Amazon Sale में AC खरीदने वालों की लगी लॉटरी, Samsung-LG-Voltas के AC पर मिल रही 54% तक की छूट; टूट पड़ रहे लोग

Amazon Great Summer Sale में स्प्लिट एसी पर दमदार डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में Samsung, LG, Voltas और दूसरे ब्रांड्स के 1.5 Ton AC पर 54% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। जानिए कौनसे AC को आप सेल में कितने रुपए में खरीद सकते हैं।

अगर आप नया AC खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट समर सेल में आपको जबरदस्त डिस्काउंट पर एसी मिल जाएंगे। Amazon सेल में Samsung, LG, Voltas, जैसे कई बड़े ब्रांड्स के 1.5 Ton AC पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। कुछ मॉडल्स पर 54 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। इस सेल में बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जिससे ग्राहक कम बजट में बेहतर और एनर्जी सेविंग AC खरीद सकते हैं। आइए डिटेल में आपको बताते हैं कि किस AC पर आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और किस एसी के क्या फायदे हैं:

Hisense 1.5 Ton 3 star Inverter Split AC कम बजट में नया 1.5 टन AC खरीदने वालों के लिए Hisense का यह मॉडल काफी आकर्षक माना जा रहा है। Hisense Inverter Split AC पर Amazon Sale में 32 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसका MRP 44,150 रुपए है, लेकिन अभी इसे सिर्फ 29,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। यह इस लिस्ट का सबसे किफायती AC माना जा रहा है। इसमें Inverter टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बिजली की बचत करने में मदद करती है। साथ ही यह 3 Star रेटिंग के साथ आता है और इसमें फास्ट कूलिंग, कम आवाज में काम करने वाला सिस्टम और स्टेबल परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Samsung 1.5 Ton 3 Star Bespoke AI Inverter Smart Split AC Samsung का Bespoke AI Inverter Smart Split AC इस सेल का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मॉडल बन गया है क्योंकि इस पर पूरे 54 प्रतिशत तक की भारी छूट मिल रही है। Samsung AC का MRP 78,990 रुपए है, लेकिन Amazon Sale में इसे सिर्फ 36,490 रुपए में खरीदा जा सकता है। यह 1.5 टन और 3 Star रेटिंग वाला स्मार्ट AC है, जिसमें AI आधारित कूलिंग फीचर्स दिए गए हैं। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी, स्मार्ट कंट्रोल और बेहतर एयर सर्कुलेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

LG 1.5 Ton 3 Star Smart Inverter Split AC LG के AC लंबे समय से भारतीय बाजार में काफी पसंद किए जाते हैं और Amazon Sale में कंपनी के इस मॉडल पर भी शानदार ऑफर मिल रहा है। LG AC का MRP 75,190 रुपए है, लेकिन फिलहाल इसे 37,490 रुपए में खरीदा जा सकता है। यानी इस पर करीब 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह 1.5 टन और 3 Star रेटिंग वाला AC है, जिसमें Smart Inverter Compressor दिया गया है। यह तकनीक बिजली की बचत करने के साथ-साथ तेज कूलिंग देने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें HD Filter, AI Convertible Cooling और Low Noise Operation जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।