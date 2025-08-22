डील हो तो ऐसी! 50MP के चार कैमरों वाले फोन पर सीधे 5000 रुपये की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर Big Deal Alert Get 5000 rupees Instant Discount on 50MP Camera Smartphone Oppo Reno 14 Pro, Gadgets Hindi News - Hindustan
ओप्पो के पावरफुल कैमरा फोन Oppo Reno 14 Pro को ग्राहक खास डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इस डिवाइस के 512GB रैम वेरियंट पर 5000 रुपये की बड़ी छूट Flipkart पर मिल रही है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:37 PM
कम कीमत पर पावरफुल फीचर्स और प्रीमियम फ्लैगशिप कैमरा फोन खरीदने का मौका ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। यह खास डील Oppo Reno 14 Pro पर मिल रही है, जिसमें 50MP क्षमता वाले चार-चार कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं। इस फोन के 512GB स्टोरेज वेरियंट्स पर पूरे 5000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है और अतिरिक्त छूट का फायदा उठाया जा सकता है।

Oppo Reno 14 Pro में बैक पैनल पर पावरफुल कैमरा सेटअप दिया गया है और इंडस्ट्री लीडिंग ट्रिपल फ्लैश टेक्नोलॉजी मिलती है। यह फोन केवल 7.48mm मोटाई के साथ आता है और इसका वजन 201 ग्राम है। इसमें इंडस्ट्री फर्स्ट सिल्की स्मूद वेलवेट ग्लास डिजाइन दिया गया है। यह फोन प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा है और इसमें 3.5x टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिलने के चलते जूम के साथ फोटोज क्लिक करना आसान हो जाता है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में Oppo Reno 14 Pro

ओप्पो फोन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 512GB स्टोरेज मॉडल के लिए 54,999 रुपये पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के लिए किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की स्थिति में 5000 रुपये की सीधी छूट मिल रही है और इसका इफेक्टिव प्राइस 49,999 रुपये रह जाएगा। इसके अलावा 256GB स्टोरेज वेरियंट पर भी 4500 रुपये की छूट दी गई है।

पुराना फोन एक्सचेंज की स्थिति में 52,400 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है और चुनिंदा मॉडल्स पर 3000 रुपये का एक्सट्रा ऑफ दिया जा रहा है। ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन पर्ल वाइट और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:लैपटॉप को टक्कर देने आ रहा है OnePlus Pad 3, दमदार बैटरी और धमाकेदार फीचर्स

ऐसे हैं Oppo Reno 14 Pro के स्पेसिफिकेशंस

Oppo का नया स्मार्टफोन प्रीमियम डिजाइन और दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें 6.83-इंच OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 1.5K रेज़ोल्यूशन और HDR10+ सपोर्ट करता है। एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम और Velvet Glass बैक के साथ फोन को IP66, IP68 और IP69 वॉटर-डस्ट रेसिस्टेंस रेटिंग मिली है।

तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8450 चिप, 12GB RAM और 512GB तक स्टोरेज दिया गया है। 6200mAh बैटरी को 80W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कैमरा सेटअप में 50MP ट्रिपल रियर लेंस और 50MP फ्रंट कैमरा शामिल है, जो 4K HDR वीडियो और अंडरवॉटर फोटोग्राफी सपोर्ट करता है। इसके अलावा, AI Eraser, Best Face, Call Summary और Translator जैसे एडवांस्ड AI फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं।

