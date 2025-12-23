Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big deal buy brightest display 50MP front camera 7000mAh battery phone at just 15999 rupees Realme Narzo 90 first sale
पहला मौका! कल से ₹15,999 में खरीदें सबसे चमकदार डिस्प्ले, 50MP फ्रंट-बैक कैमरा, 7000mAh बैटरी फोन

पहला मौका! कल से ₹15,999 में खरीदें सबसे चमकदार डिस्प्ले, 50MP फ्रंट-बैक कैमरा, 7000mAh बैटरी फोन

संक्षेप:

Realme नर्जो 90 5G फोन की पहली सेल कल से शुरू। फोन में 60W फास्ट चार्जिंग, ड्यूल 50MP कैमरा और ब्राइटेस्ट डिस्प्ले। यह फोन Amazon और Realme Store पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। जानें कितने रुपए की मिलेगी छूट:

Dec 23, 2025 02:16 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme Narzo 90

Realme Narzo 90

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage

₹18990

और जाने

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15200

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

14% OFF

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Realme ने हाल ही में अपनी पॉपुलर Narzo सीरीज के तहत एक और मिड रेंज 5G स्मार्टफोन Realme Narzo 90 5G लॉन्च कर दिया है। कल 24 नवंबर को पहली बार Realme Narzo 90 5G सेल के लिए उपलब्ध होने वाला है। पहली सेल में फोन पर शानदार छूट दी जा रही है। Narzo 90 5G सेल की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की Titan बैटरी है, जो लंबे समय तक बिना चार्ज किए फोन इस्तेमाल करने की आज़ादी देती है। इसके साथ 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे बड़ी बैटरी भी कम समय में चार्ज हो जाती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो कैप्चर किए जा सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme Narzo 90

Realme Narzo 90

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage

₹18990

और जाने

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15200

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

14% OFF

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Realme Narzo 90 5G की कीमत और फर्स्ट सेल में मिलने वाले ऑफर्स

भारत में Realme Narzo 90 5G के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट 16,999 रुपए में 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट 18,499 रुपए में लॉन्च किया गया है। पहली सेल में फोन को 1000 रुपए के कूपन डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपए और 17,499 रुपए में बेचा जायेगा।

इसके साथ ही फोन पर बैंक छूट और एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी मिलेगा जिससे कीमत और कम हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:Aadhaar में मोबाइल नंबर गलत है या हो गया बंद? तो अब 5 मिनट में ऐसे करें अपडेट

Realme Narzo 90 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात करें तो Realme Narzo 90 5G में 6.8-इंच की बड़ी OLED/AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। फोन की मोटाई सिर्फ 7.79mm है, जिससे यह हाथ में पकड़ने में स्लिम और प्रीमियम फील देता है।

कैमरा सेगमेंट में फोन में 50MP का रियर कैमरा दिया गया है, जो रोजमर्रा की फोटोग्राफी के साथ-साथ सोशल मीडिया के लिए अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें क्लिक कर सकता है। वहीं, 50MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी, पोर्ट्रेट और वीडियो कॉलिंग के लिए शानदार आउटपुट देने का दावा करता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹18499

₹21999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18494

₹21999

खरीदिये

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7400 SoC मिलने की चर्चा है, जो मिड-रेंज सेगमेंट का एक पावरफुल 5G प्रोसेसर माना जा रहा है। यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों के लिए सक्षम है। कनेक्टिविटी के मामले में फोन में 5G सपोर्ट, Wi-Fi, Bluetooth और USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स को फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹8999 में खरीदें 12GB रैम, 50MP कैमरा, सबसे बड़ी Eye-Care डिस्प्ले वाला 5G फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Realme Realme Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।