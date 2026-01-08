Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big Deal Samsung best-selling Pro-level 50MP camera phone get cheaper ahead of Galaxy A07 launch buy at just 8728 rupees
नए Galaxy A07 के लॉन्च से पहले सस्ता हुआ Samsung का बेस्ट-सेलिंग प्रो-लेवल 50MP कैमरा फोन, अब खरीदें ₹8728 में

नए Galaxy A07 के लॉन्च से पहले सस्ता हुआ Samsung का बेस्ट-सेलिंग प्रो-लेवल 50MP कैमरा फोन, अब खरीदें ₹8728 में

संक्षेप:

गैलेक्सी A07 के लॉन्च से पहले Samsung Galaxy A06 5G पर भारी छूट मिल रहा है। अब अभी फोन को 9000 रुपए से भी कम में खरीद सकते हैं है। जानें पूरी डील की डिटेल:

Jan 08, 2026 11:17 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07

  • checkBlack
  • check4GB/8GB RAM
  • check64GB/128GB/256GB Storage

₹8499

और जाने

discount

27% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹10169

₹13999

खरीदिये

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

discount

32% OFF

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8499

₹12499

खरीदिये

नया साल शुरू हो गया है और साल शुरू होते ही सैमसंग अपने नए बजट फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Galaxy A06 5G का सक्सेसर Samsung Galaxy A07 5G इसी महीने दस्तक देने वाला है। इस लॉन्च से पहले Samsung का एंट्री-लेवल बेस्ट सेलिंग 5G स्मार्टफोन Galaxy A06 5G फ्लिपकार्ट पर सस्ता हो गया है। यह फोन बैंक ऑफर्स के साथ 9000 रुपए से भी सस्ता हो गया है। आइये डिटेल में आपको बताते हैं Galaxy A06 5G पर मिलने वाले बेस्ट ऑफर्स के बारे में:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07

  • checkBlack
  • check4GB/8GB RAM
  • check64GB/128GB/256GB Storage

₹8499

और जाने

discount

27% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹10169

₹13999

खरीदिये

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

discount

32% OFF

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8499

₹12499

खरीदिये

Samsung Galaxy A06 5G पर जबरदस्त डिस्काउंट

Samsung ने Galaxy A06 5G के बेस वेरिएंट को 10,499 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अभी यह फोन फ्लिपकार्ट पर 9,188 रुपए में बेचा जा रहा है। जिससे आपको पूरी 1311 रुपए की छूट मिल जाएगी। इसके साथ ही एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 450 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी जिससे फोन की कीमत 8728 रुपए रह जाएगी।

ये भी पढ़ें:अब बस ₹75 में घर बैठे बनवाएं ATM जैसा मजबूत Aadhaar कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं

Samsung Galaxy A06 5G की खास बातें

Samsung Galaxy A06 5G में 6.7-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसकी वजह से स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया ब्राउज़िंग और सामान्य उपयोग के दौरान फोन स्मूद अनुभव देता है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो फोन के रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, जबकि फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए पर्याप्त है।

परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm फैब्रिकेशन पर आधारित है और 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। फोन 6GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे रोज़मर्रा के काम आसानी से किए जा सकते हैं।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Galaxy A06 5G Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है। Samsung ने इस फोन के लिए चार साल के OS अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है, जो इस सेगमेंट में एक बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है। इसके अलावा फोन में Samsung Knox Vault और Voice Focus जैसी सुरक्षा और कॉल-क्वालिटी से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S27

  • check12GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹81999

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

बैटरी के मामले में फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है। इसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है, इसी वजह से कंपनी ट्रैवल एडेप्टर पर अलग से डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अन्य फीचर्स में फोन को IP54 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा प्रदान करती है।

ये भी पढ़ें:UPI से जुड़ा नया नियम लागू, गलती की तो अकाउंट होगा ब्लॉक

किन यूजर्स के लिए सही है Samsung Galaxy A06 5G?

Samsung Galaxy A06 5G उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, जो कम बजट में 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए सही है, जो नई टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। इसके अलावा, हल्की-फुल्की गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और रोज़मर्रा के काम जैसे कॉलिंग, मैसेजिंग और सोशल मीडिया के लिए यह एक भरोसेमंद विकल्प माना जा सकता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।