुपए हो गई है। वहीं 512GB वेरिएंट में 2,000 रुपए की मामूली कमी देखने को मिली है। इसकी कीमत अब 141,999 रुपए से घटकर 139,999 रुपए हो गई है। लेकिन 1TB वेरिएंट की कीमत 4,000 रुपए बढ़ा दी गई है, जो थोड़ा चौंकाने वाला फैसला है।

ये भी पढ़ें:सावधान! एक्सपायर सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी, तुरंत ऐसे चेक करें डेट

Samsung Galaxy S25 Ultra की बड़ी खासियतें

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G में 6.9 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहद स्मूद और शानदार रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 8 Elite जैसा पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग से लेकर मल्टीटास्किंग तक हर काम को आसानी से संभाल सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

21% OFF

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

₹139999

खरीदिये

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹109999

खरीदिये

discount

34% OFF

IQOO Z11x 5G

IQOO Z11x 5G

  • checkPrismatic Green
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18998

₹28999

खरीदिये

discount

18% OFF

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹139999

₹169999

खरीदिये

discount

6% OFF

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro

  • checkBlack
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

इस फोन में पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ आता है, जिससे फोटो काफी क्लियर और स्टेबल मिलती हैं। इसके अलावा 50MP का टेलीफोटो लेंस 5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ मिलता है, जबकि 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस बड़ी फोटो कैप्चर करने में मदद करता है। वहीं 10MP का पेरिस्कोप लेंस 3x ऑप्टिकल और 100x डिजिटल ज़ूम तक सपोर्ट देता है।

सेल्फी के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसमें AI फीचर्स और HDR सपोर्ट मिलता है, जिससे पोर्ट्रेट फोटो और भी बेहतर आती हैं। वीडियो शूटिंग के मामले में भी यह फोन काफी एडवांस है। इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, साथ ही स्टेबिलाइजेशन और नाइट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। कैमरा ऐप में AI Photo Assist और Generative Edit जैसे फीचर्स शामिल हैं, जिनकी मदद से आप फोटो की लाइटिंग और फ्रेमिंग ऑटोमैटिक ठीक कर सकते हैं या फोटो से अनचाही चीजें हटाकर उसे और बेहतर बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:LPG पर नया नियम: बिना Aadhaar नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, मिनटों में ऐसे करें e-KYC

फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसके अलावा इसमें S Pen सपोर्ट, मजबूत Titanium फ्रेम, Galaxy AI फीचर्स और IP68 रेटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G की एक बड़ी खासियत इसका लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। कंपनी ने इस फोन के लिए 7 साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इससे फोन लंबे समय तक नया और सुरक्षित बना रहेगा। इसके साथ One UI 7 में Live Translate, AI Wallpaper Generator, Photo Assist और Circle to Search जैसे स्मार्ट AI फीचर्स दिए गए हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:सावधान! एक्सपायर सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी, तुरंत ऐसे चेक करें डेट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।