गुड न्यूज! 22 सितंबर से बदल जाएगी इन टेक प्रोडक्ट्स की कीमत, AC-TV सब हो रहे सस्ते
सरकार ने GST स्लैब घटाकर इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया है। 22 सितंबर से AC, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स ठीक त्योहारों से पहले सस्ते मिलेंगे।
सरकार ने GST ढांचे में बड़ा सुधार करते हुए चार टैक्स स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) को घटाकर सिर्फ दो दरों- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में शामिल कर दिया है। यह बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा और इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस बदलाव के चलते कई जरूरी घरेलू और टेक प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो जाएंगी।
बदलाव का सबसे बड़ा असर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर देखने को मिलेगा। पहले जिन प्रोडक्ट्स पर 28 प्रतिशत तक का GST लगता था, वहीं अब उनपर सिर्फ 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसमें एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और 32 इंच से बड़े टेलीविजन शामिल हैं। टैक्स कम होने से इन प्रोडक्ट्स के दाम 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक घट सकते हैं।
एयर कंडीशनर
एयर कंडीशनर की बात करें तो अब ग्राहकों को 28 प्रतिशत की बजाय सिर्फ 18 प्रतिशत GST चुकाना होगा। इससे एक सामान्य AC मॉडल पर लगभग 1,500 रुपये से 2,500 रुपये तक की बचत हो सकती है।
वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर
वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की कीमत भी घटेगी, जिससे इनकी सेल में बढ़त देखने को मिल सकती है। इनपर भी अब तक 28 प्रतिशत GST लगता था लेकिन अब इसे कम करके 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
32 इंच से बड़े स्मार्ट टीवी
32 इंच से बड़े टेलीविजन पर भी अब केवल 18 प्रतिशत GST लगेगा। कंपनियों का मानना है कि टैक्स कटने के बाद बड़े टीवी मॉडल्स की बिक्री में 20 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। इससे त्योहारों के दौरान ग्राहकों को बेहतर दाम पर नए टीवी खरीदने का मौका मिलेगा।
स्मार्टफोन और बाकी गैजेट्स
स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स पर सीधे तौर पर GST घटाने की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कीमत कम होने से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे प्रोडक्ट्स पर भी 8 से 10 प्रतिशत तक कीमतों में कमी आ सकती है।
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा त्योहारों के सीजन में मिलेगा। नए GST रेट्स ठीक नवरात्रि से लागू होंगे, यानी दिवाली और अन्य फेस्टिव सीजन में सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेडिशनली इस समय इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की शॉपिंग सबसे ज्यादा होती है और इस बार टैक्स कटौती का असर कीमतों पर साफ दिखेगा।
कुल मिलाकर, GST दरों में यह बदलाव ना सिर्फ आम ग्राहकों को राहत देगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री की सेल्स भी बढ़ सकती है।