काम की बात: ये है 'सुपर ऐप' जिससे घर बैठे निकालें का PF का पैसा, पे करें बिजली बिल, चेक करें राशन; 10 करोड़ ने किया Download
10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अपने फोन में डाउनलोड किया Umang App। इससे ऐप से आप घर बैठे PF का बैलेंस चेक कर सकते हैं, बिजली बिल भर सकते हैं, राशन और अन्य सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानिए UMANG App के 5 सबसे काम के फीचर्स:
सरकार की ओर से शुरू किया गया UMANG App अब 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के फोन में आ गया है। इसका मतलब है कि करोड़ों भारतीय अब अपने कई जरूरी सरकारी काम मोबाइल से ही कर पाएंगे। पहले जिन सेवाओं के लिए लोगों को अलग-अलग वेबसाइट या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वही काम कुछ मिनटों में पूरे हो जाते हैं। UMANG ऐप के जरिए आधार, पैन, पीएफ, बिजली बिल, गैस बुकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और कई अन्य सर्विसेज का लाभ लिया जा सकता है। अगर आपने अभी तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके रोजमर्रा के काम को काफी आसान बना सकते हैं। सरकारी प्लेटफॉर्म होने की वजह से UMANG App में सुरक्षा का स्पेशल ध्यान रखा गया है। लॉगिन के लिए OTP आधारित वेरिफिकेशन और अन्य सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल किया जाता है।
1. PF बैलेंस चेक करने और EPFO सेवाओं का फायदा
UMANG App का सबसे पॉपुलर फीचर EPFO से जुड़ी सेवाएं हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से PF कटता है, तो यह फीचर आपके लिए बेहद काम का है। ऐप के जरिए आप कुछ ही सेकंड में अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा EPF पासबुक देखना, PF क्लेम की स्थिति जानना, UAN से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना और अन्य EPFO सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकता है। पहले इन कामों के लिए अलग वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता था, लेकिन अब सारी जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाती है। इससे कर्मचारियों का समय बचता है और PF से जुड़ी जानकारी हमेशा उनकी पहुंच में रहती है।
2. DigiLocker से जरूरी दस्तावेज पाएं तुरंत
UMANG App का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह DigiLocker सेवाओं को भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन RC, मार्कशीट या अन्य जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी है, तो आप उन्हें UMANG के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। कई बार अचानक किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ जाती है और उसकी फिजिकल कॉपी साथ नहीं होती। ऐसे में DigiLocker इंटीग्रेशन काफी काम आता है। आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित तरीके से देख और इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कागजी दस्तावेज साथ रखने की परेशानी भी काफी हद तक कम हो जाती है।
3. बिजली, पानी और गैस बिल का आसान पेमेंट
UMANG App का एक और शानदार फीचर बिल पेमेंट सर्विस है। ऐप के जरिए कई राज्यों की बिजली कंपनियों, पानी विभागों और गैस एजेंसियों के बिल का भुगतान किया जा सकता है। यूजर्स अपने बिल का अमाउंट चेक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती।
4. आधार और PAN से जुड़े कई जरूरी काम
आज के समय में आधार और PAN कार्ड लगभग हर सरकारी और वित्तीय काम के लिए जरूरी हो चुके हैं। UMANG App यूजर्स को आधार और PAN से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके जरिए यूजर्स अपनी आधार संबंधी जानकारी देख सकते हैं और कई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा PAN से जुड़ी कुछ जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इससे लोगों को अलग-अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत कम पड़ती है और कई काम मोबाइल से ही पूरे हो जाते हैं।
5. राशन कार्ड से जुड़े कई काम होंगे आसान
UMANG App पर राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं भी काफी उपयोगी हैं। इस ऐप के जरिए यूजर्स अपने राशन कार्ड की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं, परिवार के सदस्यों की डिटेल चेक कर सकते हैं और कई राज्यों में राशन लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम भी खोज सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी राशन दुकान (Fair Price Shop) की जानकारी, राशन वितरण की स्थिति और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़ी सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकता है। इससे लोगों को राशन कार्ड से संबंधित जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और जरूरी जानकारी सीधे मोबाइल पर ही मिल जाती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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