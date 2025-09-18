मौका! दिवाली सेल में आधी कीमत पर मिल रहे LG के 32 से 55 इंच तक के Smart TV, चेक करें 5 बेस्ट Deals

दिवाली सेल में LG के Smart TV पर 50% तक की छूट दी जा रही है। इस सेल में 32 से 55 इंच तक के Smart TV आधी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। चेक करें LG के स्मार्ट टीवी की 5 बेस्ट डील्स।

LG Smart TV at Big Discount: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर सेल की धूम मच जाती है। इस बार LG ने अपने Smart TV की रेंज पर ऐसा ऑफर पेश किया है जिसे देखकर हर किसी का मन खुश हो जाएगा। कंपनी के 32 इंच से लेकर 55 इंच तक के Smart TV अब आधी कीमत पर उपलब्ध हैं। यानी अगर आप अपने घर के लिए एक नया Smart TV लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह मौका बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

LG Smart TV अपने बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी, शानदार साउंड, और स्मार्ट फीचर्स जैसे OTT ऐप्स सपोर्ट, वॉयस कंट्रोल और WebOS इंटरफेस के लिए जाने जाते हैं। दिवाली सेल में LG के इन टीवी पर 50% तक की छूट मिल रही है, जिससे ग्राहक किफायती दाम पर प्रीमियम अनुभव पा सकते हैं। इस सेल में टॉप 5 बेस्ट डील्स ऐसे हैं जिनमें डिस्प्ले क्वालिटी, फीचर्स और प्राइस का शानदार कॉम्बिनेशन है। तो इस दिवाली अपने घर में खुशियां और मनोरंजन दोनों लाएं और LG Smart TV को सबसे कम दाम पर खरीदने का ये सुनहरा मौका लपक लें।

1. LG 32 inches LR570 Series Smart webOS LED TV LG का यह 32 इंच LR570 सीरीज Smart TV छोटे कमरों और बेडरूम के लिए परफेक्ट है। इसमें HD Ready डिस्प्ले के साथ Dynamic Color Enhancer मिलता है, जो पिक्चर क्वालिटी को और जीवंत बनाता है। Smart webOS प्लेटफॉर्म के जरिए Netflix, Prime Video और YouTube जैसे OTT ऐप्स आसानी से चलाए जा सकते हैं। इसमें AI Sound Technology और 20W स्पीकर्स दिए गए हैं, जो बेहतरीन ऑडियो अनुभव देते हैं। साथ ही, इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और स्क्रीन शेयरिंग सपोर्ट भी मिलता है।

Loading Suggestions...

2. LG 43 inches UR75 Series 4K Ultra HD Smart LED TV LG 43 इंच का UR75 सीरीज TV 4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन और HDR10 सपोर्ट के साथ आता है। इसका α5 AI Processor Gen6 इमेज को रियल-टाइम में बेहतर बनाता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी और भी शार्प दिखती है। इसमें AI ThinQ और webOS प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिससे स्मार्ट फीचर्स का अनुभव और आसान हो जाता है। TV में 20W डुअल स्पीकर्स के साथ AI साउंड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी है। गेमिंग के लिए इसमें ALLM (Auto Low Latency Mode) और स्मूथ विजुअल्स के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है।

Loading Suggestions...

3. LG 50 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV LG UA82 सीरीज का 50 इंच 4K Ultra HD Smart TV बड़े स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए बेस्ट है। इसमें 4K अपस्केलिंग, HDR10 Pro, और HGiG गेमिंग सपोर्ट मिलता है, जो वीडियो और गेमिंग दोनों को बेहतर बनाता है। इसका webOS प्लेटफॉर्म Alexa और Google Assistant को सपोर्ट करता है। इसमें 20W स्पीकर्स, AI Sound Pro, और Dolby Audio का सपोर्ट है। पिक्चर को और क्लियर बनाने के लिए इसमें Noise Reduction Technology भी दी गई है। Wi-Fi, Bluetooth और AirPlay 2 सपोर्ट के साथ यह टीवी एक ऑल-राउंड एंटरटेनमेंट हब की तरह काम करता है।

Loading Suggestions...

4. LG 55 inches 4K Ultra HD Smart LED TV LG का यह 55 इंच 4K Smart LED TV आपके घर को मिनी थिएटर का अनुभव देता है। इसमें UHD 4K डिस्प्ले, Active HDR, और 4K अपस्केलर जैसी खूबियाँ हैं। इसका Quad Core Processor हर फ्रेम को शार्प और स्मूद बनाता है। webOS स्मार्ट प्लेटफॉर्म के साथ इसमें Netflix, Prime, Disney+ Hotstar जैसे सारे OTT ऐप्स मौजूद हैं। यह AI ThinQ वॉइस कंट्रोल सपोर्ट करता है, जिससे इसे चलाना आसान हो जाता है। इसमें 20W स्पीकर्स और DTS Virtual:X साउंड मिलता है।

Loading Suggestions...

5. LG 55 inches QNED 8AA Series 4K Ultra HD Smart TV LG QNED 8AA सीरीज का 55 इंच Smart TV सबसे प्रीमियम मॉडल्स में से एक है। इसमें Quantum Dot + NanoCell Technology का इस्तेमाल हुआ है, जो बेहतरीन कलर प्रोडक्शन देता है। इसमें 4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन, HDR10 Pro, और Dolby Vision IQ सपोर्ट मिलता है। गेमिंग और हाई-एंड परफॉर्मेंस के लिए इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, α7 Gen5 AI Processor और HDMI 2.1 सपोर्ट है। ऑडियो एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इसमें 40W स्पीकर्स और Dolby Atmos टेक्नोलॉजी दी गई है।