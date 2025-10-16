दिवाली-छठ पर ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? IRCTC की ये ट्रिक दिलाएगी Confirm टिकट, जानें कैसे

संक्षेप: दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन टिकट मिलना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। IRCTC के Vikalp फीचर से पाएं Confirm टिकट, वेटिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। जानिए कैसे करें कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक।

दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में हर कोई अपने परिवार के साथ घर पर त्योहार मनाने की चाह रखता है। लेकिन इस सीजन में रेलवे टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता ट्रेनें हफ्तों पहले फुल हो जाती हैं और वेटिंग लिस्ट लंबी कतार में बदल जाती है। ऐसे में कई यात्री कन्फर्म टिकट के लिए परेशान रहते हैं। अगर आप भी दिवाली या छठ पूजा के दौरान घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय रेलवे (IRCTC) की Vikalp योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

IRCTC की Vikalp स्कीम क्या है? यह सुविधा उन यात्रियों के लिए बनाई गई है जिनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में फंसी रह जाती है। इस फीचर के ज़रिए रेलवे उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों में खाली सीट खोजकर यात्री को Confirm टिकट देने की कोशिश करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है और इसे टिकट बुकिंग के समय ही चुना जा सकता है।

दीवाली और छठ जैसे त्योहारी सीजन में जब ट्रेनें पूरी तरह भरी होती हैं, तब यह फीचर यात्रियों को घर जाने का एक भरोसेमंद विकल्प देता है। बस कुछ आसान स्टेप्स में आप अपने वेटिंग टिकट को Confirm सफर में बदल सकते हैं और बिना टेंशन के त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकते हैं।

IRCTC की खास Vikalp स्कीम को कैसे चुनें Step 1: IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉग इन करें।

Step 2: टिकट बुकिंग करते समय स्रोत, गंतव्य और यात्रा तिथि दर्ज करें।

Step 3: यदि आपकी टिकट Waiting List पर जाती है, तो “Vikalp विकल्प” (Alternate trains) चुनें।

Step 4: आप अधिकतम 7 वैकल्पिक ट्रेनों का चयन कर सकते हैं।

Step 5: जब सीट आवंटन (charting) हो, प्रणाली स्वचालित रूप से आपको alternate ट्रेन में शिफ्ट कर सकती है।

Step 6: शिफ्टिंग सफल होने पर आपको नए PNR की जानकारी SMS द्वारा मिलती है।

Vikalp स्कीम की महत्वपूर्ण बातें Vikalp चुनना कैंसिल अनिवार्य नहीं यदि आप न चुनें, तो आप Waiting List टिकट की तरह ही काम करते रहेंगे। अगर आप Vikalp से Confirm टिकट पाते हैं, तो modification (बदलाव) की अनुमति नहीं है यानी आप अपनी यात्रा बदल नहीं सकते। टिकट रद्द करने पर cancellation charges लागू होंगे, जैसा कि Confirm टिकटों के लिए होता है।