मौका! Amazon Sale में ₹4250 तक सस्ते मिल रहे 50MP सेल्फी कैमरा, दो डिस्प्ले, AI फीचर्स वाले Lava के 8 ऑल-राउंडर फोन्स

अमेजन ग्रेट समर सेल 2026 आज से शुरू हो गई है। इस सेल में लावा के बजट स्मार्टफोन्स Agni, Blaze, Bold और Play सीरीज पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। जानिए किस फोन पर कितने की छूट है।

देसी स्मार्टफोन कंपनी Lava ने Amazon Great Summer Sale 2026 के दौरान अपने कई स्मार्टफोन्स पर बड़े डिस्काउंट का ऐलान किया है। अमेजन की सेल आज 8 मई से शुरू हो गई है और 13 मई तक चलेगी। इस दौरान यूजर्स को बैंक ऑफर्स, EMI डिस्काउंट और एक्स्ट्रा बंप-अप ऑफर्स का फायदा मिलेगा। इस सेल में कंपनी के पॉपुलर सीरीज के फोन्स Agni, Blaze, Bold और Play के फोन्स शामिल हैं। सेल में लावा के स्मार्टफोन्स पर 4 हजार रुपये से ज्यादा की छूट दी जा रही है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं कि अमेजन की समर सेल में आपको किस फोन पर कितने रुपए तक की छूट मिल जाएगी।

Lava Agni 4 पर 4000 रुपए से ज्यादा की छूट Lava Agni 4 इस सेल का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन है। फोन के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत पहले करीब 26,999 रुपये थी, लेकिन Amazon Great Summer Sale में बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट के बाद इसे लगभग 22,749 रुपये में खरीदा जा सकता है। यानी ग्राहकों को करीब 4,250 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। यह फोन AMOLED डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, 50MP सेल्फी कैमरा और 66W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स है।

Lava Blaze Duo 3 पर 3,000 रुपए तक का डिस्काउंट Lava Blaze Duo 3 फोन की शुरुआती कीमत करीब 18,999 रुपये थी, लेकिन सेल ऑफर और बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी प्रभावी कीमत लगभग 15,749 रुपये रह गई है। यानी यूजर्स को करीब 3,250 रुपये तक की बचत हो सकती है। Lava Blaze Duo 3 में 6.67 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। फोन की सबसे खास बात इसका डुअल डिस्प्ले डिजाइन है, जिसमें पीछे की तरफ एक छोटा सेकेंडरी डिस्प्ले भी मिलता है। फोन में 64MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर दिया गया है।

Lava Bold N2 Lava Bold N2 बजट यूजर्स के लिए शानदार है, सेल के दौरान इस फोन को करीब 8,009 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी इस मॉडल पर बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी दे रही है, जिससे कीमत और कम हो सकती है। Lava Bold N2 में 6.75 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। फोन में 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Lava Bold 2 5G AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स वाला Lava Bold 2 5G फोन सेल में 12,749 रुपए का मिल रहा है। बैंक ऑफर्स जोड़ने पर यूजर्स हजारों रुपये तक की बचत कर सकते हैं।