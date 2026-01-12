Hindustan Hindi News
Big Deal Apple iPhone 17 to be 8000 rupees discount in Flipkart Republic Day Sale 2026 get it just 74999 rupees
Apple फैंस की लगी लॉटरी! Republic Day Sale में पहली बार ₹8000 सस्ता मिलेगा iPhone 17, सिर्फ ₹74999 घर ले आएं

Apple फैंस की लगी लॉटरी! Republic Day Sale में पहली बार ₹8000 सस्ता मिलेगा iPhone 17, सिर्फ ₹74999 घर ले आएं

संक्षेप:

Flipkart की रिपब्लिक डे सेल 2026 में Apple iPhone 17 पहली बार 74,999 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और सीमित स्टॉक के साथ यह बंपर फोन डील आईफोन लवर्स के लिए बड़ा मौका है।

Jan 12, 2026 07:40 pm IST Himani Gupta
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

discount

7% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹64900

₹69900

खरीदिये

Apple स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक Flipkart Republic Day Sale 2026 के दौरान Apple iPhone 17 को पहली बार 74,999 रुपए की आकर्षक कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा, जो इसके लॉन्च प्राइस 82,900 रुपए से लगभग 8,000 रुपए सस्ता है। यह सेल 17 जनवरी से शुरू हो रही है। बता दें कि iPhone 17 भारत में सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ था और इसे अब तक Apple के लेटेस्ट A19 Bionic चिपसेट, प्रीमियम कैमरा सिस्टम और सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। Flipkart से खरीदी के दौरान यूजर्स को बैंक कार्ड ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और सीमित अवधि के स्पेशल छूट भी मिलने की संभावना है, जिससे इसकी EFFECTIVE कीमत और भी कम हो सकती है। यह ऑफर खासकर उन लोगों के लिए बड़ा मौका हो सकता है जो नए साल में Apple स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। सेल चलने के दौरान स्टॉक सीमित रहेगा।

Flipkart Republic Day Sale में iPhone 17 की डील डिटेल्स

iPhone 17 का बेस मॉडल भारत में कभी 82,900 रुपए के प्राइस टैग पर लॉन्च हुआ था, जिसमें 256GB स्टोरेज और 8GB RAM विकल्प शामिल हैं। अब Flipkart की Republic Day Sale 2026 में इसे 74,999 रुपए की शानदार कीमत में बेचा जाएगा।

ये भी पढ़ें:मौका! ₹12000 तक सस्ते हुए OnePlus के 7300mAh बैटरी, DSLR जैसे कैमरा वाले फोन्स

रिपब्लिक डे सेल की यह डील सीधे 8,000 रुपए की कटौती के बराबर माना जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और अन्य प्रमोशनल डिस्काउंट से यह कीमत और भी कम हो सकती है।

iPhone 17 के फीचर्स क्यों खास है यह फोन?

iPhone 17 को Apple के लेटेस्ट A19 Bionic प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है,। इसका 3nm तकनीक पर आधारित प्रोसेसर मोबाइल ऐप्स, गेमिंग और मल्टीटास्किंग को स्मूद तरीके से हैंडल करता है यह फीचर इसे आज के हाई-एंड यूजर्स के लिए एक पावरफुल विकल्प बनाता है। फोन में 6.3-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो शानदार कलर प्रजेंटेशन, HDR10 सपोर्ट और चमकदार आउटडोर व्यूइंग अनुभव के लिए जाना जाता है।

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹79900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

iPhone 17 में 48MP फ़्यूज़न मुख्य कैमरा और 48MP फ़्यूजन अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हैं। इसके कैमरा सिस्टम में “Spatial Photos” और “Spatial Videos” जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। यह फोन A19 चिप के साथ अच्छी बैटरी एफिशिएंसी भी प्रदान करता है, साथ ही Wi-Fi 7, Bluetooth 6, और बेहतर नेटवर्किंग सपोर्ट भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:कल पहली बार तगड़े डिस्काउंट पर खरीदें 200MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 सीरीज फोन्स
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
