धमाका Deal! लॉन्च प्राइस से ₹21,250 तक सस्ते मिल रहे Sony के 43, 55, 65 इंच के Smart TV, 20 अक्टूबर तक मौका

संक्षेप: Sony ने अपने 65, 55 और 43 इंच Smart TV की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। अब ग्राहक Amazon सेल में इन 4K Ultra HD BRAVIA टीवी को लॉन्च प्राइस से 21,250 रुपये तक सस्ता खरीद सकते हैं। जानिए कौन-से मॉडल पर कितनी छूट मिल रही है और इनके शानदार फीचर्स क्या हैं।

Sony Smart TV 3 Best Deals: त्योहारों के मौसम में अगर आप अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो Sony आपके लिए लेकर आया है एक शानदार मौका। कंपनी ने अपने पॉपुलर BRAVIA सीरीज के कई Smart TV मॉडल्स की कीमतें घटा दी हैं। Amazon पर चल रही दिवाली फेस्टिवल सेल के दौरान Sony के 65, 55 और 43 इंच 4K Ultra HD Smart TV अब अपने लॉन्च प्राइस से 21,250 रुपये सस्ते मिल रहे हैं। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जो भी यूजर्स प्रीमियम ब्रांड का Smart TV लेना चाहते हैं, उनके लिए यह डील किसी गोल्डन अवसर से कम नहीं। साथ ही आपको बताते हैं कि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 20 अक्टूबर को खत्म हो रही है।

1. Sony BRAVIA 65 इंच Smart TV सबसे बड़ा डिस्काउंट Sony BRAVIA 2 Series का 65 इंच 4K Ultra HD Smart TV उन यूजर्स के लिए है जो बड़े स्क्रीन पर सिनेमा जैसा अनुभव चाहते हैं। इस टीवी की लॉन्च कीमत 97,990 रुपये थी, लेकिन अब Amazon पर यह ₹77,990 में मिल रहा है यानी करीब 20,000 रुपये की सीधी छूट। इसके अलावा, Axis Bank या ICICI Bank के कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त 1,000 रुपये की छूट भी दी जा रही है। 65 इंच का यह Smart TV Dolby Atmos साउंड, 4K HDR डिस्प्ले, और Google TV फीचर्स के साथ आता है, जो इसे एक बेहतरीन होम एंटरटेनमेंट सिस्टम बनाता है।

2. Sony BRAVIA 55 इंच Smart TV बेस्ट डील अगर आप थोड़ा छोटा लेकिन पावरफुल टीवी चाहते हैं, तो Sony BRAVIA 2 Series का 55 इंच 4K Smart TV आपके लिए परफेक्ट है। इस मॉडल की लॉन्च कीमत 75,990 रुपये थी, लेकिन अब यह Amazon पर 55,990 रुपये में उपलब्ध है। यानी इसमें आपको 20,000 रुपये की छूट मिल रही है। इसके साथी अमेजन स्पेशल कूपन मिल रहा है जिससे छूट आपको 1250 रुपए की छूट और मिल जाएगी।

इतना ही नहीं, बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही, पुराने टीवी को एक्सचेंज करने पर 2,830 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल सकता है।

इस टीवी में Google TV, Chromecast, Apple AirPlay और Dolby Audio सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 4K पिक्चर क्वालिटी और 20W स्पीकर आउटपुट इसे फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

3. Sony BRAVIA 43 इंच Smart TV पर तगड़ा डिस्काउंट जो लोग कम कीमत में प्रीमियम ब्रांड का Smart TV लेना चाहते हैं, उनके लिए Sony का 43 इंच 4K Ultra HD Smart TV बेस्ट चॉइस है। यह मॉडल Amazon पर 43,290 रुपए में उपलब्ध है, जबकि इसकी लॉन्च प्राइस 50,990 रुपये थी। यानी यूजर्स को लगभग 8,000 रुपये की बचत हो रही है।