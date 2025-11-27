Poco यूजर्स की मौज: HyperOS 3 अपडेट आया, अब पुराना फोन चलेगा पहले से दोगुना तेज, मिलेगा तगड़ा कैमरा, AI फीचर भी

संक्षेप: POCO ने Android 16 आधारित HyperOS 3 का रोलआउट शुरू कर दिया है। इस अपडेट के बाद फोन की स्पीड और स्मूथनेस काफी बढ़ेगी, कैमरा रिज़ल्ट और फोटो-एडिटिंग बेहतर होगी, नए AI फीचर्स रोज़मर्रा के काम आसान कर देंगे।

Follow Us on

Thu, 27 Nov 2025 10:27 AM

और जाने

25% OFF

और जाने

और जाने

और जाने

HyperOS 3 Update: अगर आपका स्मार्टफोन POCO, Redmi या Xiaomi ब्रांड का है तो आपके लिए अभी बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर HyperOS 3 लॉन्च की घोषणा कर दी है, जो अब Android 16 आधारित नई अपडेट है। यह अपडेट सिर्फ UI सुधार ही नहीं लाएगी, बल्कि सिस्टम-लेवल पर परफॉर्मेंस, बैटरी एफिशिएंसी, AI फीचर्स और स्मूथ इस्तेमाल का अनुभव बेहतर बनाएगी।

रोलआउट की शुरुआत अक्टूबर–नवंबर 2025 में हुई है और मार्च 2026 तक जारी रहेगी। सबसे पहले POCO F7, POCO X7, Redmi Note 14 सीरीज और Xiaomi 15T सीरीज जैसे मॉडल शामिल हैं। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य मॉडल भी अपडेट पाने लगेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका फोन HyperOS 3 अपडेट पाने वाला है या नहीं, और यह अपडेट आपके लिए किस तरह फायदेमंद साबित हो सकती है।

POCO के इन फोन्स को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट October-November 2025 - POCO F7 Ultra

- POCO F7 Pro

- POCO F7

- POCO X7

- POCO X7 Pro (including Iron Man Edition)

November-December 2025 - POCO F6 Pro

- POCO F6

- POCO M6

- POCO M6 Plus 5G

- POCO M7 / M7 Pro 5G

December 2025-March 2026 - POCO F5 Pro

- POCO F5

- POCO X6

- POCO M7 Pro 5G

- POCO C85

- POCO Pad

- POCO Pad X1

- POCO Pad M1

HyperOS 3 के नए और अहम फीचर्स 1. HyperOS 3 से CPU लोड में कमी और एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार हुआ है। ऐप लॉन्चिंग तेज होगी, वीडियो प्लेबैक स्मूथ होगा, और टच-रेस्पॉन्स बेहतर होगी। सिस्टम में हजारों नई एनिमेशन और माइक्रो-टच अपडेट्स होंगे।

2. AI वॉलपेपर और Cinematic Lock Screen: आपके फोटो को मूविंग वॉलपेपर्स में बदला जा सकेगा। Gallery AI Search आपके फोटो एल्बम में मिठाई, फूल, लोग, जगह-कैटिगरीज़ से ढूंढने की सुविधा। AI वॉलपेपर, स्मार्ट गैलरी सर्च, इंटर-डिवाइस सपोर्ट से अनुभव बेहतर बनेगा।

3. Super Island (नया नोटिफिकेशन/लाइव एक्टिविटी हब) नोटिफिकेशन, लाइव एक्टिविटी और शॉर्टकट्स को होमस्क्रीन से सीधा एक्सेस करना आसान होगा।

4. HyperOS 3, Xiaomi/Redmi/POCO के इकोसिस्टम को और बेहतर बनाता है। फोन, टैबलेट और अन्य डिवाइसेज के बीच कनेक्टिविटी, शेरिंग और कन्फ़िगरेशन आसान होगी।