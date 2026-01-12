Apple फैंस की लगी लॉटरी! Republic Day Sale में पहली बार ₹8000 सस्ता मिलेगा iPhone 17, सिर्फ ₹74999 घर ले आएं

संक्षेप: Flipkart की रिपब्लिक डे सेल 2026 में Apple iPhone 17 पहली बार 74,999 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और सीमित स्टॉक के साथ यह बंपर फोन डील आईफोन लवर्स के लिए बड़ा मौका है।

Jan 12, 2026 07:40 pm IST

Apple स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक Flipkart Republic Day Sale 2026 के दौरान Apple iPhone 17 को पहली बार 74,999 रुपए की आकर्षक कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा, जो इसके लॉन्च प्राइस 82,900 रुपए से लगभग 8,000 रुपए सस्ता है। यह सेल 17 जनवरी से शुरू हो रही है। बता दें कि iPhone 17 भारत में सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ था और इसे अब तक Apple के लेटेस्ट A19 Bionic चिपसेट, प्रीमियम कैमरा सिस्टम और सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। Flipkart से खरीदी के दौरान यूजर्स को बैंक कार्ड ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और सीमित अवधि के स्पेशल छूट भी मिलने की संभावना है, जिससे इसकी EFFECTIVE कीमत और भी कम हो सकती है। यह ऑफर खासकर उन लोगों के लिए बड़ा मौका हो सकता है जो नए साल में Apple स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। सेल चलने के दौरान स्टॉक सीमित रहेगा।

Flipkart Republic Day Sale में iPhone 17 की डील डिटेल्स iPhone 17 का बेस मॉडल भारत में कभी 82,900 रुपए के प्राइस टैग पर लॉन्च हुआ था, जिसमें 256GB स्टोरेज और 8GB RAM विकल्प शामिल हैं। अब Flipkart की Republic Day Sale 2026 में इसे 74,999 रुपए की शानदार कीमत में बेचा जाएगा।

रिपब्लिक डे सेल की यह डील सीधे 8,000 रुपए की कटौती के बराबर माना जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और अन्य प्रमोशनल डिस्काउंट से यह कीमत और भी कम हो सकती है।

iPhone 17 के फीचर्स क्यों खास है यह फोन? iPhone 17 को Apple के लेटेस्ट A19 Bionic प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है,। इसका 3nm तकनीक पर आधारित प्रोसेसर मोबाइल ऐप्स, गेमिंग और मल्टीटास्किंग को स्मूद तरीके से हैंडल करता है यह फीचर इसे आज के हाई-एंड यूजर्स के लिए एक पावरफुल विकल्प बनाता है। फोन में 6.3-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो शानदार कलर प्रजेंटेशन, HDR10 सपोर्ट और चमकदार आउटडोर व्यूइंग अनुभव के लिए जाना जाता है।