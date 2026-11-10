नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति या एजेंसी को रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू या जॉब ऑफर के नाम पर एक भी रुपया न दें। जालसाज फर्जी फोन कॉल, ईमेल और नौकरी के ऑफर भेजकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं।

नौकरी दिलाने के नाम पर ऐसे खाली किया जा रहा है आपका बैंक अकाउंट, सरकार ने दी चेतावनी

अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास किसी कंपनी या सरकारी विभाग के नाम से फोन कॉल, ईमेल या मैसेज आया है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इन दिनों जालसाज सरकारी नौकरी और रोजगार से जुड़ी सेवाओं का नाम लेकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे खुद को National Career Service (NCS) या श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताते हैं और नौकरी दिलाने के बदले पैसे मांगते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि NCS की सभी सेवाएं पूरी तरह मुफ्त हैं। यानी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने, नौकरी के लिए अप्लाई करने या इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।

नौकरी दिलाने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, तो सतर्क हो जाएं। मंत्रालय ने फर्जी वेबसाइट, फोन कॉल और ईमेल से भी सावधान रहने को कहा है। साथ ही ठगी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि नौकरी के नाम पर हो रही इस ठगी से कैसे बच सकते हैं।

NCS का नाम और लोगो इस्तेमाल कर रहे जालसाज सरकारी रोजगार सेवाओं पर लोगों का भरोसा होता है। इसी भरोसे का फायदा उठाने के लिए कुछ फर्जी वेबसाइट, व्यक्ति और संगठन NCS या श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे लोग नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों को फोन या ईमेल भेज सकते हैं। वे खुद को सरकारी अधिकारी या NCS का प्रतिनिधि बताकर नौकरी दिलाने का भरोसा देते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू, दस्तावेजों की जांच या जॉब ऑफर जारी करने के नाम पर पैसे मांग सकते हैं। इसलिए सिर्फ किसी वेबसाइट पर सरकारी लोगो देखकर या फोन करने वाले व्यक्ति की बात सुनकर भरोसा न करें। नौकरी से जुड़ी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक NCS वेबसाइट से ही करें।

नौकरी के नाम पर ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर ऐसी ठगी से बच सकते हैं।

- रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे न दें: NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। इसके लिए किसी व्यक्ति को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।

- इंटरव्यू के नाम पर मांगी गई फीस से सावधान रहें: अगर कोई कहता है कि इंटरव्यू में शामिल होने या उसे पक्का कराने के लिए पैसे देने होंगे, तो पहले उसकी जांच करें।

- जॉब ऑफर के बदले पैसे न दें: नौकरी पक्की कराने या ऑफर लेटर जारी करने के नाम पर पैसे मांगना खतरे का संकेत हो सकता है।

- अनजान लिंक पर क्लिक न करें: नौकरी के नाम पर आए संदिग्ध ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक को बिना चेक किए नहीं खोलें।

- अपनी पर्सनल डिटेल सोच-समझकर साझा करें: किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट पर आधार, बैंक खाते या दूसरी जरूरी जानकारी देने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचें।

- वेबसाइट चेक करें: नौकरी से जुड़ी जानकारी के लिए NCS की आधिकारिक वेबसाइट ncs.gov.in पर ही जाएं।

ये सावधानियां इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जालसाज सरकारी संस्थान का नाम इस्तेमाल करके असली और नकली नौकरी के ऑफर में अंतर करना मुश्किल बना सकते हैं।