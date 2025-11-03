Hindustan Hindi News
Big Government warning Link your PAN and Aadhaar by 31 December otherwise PAN get blocked just 5 minutes process
सरकार की चेतावनी! 31 दिसंबर तक कर लें PAN-Aadhaar लिंक वरना बंद हो जाएगा पैन कार्ड, 5 मिनट का है काम

संक्षेप: आधार और PAN लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है। यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं किया तो जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय हो सकता है। जानिए पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका और क्यों है यह इतना जरूरी।

Mon, 3 Nov 2025 03:17 PM Himani Gupta
PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह आपका समय बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग पूरी न करने पर आपके PAN कार्ड को 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंक खाता खोलना या वित्तीय लेन-देन करना काफी मुश्किल हो सकता है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पहचान-जालसाजी, फर्जी PAN बनाने और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर कंट्रोल पाया जा सके। जानें कैसे करें घर बैठे अपने आधार और PAN को लिंक। ये है स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

PAN और Aadhaar को लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे 5 मिनट में लिंकिंग पूरी कर सकते हैं:

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप से https://www.incometax.gov.in वेबसाइट खोलें। यह आयकर विभाग की official e-filing website है, जहां Aadhaar–PAN linking का ऑप्शन मिलता है।

Step 2: “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें

होमपेज पर आपको “Link Aadhaar” नाम से एक टैब दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और नाम दर्ज करना होगा।

Step 3: मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP प्राप्त करें

अब अपना मोबाइल नंबर डालें जो Aadhaar या PAN से रजिस्टर्ड है। सिस्टम उस नंबर पर OTP भेजेगा उसे एंटर करें और “Validate” पर क्लिक करें।

Step 4: ₹1,000 का लिंकिंग चार्ज

अगर आपने तय तारीख (31 मार्च 2023) से पहले Aadhaar और PAN लिंक नहीं किया था, तो अब ₹1,000 का शुल्क भरना पड़ सकता है। आप यह पेमेंट Net Banking / UPI / Credit Card / Debit Card से ऑनलाइन कर सकते हैं।

Step 5: Link Aadhaar पर क्लिक करें

OTP वेरिफिकेशन और पेमेंट (अगर जरूरी हो) के बाद “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा- Your Aadhaar is successfully linked with PAN

अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक Aadhaar को PAN से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका मतलब: आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगी, और आपका PAN नंबर identity proof के तौर पर अमान्य हो जाएगा।

Himani Gupta

Himani Gupta
