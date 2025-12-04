TV खरीदने का मौका: ₹6199 में घर बनेगा मिनी थिएटर, इतने सस्ते कभी नहीं हुए 32 से 65 इंच के टीवी, देखें लिस्ट

संक्षेप: Flipkart buy buy Sale में इस बार टीवी की ऐसी धमाकेदार डील्स आई हैं जिन्हें मिस करना मुश्किल है। Blaupunkt और Kodak ने अपने Smart TV लाइनअप पर भारी छूट दे दी रही हैं। चाहे आप 24-इंच टीवी लें या 75-इंच होम थिएटर सेटअप हर रेंज पर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं।

Best Smart TV Deals: फ्लिपकार्ट की बाय-बाय सेल में इस बार टीवी की ऐसी धमाकेदार डील्स आई हैं जिन्हें मिस करना मुश्किल है। Blaupunkt और Kodak ने अपने Smart TV लाइनअप पर भारी छूट दे दी है, जहां कीमतें सिर्फ 6,199 रुपए से शुरू हो रही हैं। Mini LED, QLED, 4K Google TV, 108W Dolby Atmos साउंड और 1500 nits ब्राइटनेस जैसे प्रीमियम फीचर्स अब बेहद कम कीमत में मिल रहे हैं। चाहे आप 24-इंच टीवी लें या 75-इंच होम थिएटर सेटअप हर रेंज पर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं।

इस बार की बाय-बाय Sale टीवी खरीदने वालों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। Blaupunkt और Kodak ने अपनी पूरी Smart TV लाइनअप पर भारी छूट की घोषणा कर दी है। अगर आप अपने घर में नया Smart TV लगाने का प्लान कर रहे थे या पुराना टीवी अपग्रेड करना चाहते थे यह साल का सबसे बड़ा मौका है। वहीं, 75-इंच Mini LED TV पर भी जबरदस्त डिस्काउंट दिया गया है। आइए देखते हैं Blaupunkt और Kodak की बेहतरीन बाय-बाय Sale। जानें किस टीवी पर कितने की छूट:

Blaupunkt TV पर ऑफर्स Blaupunkt के नए Mini QD Mini LED TVs को खास तौर पर घर में ही थिएटर जैसा अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। ये टीवी 65-इंच और 75-इंच के बड़े स्क्रीन साइज में आते हैं, और इनका पिक्चर क्वालिटी स्तर प्रीमियम सेगमेंट को टक्कर देता है। साउंड के लिए भी कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है टीवी में 108W का Dolby Atmos साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसमें 6 स्पीकर्स और 2 सबवूफ़र्स शामिल हैं।

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो यह टीवी Google Assistant, Chromecast, Apple AirPlay और 10,000+ ऐप्स के सपोर्ट के साथ आता है। बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे और भी प्रीमियम लुक देता है। कीमत की बात करें तो 65-इंच मॉडल की कीमत 58,999 रुपए और 75-इंच मॉडल की कीमत 89,999 रुपए रखी गई है।

Blaupunkt की नई SonicQ सीरीज़ भी इस सेल में शानदार छूट पर उपलब्ध है। यह सीरीज 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच मॉडल्स में आती है और डिस्प्ले, ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स का मजबूत कॉम्बिनेशन पेश करती है। SonicQ की शुरुआती कीमत 32,999 रुपए से शुरू होती है, जो इसे प्रीमियम फीचर्स के साथ बजट-फ्रेंडली विकल्प बनाती है।

इसके अलावा Blaupunkt CyberSound G2 सीरीज़ भी बेहद किफायती कीमत में हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट टीवी अनुभव देती है। इसका 43-इंच Full HD LED मॉडल Android TV OS पर चलता है और Dolby Audio के साथ 48W का पावरफुल साउंड आउटपुट देता है। Netflix, Prime Video, YouTube और Disney+ Hotstar जैसे ऐप्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। CyberSound G2 सीरीज 40-इंच और 43-इंच विकल्पों में आती है, जिनकी सेल कीमत 13,799 रुपए से शुरू होती है।

Kodak TV पर ऑफर्स Kodak की Special Edition TV Series इस सेल में बेहद आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध है। यह लाइनअप 24, 32, 40 और 43-इंच स्क्रीन साइज में आती है, और सबसे खास बात यह है कि 24-इंच वाला स्मार्ट TV सिर्फ 5,999 रुपए से शुरू होता है। बेज़ल-लेस डिज़ाइन, बिल्ट-इन YouTube, Sony Liv, Prime Video और Zee5 है।

Kodak ने हाल ही में अपनी MotionX QLED TV सीरीज़ पेश की है, जो अब सेल में शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। बड़े स्क्रीन पसंद करने वालों और स्ट्रीमिंग, स्पोर्ट्स तथा गेमिंग का क्रिस्टल-क्लियर अनुभव चाहने वालों के लिए यह सीरीज़ एकदम सही विकल्प है। यह 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच में आती है, और इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपए रखी गई है।

इसके अलावा Kodak 9XPRO Series भी इस सेल का प्रमुख हिस्सा है, जो Android 11 पर चलती है और 32, 40, 42 और 43-इंच विकल्पों में मिलती है। इस रेंज में HD Ready से लेकर Full HD तक के वेरिएंट मिलते हैं, जिनकी कीमतें 9,499 रुपए से शुरू होती हैं। Realtek Processor, Dolby Digital Plus, Netflix सपोर्ट, Google Assistant और Chromecast जैसी सुविधाएँ इसे स्मार्ट और पावरफुल TV अनुभव बनाती हैं।