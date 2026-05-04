8 मई से Flipkart Sale में ₹4000 सस्ता मिलेगा 10001mAh, 50MP OIS कैमरे वाला Realme का वाटरप्रूफ फोन

May 04, 2026 01:34 pm IST

8 मई से Flipkart SASA LELE Sale शुरू ही रही है इस सेल के दौरान अपनी P सीरीज स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं। इस सेल इन रियलमी के फोन पर हजारों रुपये की छूट, बैंक ऑफर्स और लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट शामिल हैं।

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो बस 4 दिन का कर लें इंतजार क्योंकि Flipkart की SASA LELE 2026 सेल में रियलमी अपनी पावरफुल P4 सीरीज के फोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट और ऑफर्स दे रहा है। Flipkart SASA LELE Sale 2026 के तहत ये ऑफर्स 8 मई से शुरू होंगे और 15 मई तक चलेंगे। कुछ डिवाइसेस के लिए अर्ली बर्ड ऑफर 4 मई से ही शुरू हो जाएंगे, जिससे यूजर्स को पहले खरीदने का मौका मिलेगा। इस सेल में रियलमी का सबसे बड़ी 10001mAh बैटरी फोन Realme P4 Power 5G, 4000 रुपए तक की छूट पर बेचा जा रहा है। इसके साथ ही realme P4 Pro 5G, realme P4 5G पर भी गजब का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिटेल में जानिये किस फोन पर कितने रुपए की छूट:

Realme P4 Power 5G पर जबरदस्त छूट realme P4 Power 5G के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत ₹27,999 है, लेकिन ऑफर्स के बाद यह करीब ₹23,999 में मिल सकता है। इसमें ₹2000 का प्राइस डिस्काउंट और ₹2000 का बैंक ऑफर शामिल है। इसके अन्य वेरिएंट भी छूट के साथ उपलब्ध हैं। 8GB + 256GB वैरिएंट को आप डिस्काउंट के बाद 25,999 रुपए में खरीद सकते हैं।

Realme P4 Pro 5G पर इतने रुपए का डिस्काउंट realme P4 Pro 5G पर भी शानदार ऑफर दिया जा रहा है। इसका 8GB + 128GB वेरिएंट ₹28,999 का है, लेकिन ऑफर के बाद यह ₹24,999 में मिल सकता है। इसमें ₹3000 का डिस्काउंट और ₹1000 का बैंक ऑफर शामिल है।

Realme P4 5G पर तगड़ी छूट अगर आपका बजट कम है, तो realme P4 5G एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।इसका 6GB + 128GB वेरिएंट सेल में ऑफर के बाद 19,999 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं 8GB + 128GB मॉडल 20,999 रुपए में खरीद सकते हैं।

Realme P4 Power 5G के फीचर्स फोन में 10000mAh की बैटरी दी गई है, जिससे यह आसानी से 2 दिन तक चल सकता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का OIS कैमरा मिलता है, जो फोटो को ज्यादा स्टेबल और क्लियर बनाता है, खासकर लो-लाइट में। फोन में बड़ा FHD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है। साथ ही यह फोन वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट (IP रेटिंग) के साथ आता है।