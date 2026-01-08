नए Galaxy A07 के लॉन्च से पहले सस्ता हुआ Samsung का बेस्ट-सेलिंग प्रो-लेवल 50MP कैमरा फोन, अब खरीदें ₹8728 में

संक्षेप: गैलेक्सी A07 के लॉन्च से पहले Samsung Galaxy A06 5G पर भारी छूट मिल रहा है। अब अभी फोन को 9000 रुपए से भी कम में खरीद सकते हैं है। जानें पूरी डील की डिटेल:

Jan 08, 2026 11:17 am IST

नया साल शुरू हो गया है और साल शुरू होते ही सैमसंग अपने नए बजट फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Galaxy A06 5G का सक्सेसर Samsung Galaxy A07 5G इसी महीने दस्तक देने वाला है। इस लॉन्च से पहले Samsung का एंट्री-लेवल बेस्ट सेलिंग 5G स्मार्टफोन Galaxy A06 5G फ्लिपकार्ट पर सस्ता हो गया है। यह फोन बैंक ऑफर्स के साथ 9000 रुपए से भी सस्ता हो गया है। आइये डिटेल में आपको बताते हैं Galaxy A06 5G पर मिलने वाले बेस्ट ऑफर्स के बारे में:

Samsung Galaxy A06 5G पर जबरदस्त डिस्काउंट Samsung ने Galaxy A06 5G के बेस वेरिएंट को 10,499 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अभी यह फोन फ्लिपकार्ट पर 9,188 रुपए में बेचा जा रहा है। जिससे आपको पूरी 1311 रुपए की छूट मिल जाएगी। इसके साथ ही एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 450 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी जिससे फोन की कीमत 8728 रुपए रह जाएगी।

Samsung Galaxy A06 5G की खास बातें Samsung Galaxy A06 5G में 6.7-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसकी वजह से स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया ब्राउज़िंग और सामान्य उपयोग के दौरान फोन स्मूद अनुभव देता है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो फोन के रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, जबकि फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए पर्याप्त है।

परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm फैब्रिकेशन पर आधारित है और 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। फोन 6GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे रोज़मर्रा के काम आसानी से किए जा सकते हैं।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Galaxy A06 5G Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है। Samsung ने इस फोन के लिए चार साल के OS अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है, जो इस सेगमेंट में एक बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है। इसके अलावा फोन में Samsung Knox Vault और Voice Focus जैसी सुरक्षा और कॉल-क्वालिटी से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं।

बैटरी के मामले में फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है। इसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है, इसी वजह से कंपनी ट्रैवल एडेप्टर पर अलग से डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अन्य फीचर्स में फोन को IP54 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा प्रदान करती है।