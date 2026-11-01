बड़े डिस्प्ले का असली मज़ा, जानिए Amazon पर 65-इंच के कौन-से स्मार्ट टीवी पर मिल रही है सबसे बेहतरीन डील

अगर आप घर में ही थिएटर जैसा अहसास पाना चाहते हैं, तो Amazon पर 65-इंच 4K स्मार्ट टीवी पर भारी छूट मिल रही है। इन डील्स में Sony, Samsung और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के QLED और Mini-LED टीवी किफायती दामों पर उपलब्ध हैं।

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घर के लिविंग रूम को सिनेमा हॉल जैसा लुक देने का मन बना चुके लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Amazon पर प्रीमियम 65-इंच (165 सेमी) 4K स्मार्ट टीवी की रेंज पर इस वक्त सबसे धमाकेदार डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। Sony, Samsung, LG और Xiaomi जैसे मार्केट लीडर ब्रांड्स के बड़े साइज वाले टीवी अब ग्राहकों को काफी किफायती बजट में मिल रहे हैं।

65 inch smart tv

बेजोड़ डिस्प्ले और हाई-टेक फीचर्स इन 65-इंच मॉडल्स में QD-Mini LED, QLED और Crystal 4K पैनल का शानदार मेल मिलता है। फिल्में देखने का अनुभव बेहतर करने के लिए इनमें Dolby Vision, HDR10+ और Dolby Atmos साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। वहीं, गेमर्स के लिए 120Hz और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ AI पिक्चर एन्हांसमेंट जैसे आधुनिक फीचर्स मौजूद हैं, जो विजुअल क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं।

एक्सचेंज और बैंक डिस्काउंट से अतिरिक्त बचत सीधे डिस्काउंट के अलावा Amazon चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% तक की तुरंत छूट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दे रहा है। अगर आप पुराना टीवी एक्सचेंज करते हैं, तो उस पर अलग से एक्सचेंज बोनस का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बड़े स्क्रीन का प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह सही समय है।

अगर आप अपने लिविंग रूम में सिनेमाघर जैसा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Philips 65MLED610/94 (65-इंच) एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी QD-Mini LED डिस्प्ले तकनीक और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जो आपको शानदार ब्राइटनेस, गहरा कंट्रास्ट और कलर एक्यूरेसी प्रदान करता है। Amazon पर 45% डिस्काउंट के साथ यह ₹54,999 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 120Hz मोशन क्लैरिटी (HSR), डॉल्बी विज़न और डॉल्बी एटमॉस जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जो मूवीज़ और गेमिंग दोनों के लिए इसे परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कनेक्टिविटी 3 HDMI (HDMI 2.1), 2 USB, Dual Band Wi-Fi 5, Ethernet, Bluetooth प्रोसेसर और स्टोरेज Quad Core Processor ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV क्यों खरीदें QD-Mini LED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट पावरफुल साउंड हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा केवल 3 HDMI पोर्ट्स

अगर आप एक बड़ी स्क्रीन वाला बजट-फ्रेंडली QLED स्मार्ट टीवी की तलाश में हैं, तो TCL 65T6D (65-इंच) एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी 4K UHD QLED पैनल, AiPQ प्रोसेसर और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। Amazon पर 49% डिस्काउंट के बाद यह ₹58,990 की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 120Hz DLG गेम एक्सीलेटर, डॉल्बी विज़न, डॉल्बी एटमॉस और 30W स्पीकर आउटपुट जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे मूवीज़, स्पोर्ट्स और गेमिंग के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाते हैं।

Specifications वारंटी टीवी पर 2 साल की ब्रांड वारंटी (रिमोट पर 6 महीने) एनर्जी रेटिंग 3 स्टार (235 kWh/वर्ष) गेमिंग फीचर्स Game Master, 120Hz DLG, ALLM कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, Dual-Band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, Ethernet, AV In क्यों खरीदें 4K QLED डिस्प्ले 2 साल की लंबी वारंटी 120Hz DLG गेमिंग मोड 30W पावरफुल साउंड क्यों खोजें विकल्प केवल 16GB की स्टोरेज नेटिव रिफ्रेश रेट

अगर आप एक विश्वसनीय और लंबे समय तक साथ निभाने वाले बड़े ब्रांड के टीवी की तलाश में हैं, तो Samsung UA65UE85AHULXL (65-इंच) एक शानदार विकल्प है। यह 2026 मॉडल Vision AI Companion, Crystal Processor 4K, और Tizen OS के साथ आता है। Amazon पर 29% डिस्काउंट के बाद यह ₹57,990 की कीमत में उपलब्ध है। इसमें 7 साल तक OS अपडेट सपोर्ट और 150+ मुफ़्त लाइव चैनल्स जैसी अनूठी सुविधाएँ मिलती हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की कम्प्लीट वारंटी + 1 साल अतिरिक्त पैनल वारंटी (कुल 2 साल) सुरक्षा Samsung Knox Security (डेटा सुरक्षा के लिए) कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC सपोर्ट), 1 USB-A, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Ethernet प्रोसेसर Crystal Processor 4K (4K Upscaling सपोर्ट) क्यों खरीदें 7 साल का OS अपडेट 2 साल की पैनल वारंटी Vision AI और 150+ फ्री चैनल्स Knox सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प 50Hz नेटिव रिफ्रेश रेट केवल 1 USB पोर्ट QLED/Mini-LED की तुलना में कम ब्राइटनेस

अगर आपका बजट सीमित है और आप ₹40,000 के अंदर 65-इंच का विशाल 4K स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो iFFALCON 65U65 आपके लिए एक शानदार डील साबित हो सकता है। यह टीवी 4K UHD LED डिस्प्ले, Google TV OS, Dolby Vision, और Dolby Atmos जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। Amazon पर 67% के बंपर डिस्काउंट के साथ यह ₹39,999 की बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें गेमिंग के शौकीनों के लिए 120Hz DLG/VRR और बेजेल-लेस मेटैलिक डिजाइन भी मिलता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी गेमिंग फीचर्स Game Master, ALLM, 120Hz DLG कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, Dual-Band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Ethernet, LAN क्यों खरीदें अविश्वसनीय कीमत 120Hz DLG / VRR गेमिंग सपोर्ट Dolby Vision और Atmos सपोर्ट मेटैलिक बेजेल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प सीमित ऑडियो आउटपुट केवल 16GB इंटरनल स्टोरेज साधारण LED पैनल

अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड, बेजोड़ पिक्चर प्रोसेसिंग और बेहतरीन कलर एक्यूरेसी की तलाश में हैं, तो Sony BRAVIA K-65S25BM2 (65-इंच) एक शानदार विकल्प है। यह टीवी Sony के प्रसिद्ध 4K Processor X1, 4K X-Reality PRO और Google TV प्लेटफॉर्म के साथ आता है। Amazon पर 41% डिस्काउंट के बाद यह ₹82,990 की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 2 साल की व्यापक वारंटी (Comprehensive Warranty), Apple AirPlay 2 सपोर्ट और Dolby Atmos/DTS:X ऑडियो जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे एक भरोसेमंद और हाई-क्वालिटी एंटरटेनमेंट हब बनाते हैं।

Specifications वारंटी 2 साल की कम्प्लीट ब्रांड वारंटी (रिमोट सहित) एनर्जी रेटिंग 3 स्टार (245.65 kWh/वर्ष) स्मार्ट इकोसिस्टम Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, Alexa और Google Assistant सपोर्ट कनेक्टिविटी 4 HDMI (ALLM / eARC - HDMI 2.1), 2 USB, Dual-Band Wi-Fi, Ethernet ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV (Watchlist, Voice Assistant, Game Menu) क्यों खरीदें 2 साल की व्यापक वारंटी 4 HDMI पोर्ट्स (HDMI 2.1 फीचर्स) एप्पल इकोसिस्टम सपोर्ट DTS:X और Dolby Atmos क्यों खोजें विकल्प 20W का स्पीकर आउटपुट थोड़ा कम महसूस हाई-एंड कंसोल गेमर्स के लिए परफेक्ट नहीं

अगर आप एक ऐसा 65-इंच स्मार्ट टीवी चाहते हैं जिसमें बेहतरीन QLED डिस्प्ले, दमदार ऑडियो और पर्याप्त स्टोरेज मिले, तो Xiaomi X Pro 4K QLED (L65MB-APIN) एक शानदार विकल्प है। Amazon पर 37% डिस्काउंट के साथ यह ₹56,999 की कीमत पर उपलब्ध है। यह टीवी 4K QLED पैनल, Vivid Picture Engine 2, 34W बूम बॉक्स स्पीकर्स, और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें Gemini AI असिस्टेंट और 3 साल की ब्रांड वारंटी का सपोर्ट भी मिलता है जो इसे एक भरोसेमंद और फ़ीचर-पैक डील बनाता है।

Specifications वारंटी 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांड वारंटी (8 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच की खरीदारी पर गेमिंग फीचर्स ALLM (Auto Low Latency Mode), 120Hz DLG, Reality Flow MEMC कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC / ALLM), 2 USB, Dual-Band Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV (Gemini AI integration) क्यों खरीदें 3 साल की लंबी वारंटी 34W बूम बॉक्स स्पीकर्स 32GB इंटरनल स्टोरेज 4K QLED और Dolby Vision क्यों खोजें विकल्प नेटिव डिस्प्ले पैनल 60Hz का ही प्लास्टिक फिनिश की संभावना

अगर आपका बजट ₹45,000 से कम है और आप एक बड़ी 65-इंच स्क्रीन पर QLED डिस्प्ले, फुल एरे लोकल डिमिंग और 50W का पावरफुल साउंड चाहते हैं, तो VW (Visio World) VW65GQ2 एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। Amazon पर 72% डिस्काउंट के बाद यह टीवी ₹41,999 में उपलब्ध है। इसमें 32GB स्टोरेज, 18 महीने की extended वारंटी और गूगल टीवी का लेटेस्ट ओएस दिया गया है जो इस प्राइस सेगमेंट में बेहतरीन वैल्यू ऑफर करता है।

Specifications वारंटी 18 महीने (1.5 साल) की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर्स Web Touch Remote, Voice Remote, HDR10+, HLG कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 2 USB, Dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Ethernet प्रोसेसर और स्टोरेज Quad Core Processor | 2GB RAM | 32GB Storage ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV 5.0 क्यों खरीदें 50W का दमदार साउंड QLED और फुल एरे लोकल डिमिंग 32GB की बड़ी स्टोरेज 18 महीने की वारंटी क्यों खोजें विकल्प कम लोकप्रिय ब्रांड केवल 60Hz बेसिक गेमिंग तक सीमित

प्रश्न 1: Amazon पर 65-इंच स्मार्ट टीवी खरीदते समय किस डिस्प्ले तकनीक (QLED vs Mini-LED) को चुनना चाहिए? उत्तर: अगर आपका बजट सीमित है और आप बेहतरीन और वाइब्रेंट कलर्स चाहते हैं, तो QLED TV (जैसे TCL या Xiaomi) सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप ओएलईडी (OLED) जैसी गहरी ब्लैक लेवल और उच्च ब्राइटनेस चाहते हैं, तो Mini-LED TV (जैसे Philips या Sony Mini-LED) चुनना ज्यादा बेहतर होगा।

प्रश्न 2: क्या 65-इंच के स्मार्ट टीवी में अलग से साउंडबार खरीदना ज़रूरी है? उत्तर: यह टीवी के स्पीकर आउटपुट पर निर्भर करता है। यदि टीवी में 34W से 50W तक के दमदार स्पीकर्स दिए गए हैं (जैसे Xiaomi X Pro या VW Pro Series), तो आपको छोटे कमरे में साउंडबार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि, बेहतर सिनेमाई और 3D ऑडियो अनुभव के लिए 20W/30W आउटपुट वाले मॉडल्स के साथ अलग से डॉल्बी एटमॉस साउंडबार लगाना सही रहता है।

प्रश्न 3: Amazon सेल के दौरान 65-इंच TV पर अतिरिक्त छूट कैसे प्राप्त करें? उत्तर: Amazon पर मुख्य डिस्काउंट के अलावा HDFC, ICICI या SBI बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पाया जा सकता है। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाकर पुराने टीवी पर ₹5,000 से ₹10,000 तक की अतिरिक्त छूट और नो-कॉस्ट EMI का विकल्प चुना जा सकता है।

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