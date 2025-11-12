आज से ₹14999 में खरीदें 58 घंटे की बैटरी, 50MP कैमरा AI इरेजर फोन, 5 पॉइंट में जानें Moto g67 Power की खासियत

संक्षेप: Motorola के नए पावरहाउस स्मार्टफोन moto g67 Power की पहली सेल आज से शुरू हो गई है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP Sony LYTIA 600 कैमरा, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर हैं। ग्राहक इसे 15,000 रुपए से कम में खरीद सकते हैं।

moto g67 Power First Sale: मोटोरोला के नए पावरहाउस स्मार्टफोन moto g67 Power की पहली सेल आज से शुरू हो गई है। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की दमदार बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 58 घंटे तक चल सकती है। इसके अलावा फोन में 50MP का Sony प्राइमरी कैमरा और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला स्मूद डिस्प्ले दिया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट में और भी खास बनाता है। अगर आप इसे पहली सेल में खरीदते हैं, तो आपको बेहतर कीमत और एक्स्ट्रा ऑफर्स का फायदा भी मिल सकता है।

Moto G67 Power 5G की पहली सेल ऑफर यह फोन Flipkart, Motorola की आधिकारिक वेबसाइट, और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 15,999 रुपए रखी गई है। हालांकि, पहली सेल के दौरान ग्राहक चुनिंदा बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग कर HDFC, ICICI, SBI कार्ड पर 1,000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। जिसके बाद आप फोन को 14,999 रुपए में खरीद पाएंगे। इसके अलावा 1500 रुपए EMI डिस्काउंट (क्रेडिट कार्ड EMI पर) है। वहीं पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिल सकता है।

moto g67 Power के 5 धांसू फीचर्स 1. कैमरा: moto g67 Power में दिया गया है सेगमेंट का सबसे बेहतरीन 50MP Sony LYTIA™ 600 सेंसर, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP का हाई-क्वालिटी सेल्फी कैमरा भी मिलता है। इसमें moto AI टेक्नोलॉजी दी गई है जो फोटो को और ज्यादा क्लियर और नैचुरल बनाती है।

2. बैटरी: इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 7000mAh की Silicon Carbon बैटरी, जो एक बार चार्ज करने पर 58 घंटे तक का बैकअप देती है।

3. डिस्प्ले और साउंड: moto g67 Power में है 6.7 इंच का Full HD+ डिस्प्ले जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1050 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसके साथ Dolby Atmos® स्टीरियो स्पीकर्स और Hi-Res Audio का सपोर्ट भी है, जो एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं।

4. डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी: फोन को Corning Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्शन मिली है और यह MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड बिल्ड और IP64 रेटिंग के साथ आता है। इसका वीगन लेदर फिनिश इसे एक प्रीमियम लुक और बेहतर ग्रिप देता है। यह फोन तीन Pantone™ कलर्स Cilantro Green, Parachute Beige, और Blue Curacao में उपलब्ध है।