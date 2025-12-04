Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big Deal buy 24 to 65 inch Kodak and Blaupunkt TV at just 5999 rupees get massive discount in Flipkart buy buy Sale
TV खरीदने का मौका: ₹6199 में घर बनेगा मिनी थिएटर, इतने सस्ते कभी नहीं हुए 32 से 65 इंच के टीवी, देखें लिस्ट

TV खरीदने का मौका: ₹6199 में घर बनेगा मिनी थिएटर, इतने सस्ते कभी नहीं हुए 32 से 65 इंच के टीवी, देखें लिस्ट

संक्षेप:

Flipkart buy buy Sale में इस बार टीवी की ऐसी धमाकेदार डील्स आई हैं जिन्हें मिस करना मुश्किल है। Blaupunkt और Kodak ने अपने Smart TV लाइनअप पर भारी छूट दे दी रही हैं। चाहे आप 24-इंच टीवी लें या 75-इंच होम थिएटर सेटअप हर रेंज पर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं।

Thu, 4 Dec 2025 04:08 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

53% OFF

Kodak 80 cm (32 inches) Matrix Series QLED Android Google TV 32MT5077 HD Ready (Black)

Kodak 80 cm (32 inches) Matrix Series QLED Android Google TV 32MT5077 HD Ready (Black)

  • checkKodak 80 cm (32 inches) Matrix Series QLED Android Google TV 32MT5077 HD Ready (Black)
amazon-logo

₹9399

₹19999

खरीदिये

discount

48% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹12999

₹24999

खरीदिये

discount

30% OFF

Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)

Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)

  • checkKodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

Best Smart TV Deals: फ्लिपकार्ट की बाय-बाय सेल में इस बार टीवी की ऐसी धमाकेदार डील्स आई हैं जिन्हें मिस करना मुश्किल है। Blaupunkt और Kodak ने अपने Smart TV लाइनअप पर भारी छूट दे दी है, जहां कीमतें सिर्फ 6,199 रुपए से शुरू हो रही हैं। Mini LED, QLED, 4K Google TV, 108W Dolby Atmos साउंड और 1500 nits ब्राइटनेस जैसे प्रीमियम फीचर्स अब बेहद कम कीमत में मिल रहे हैं। चाहे आप 24-इंच टीवी लें या 75-इंच होम थिएटर सेटअप हर रेंज पर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

53% OFF

Kodak 80 cm (32 inches) Matrix Series QLED Android Google TV 32MT5077 HD Ready (Black)

Kodak 80 cm (32 inches) Matrix Series QLED Android Google TV 32MT5077 HD Ready (Black)

  • checkKodak 80 cm (32 inches) Matrix Series QLED Android Google TV 32MT5077 HD Ready (Black)
amazon-logo

₹9399

₹19999

खरीदिये

discount

48% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹12999

₹24999

खरीदिये

discount

30% OFF

Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)

Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)

  • checkKodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

इस बार की बाय-बाय Sale टीवी खरीदने वालों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। Blaupunkt और Kodak ने अपनी पूरी Smart TV लाइनअप पर भारी छूट की घोषणा कर दी है। अगर आप अपने घर में नया Smart TV लगाने का प्लान कर रहे थे या पुराना टीवी अपग्रेड करना चाहते थे यह साल का सबसे बड़ा मौका है। वहीं, 75-इंच Mini LED TV पर भी जबरदस्त डिस्काउंट दिया गया है। आइए देखते हैं Blaupunkt और Kodak की बेहतरीन बाय-बाय Sale। जानें किस टीवी पर कितने की छूट:

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹625 में 2500GB डेटा, 600+ TV चैनल; Jio Hotstar और SonyLiv का मजा

Blaupunkt TV पर ऑफर्स

Blaupunkt के नए Mini QD Mini LED TVs को खास तौर पर घर में ही थिएटर जैसा अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। ये टीवी 65-इंच और 75-इंच के बड़े स्क्रीन साइज में आते हैं, और इनका पिक्चर क्वालिटी स्तर प्रीमियम सेगमेंट को टक्कर देता है। साउंड के लिए भी कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है टीवी में 108W का Dolby Atmos साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसमें 6 स्पीकर्स और 2 सबवूफ़र्स शामिल हैं।

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो यह टीवी Google Assistant, Chromecast, Apple AirPlay और 10,000+ ऐप्स के सपोर्ट के साथ आता है। बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे और भी प्रीमियम लुक देता है। कीमत की बात करें तो 65-इंच मॉडल की कीमत 58,999 रुपए और 75-इंच मॉडल की कीमत 89,999 रुपए रखी गई है।

Blaupunkt की नई SonicQ सीरीज़ भी इस सेल में शानदार छूट पर उपलब्ध है। यह सीरीज 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच मॉडल्स में आती है और डिस्प्ले, ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स का मजबूत कॉम्बिनेशन पेश करती है। SonicQ की शुरुआती कीमत 32,999 रुपए से शुरू होती है, जो इसे प्रीमियम फीचर्स के साथ बजट-फ्रेंडली विकल्प बनाती है।

इसके अलावा Blaupunkt CyberSound G2 सीरीज़ भी बेहद किफायती कीमत में हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट टीवी अनुभव देती है। इसका 43-इंच Full HD LED मॉडल Android TV OS पर चलता है और Dolby Audio के साथ 48W का पावरफुल साउंड आउटपुट देता है। Netflix, Prime Video, YouTube और Disney+ Hotstar जैसे ऐप्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। CyberSound G2 सीरीज 40-इंच और 43-इंच विकल्पों में आती है, जिनकी सेल कीमत 13,799 रुपए से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:चोरी हो गया फोन? घबराएं नहीं; Sanchar Saathi दिलाएगा वापस, ऐसे करें कंप्लेंट
बेस्ट स्मार्ट टीवी ऑफर्स

Kodak TV पर ऑफर्स

Kodak की Special Edition TV Series इस सेल में बेहद आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध है। यह लाइनअप 24, 32, 40 और 43-इंच स्क्रीन साइज में आती है, और सबसे खास बात यह है कि 24-इंच वाला स्मार्ट TV सिर्फ 5,999 रुपए से शुरू होता है। बेज़ल-लेस डिज़ाइन, बिल्ट-इन YouTube, Sony Liv, Prime Video और Zee5 है।

Kodak ने हाल ही में अपनी MotionX QLED TV सीरीज़ पेश की है, जो अब सेल में शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। बड़े स्क्रीन पसंद करने वालों और स्ट्रीमिंग, स्पोर्ट्स तथा गेमिंग का क्रिस्टल-क्लियर अनुभव चाहने वालों के लिए यह सीरीज़ एकदम सही विकल्प है। यह 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच में आती है, और इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपए रखी गई है।

इसके अलावा Kodak 9XPRO Series भी इस सेल का प्रमुख हिस्सा है, जो Android 11 पर चलती है और 32, 40, 42 और 43-इंच विकल्पों में मिलती है। इस रेंज में HD Ready से लेकर Full HD तक के वेरिएंट मिलते हैं, जिनकी कीमतें 9,499 रुपए से शुरू होती हैं। Realtek Processor, Dolby Digital Plus, Netflix सपोर्ट, Google Assistant और Chromecast जैसी सुविधाएँ इसे स्मार्ट और पावरफुल TV अनुभव बनाती हैं।

सेल में Kodak की हाई-परफॉर्मेंस Matrix QLED Series भी बेहद कम कीमत पर उपलब्ध है। 65-इंच मॉडल सिर्फ ₹39,999, 43-इंच ₹19,999, 50-इंच ₹24,999 और 55-इंच ₹28,999 में खरीदा जा सकता है। QLED डिस्प्ले, 48W Dolby साउंड, Google TV इंटरफेस, Chromecast और 10,000+ ऐप्स सपोर्ट के साथ यह सीरीज़ किसी भी कमरे को Mini Theatre में बदलने की क्षमता रखती है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! अब Aadhaar App से घर बैठे मिनटों में अपडेट होगा एड्रेस और मोबाइल नंबर
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Smart TV

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।