Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big discount On Sony Bravia 43 to 65 inch Smart tv from Amazon Diwali sale get 21250 rupees cheaper from launch price
धमाका Deal! लॉन्च प्राइस से ₹21,250 तक सस्ते मिल रहे Sony के 43, 55, 65 इंच के Smart TV, 20 अक्टूबर तक मौका

धमाका Deal! लॉन्च प्राइस से ₹21,250 तक सस्ते मिल रहे Sony के 43, 55, 65 इंच के Smart TV, 20 अक्टूबर तक मौका

संक्षेप: Sony ने अपने 65, 55 और 43 इंच Smart TV की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। अब ग्राहक Amazon सेल में इन 4K Ultra HD BRAVIA टीवी को लॉन्च प्राइस से 21,250 रुपये तक सस्ता खरीद सकते हैं। जानिए कौन-से मॉडल पर कितनी छूट मिल रही है और इनके शानदार फीचर्स क्या हैं।

Fri, 17 Oct 2025 02:25 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sony Smart TV 3 Best Deals: त्योहारों के मौसम में अगर आप अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो Sony आपके लिए लेकर आया है एक शानदार मौका। कंपनी ने अपने पॉपुलर BRAVIA सीरीज के कई Smart TV मॉडल्स की कीमतें घटा दी हैं। Amazon पर चल रही दिवाली फेस्टिवल सेल के दौरान Sony के 65, 55 और 43 इंच 4K Ultra HD Smart TV अब अपने लॉन्च प्राइस से 21,250 रुपये सस्ते मिल रहे हैं। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जो भी यूजर्स प्रीमियम ब्रांड का Smart TV लेना चाहते हैं, उनके लिए यह डील किसी गोल्डन अवसर से कम नहीं। साथ ही आपको बताते हैं कि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 20 अक्टूबर को खत्म हो रही है।

1. Sony BRAVIA 65 इंच Smart TV सबसे बड़ा डिस्काउंट

Sony BRAVIA 2 Series का 65 इंच 4K Ultra HD Smart TV उन यूजर्स के लिए है जो बड़े स्क्रीन पर सिनेमा जैसा अनुभव चाहते हैं। इस टीवी की लॉन्च कीमत 97,990 रुपये थी, लेकिन अब Amazon पर यह ₹77,990 में मिल रहा है यानी करीब 20,000 रुपये की सीधी छूट। इसके अलावा, Axis Bank या ICICI Bank के कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त 1,000 रुपये की छूट भी दी जा रही है। 65 इंच का यह Smart TV Dolby Atmos साउंड, 4K HDR डिस्प्ले, और Google TV फीचर्स के साथ आता है, जो इसे एक बेहतरीन होम एंटरटेनमेंट सिस्टम बनाता है।

ये भी पढ़ें:इस दिवाली सिर्फ 21 रुपये में खरीदें ₹999 वाले धांसू Earbuds, गदर साउंड और ANC भी

2. Sony BRAVIA 55 इंच Smart TV बेस्ट डील

अगर आप थोड़ा छोटा लेकिन पावरफुल टीवी चाहते हैं, तो Sony BRAVIA 2 Series का 55 इंच 4K Smart TV आपके लिए परफेक्ट है। इस मॉडल की लॉन्च कीमत 75,990 रुपये थी, लेकिन अब यह Amazon पर 55,990 रुपये में उपलब्ध है। यानी इसमें आपको 20,000 रुपये की छूट मिल रही है। इसके साथी अमेजन स्पेशल कूपन मिल रहा है जिससे छूट आपको 1250 रुपए की छूट और मिल जाएगी।

इतना ही नहीं, बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही, पुराने टीवी को एक्सचेंज करने पर 2,830 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल सकता है।

इस टीवी में Google TV, Chromecast, Apple AirPlay और Dolby Audio सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 4K पिक्चर क्वालिटी और 20W स्पीकर आउटपुट इसे फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! ₹50,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा, तगड़े AI फीचर्स वाला फोन

3. Sony BRAVIA 43 इंच Smart TV पर तगड़ा डिस्काउंट

जो लोग कम कीमत में प्रीमियम ब्रांड का Smart TV लेना चाहते हैं, उनके लिए Sony का 43 इंच 4K Ultra HD Smart TV बेस्ट चॉइस है। यह मॉडल Amazon पर 43,290 रुपए में उपलब्ध है, जबकि इसकी लॉन्च प्राइस 50,990 रुपये थी। यानी यूजर्स को लगभग 8,000 रुपये की बचत हो रही है।

यह टीवी सिंगल या छोटे रूम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें Google TV प्लेटफॉर्म, Voice Search, HDR Display और Open Baffle Speaker जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

ये भी पढ़ें:BSNL का दिवाली तोहफा: अब सिर्फ ₹399 में मिलेगा सुपरफास्ट 3300GB डेटा
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Smart TV Amazon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।