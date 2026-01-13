Hindustan Hindi News
Big blow to Blinkit Zepto Swiggy govt asks to removed its 10-minute delivery service promise
सरकार ने Blinkit, Swiggy, Blinkit पर लगाई रोक; अब नहीं होगी 10 मिनट में डिलीवरी, झटपट सामान मंगाने वालों को झटका

Blinkit, Zepto और Swiggy जैसी कंपनियों को सरकार ने 10-मिनट डिलीवरी का वादा हटाने को कहा है। जानिए क्यों लिया गया यह फैसला और इसका ग्राहकों व डिलीवरी बॉय पर क्या असर पड़ेगा।

Jan 13, 2026 05:27 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी Blinkit, Zepto या Swiggy Instamart से सामान मंगाते हैं और 10 मिनट में डिलीवरी का इंतज़ार करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अब सरकार ने इन क्विक कॉमर्स कंपनियों को “10-मिनट में डिलीवरी” का वादा करने से मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि इतनी जल्दी सामान पहुंचाने के दबाव में डिलीवरी बॉय की जान खतरे में पड़ रही है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही थीं कि 10 मिनट की डिलीवरी पूरी करने के लिए डिलीवरी पार्टनर तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है।

सरकार के आदेश के बाद Blinkit ने अपने ऐप और विज्ञापनों से 10-मिनट डिलीवरी का दावा हटा दिया है। वहीं Zepto और Swiggy Instamart भी अपनी डिलीवरी टाइमलाइन में बदलाव कर रहे हैं। सरकार साफ कह चुकी है कि ग्राहकों की सुविधा के साथ-साथ डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या ग्राहकों को देर से सामान मिलेगा? और क्या यह फैसला सही है?

सरकार ने 10-मिनट डिलीवरी क्यों रोकी?

सरकार का मानना है कि 10 मिनट में डिलीवरी का वादा सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक बन गया था। इस वादे को पूरा करने के लिए डिलीवरी पार्टनर्स पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा था। कई बार उन्हें तेज रफ्तार से गाड़ी चलानी पड़ती थी, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता था। सरकार ने कहा कि किसी भी सेवा से ज्यादा जरूरी इंसान की सुरक्षा है। इसलिए कंपनियों को कहा गया कि वे अपने ऐप और विज्ञापनों से 10-मिनट डिलीवरी का दावा हटाएं।

Blinkit ने सबसे पहले क्या किया?

सरकारी आदेश के बाद Blinkit ने तुरंत एक्शन लिया। कंपनी ने अपने ऐप, वेबसाइट और विज्ञापनों से “10-मिनट डिलीवरी” लिखना हटा दिया। अब Blinkit यह नहीं कहता कि सामान 10 मिनट में ही पहुंचेगा, बल्कि सिर्फ “तेज डिलीवरी” का दावा करता है। इससे डिलीवरी पार्टनर्स पर समय का दबाव कम होगा और वे ज्यादा सुरक्षित तरीके से काम कर सकेंगे।

Zepto और Swiggy Instamart पर क्या असर पड़ेगा?

Zepto और Swiggy Instamart भी अब अपने डिलीवरी मॉडल में बदलाव कर रहे हैं। ये कंपनियां अब तय समय बताने की बजाय अनुमानित समय (Estimated Time) दिखा रही हैं, ताकि डिलीवरी बॉय पर जल्दी पहुंचने का दबाव न बने। इसका मतलब है कि अब डिलीवरी 10 मिनट से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यह ज्यादा सुरक्षित होगी।

डिलीवरी बॉय के लिए क्यों जरूरी था यह फैसला?

डिलीवरी पार्टनर्स लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि कम समय में डिलीवरी करने के कारण उन्हें तनाव और खतरे का सामना करना पड़ता है। कई बार खराब मौसम, ट्रैफिक या रोड की हालत के बावजूद उनसे 10 मिनट में पहुंचने की उम्मीद की जाती थी। सरकार का यह फैसला डिलीवरी वर्कर्स के लिए राहत लेकर आया है। अब वे बिना डर के और सुरक्षित तरीके से काम कर पाएंगे।

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

ग्राहकों को अब शायद 2-5 मिनट ज्यादा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन इसके बदले डिलीवरी ज्यादा सुरक्षित होगी। सरकार का कहना है कि कुछ मिनट की देरी किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती।

