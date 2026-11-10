काम की बात: सावधान! सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, अधिकारी बनकर फोन कर रहे जालसाज, सरकार बोली- किसी को पैसे न दें
नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति या एजेंसी को रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू या जॉब ऑफर के नाम पर एक भी रुपया न दें। जालसाज फर्जी फोन कॉल, ईमेल और नौकरी के ऑफर भेजकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं।
अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास किसी कंपनी या सरकारी विभाग के नाम से फोन कॉल, ईमेल या मैसेज आया है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इन दिनों जालसाज सरकारी नौकरी और रोजगार से जुड़ी सेवाओं का नाम लेकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे खुद को National Career Service (NCS) या श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताते हैं और नौकरी दिलाने के बदले पैसे मांगते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि NCS की सभी सेवाएं पूरी तरह मुफ्त हैं। यानी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने, नौकरी के लिए अप्लाई करने या इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।
नौकरी दिलाने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, तो सतर्क हो जाएं। मंत्रालय ने फर्जी वेबसाइट, फोन कॉल और ईमेल से भी सावधान रहने को कहा है। साथ ही ठगी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि नौकरी के नाम पर हो रही इस ठगी से कैसे बच सकते हैं।
NCS का नाम और लोगो इस्तेमाल कर रहे जालसाज
सरकारी रोजगार सेवाओं पर लोगों का भरोसा होता है। इसी भरोसे का फायदा उठाने के लिए कुछ फर्जी वेबसाइट, व्यक्ति और संगठन NCS या श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे लोग नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों को फोन या ईमेल भेज सकते हैं। वे खुद को सरकारी अधिकारी या NCS का प्रतिनिधि बताकर नौकरी दिलाने का भरोसा देते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू, दस्तावेजों की जांच या जॉब ऑफर जारी करने के नाम पर पैसे मांग सकते हैं। इसलिए सिर्फ किसी वेबसाइट पर सरकारी लोगो देखकर या फोन करने वाले व्यक्ति की बात सुनकर भरोसा न करें। नौकरी से जुड़ी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक NCS वेबसाइट से ही करें।
नौकरी के नाम पर ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर ऐसी ठगी से बच सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे न दें: NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। इसके लिए किसी व्यक्ति को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
- इंटरव्यू के नाम पर मांगी गई फीस से सावधान रहें: अगर कोई कहता है कि इंटरव्यू में शामिल होने या उसे पक्का कराने के लिए पैसे देने होंगे, तो पहले उसकी जांच करें।
- जॉब ऑफर के बदले पैसे न दें: नौकरी पक्की कराने या ऑफर लेटर जारी करने के नाम पर पैसे मांगना खतरे का संकेत हो सकता है।
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें: नौकरी के नाम पर आए संदिग्ध ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक को बिना चेक किए नहीं खोलें।
- अपनी पर्सनल डिटेल सोच-समझकर साझा करें: किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट पर आधार, बैंक खाते या दूसरी जरूरी जानकारी देने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचें।
- वेबसाइट चेक करें: नौकरी से जुड़ी जानकारी के लिए NCS की आधिकारिक वेबसाइट ncs.gov.in पर ही जाएं।
ये सावधानियां इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जालसाज सरकारी संस्थान का नाम इस्तेमाल करके असली और नकली नौकरी के ऑफर में अंतर करना मुश्किल बना सकते हैं।
फर्जी जॉब कॉल या ईमेल आए तो यहां करें शिकायत
अगर आपको नौकरी दिलाने के नाम पर कोई फर्जी कॉल, ईमेल या मैसेज आता है, तो सबसे पहले उस पर जवाब देने या पैसे भेजने से बचें। इसकी शिकायत आप नेशनल करियर सर्विस (NCS) के हेल्पलाइन नंबर 1514 पर कर सकते हैं या support.ncs@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपके साथ ऑनलाइन पैसों की ठगी हुई है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। आप cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करते समय कॉल करने वाले का नंबर, ईमेल, मैसेज और पेमेंट से जुड़ी जानकारी जैसे सबूत संभालकर रखें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।