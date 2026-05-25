झटका! रातोंरात ₹2000 महंगे हुए Redmi के 108MP कैमरा वाले ये बेस्ट-सेलिंग 5G स्मार्टफोन्स, जान लें नई कीमतें

Redmi 15 5G और Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन्स की कीमत भारत में 2,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। सभी वेरिएंट अब पहले से महंगे हो गए हैं। जान लें नई कीमतें और क्या अब भी ये फोन खरीदना सही रहेगा।

Redmi 15 5G and Redmi Note 15 5G Price Increased: अगर आप Redmi का नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अब आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा भार पड़ सकता है। कंपनी ने अपने पॉपुलर Redmi 15 5G और Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन्स की कीमतों में अचानक 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी सभी वेरिएंट्स पर लागू हुई है, यानी अब इन फोन्स को खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इन स्मार्टफोन्स को दमदार 108MP कैमरा, बड़ी बैटरी और शानदार 5G फीचर्स की वजह से यूजर्स काफी पसंद कर रहे थे। यह बदलाव आज से लागू हो चुका है और इसकी जानकारी एक लीक हुए Xiaomi पार्टनर डॉक्यूमेंट से सामने आई है। जानें सभी वैरिएंट की नई कीमतें:

Redmi के ये फोन्स हुए महंगे Xiaomi ने भारत में अपने दो पॉपुलर स्मार्टफोन्स Redmi 15 5G और Redmi Note 15 5G की कीमत बढ़ा दी है। दोनों फोन्स के सभी वेरिएंट अब 2000 रुपये ज्यादा कीमत में मिलेंगे। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

Redmi 15 5G की नई कीमतें कीमत बढ़ने के बाद Redmi 15 5G का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट अब 20,499 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 18,499 रुपये थी। वहीं 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत अब 22,499 रुपये हो गई है। पहले यह 20,499 रुपये में उपलब्ध था। फोन का 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट अब 24,499 रुपये में मिलेगा, जो पहले 22,499 रुपये में बिक रहा था।

Redmi Note 15 5G की नई कीमतें Redmi Note 15 5G के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत अब 26,999 रुपये हो गई है। पहले यही मॉडल 24,999 रुपये में मिलता था। इसके अलावा 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट अब 29,999 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 27,999 रुपये थी।

Redmi Note 15 5G की खासियतें इस फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और शानदार ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है। स्क्रीन पर वीडियो और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी शानदार महसूस होता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 108MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो AI फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो सेंसर भी मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 5520mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।