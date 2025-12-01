बड़ा धमाका! 5 दिसंबर से शुरू Flipkart की ईयर-एंड Buy Buy 2025 सेल; फोन, लैपटॉप, टीवी पर जबरदस्त छूट

संक्षेप: शॉपिंग करने का बड़ा मौका Flipkart की Buy Buy 2025 Sale में सबसे बड़ी छूट पर मिलेंगे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, होम एप्लायंसेज। जानिए कब से शुरू हो रही सेल। तो तैयार हो जाइए Buy Buy 2025 आपके लिए साल की आखिरी बड़ी शॉपिंग विंडो हो सकती है।

Flipkart Buy Buy Sale 2025: अगर आप बजट में स्मार्टफोन, लैपटॉप, होम-अप्लायंसेज या गिफ्ट लेने की सोच रहे हैं तो अभी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। Flipkart ने अपनी साल की सबसे बड़ी सेल में से एक, Buy Buy 2025 की घोषणा कर दी है। इस Sale के दौरान सिर्फ प्रोडक्ट की कीमतें कम नहीं होंगी, बल्कि बैंक-कार्ड डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI, और एक्सचेंज ऑफर मतलब कुल मिलाकर बजट में भारी बचत। Sale में एर्ली-एक्सेस (Early Access) का ऑप्शन है जो उन यूजर्स को जो Flipkart Plus या Flipkart Black मेंबर हैं।

Flipkart Buy Buy 2025 कब से शुरू Flipkart की Buy Buy 2025 सेल को कंपनी ने इसे साल की सबसे बड़ी Year-End सेल बताया है। फ्लिपकार्ट पर मौजूद पोस्टर के अनुसार यह सेल 5 दिसंबर से लाइव होगी और इसकी झलक पहले ही जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि Flipkart Plus और Black मेंबर्स को 24 घंटे पहले Early Access दिया जाएगा, यानी वे आम यूज़र्स से एक दिन पहले ही सेल की सभी डील्स और डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकेंगे। आम यूजर्स के लिए यह सेल Early Access के बाद अगले दिन से खुलेगी और कई दिनों तक चलेगी।

Buy Buy 2025 Sale की खास बातें Buy Buy 2025 Sale में Flipkart ने बताया है कि Plus और Black मेंबरों को Sale से 24 घंटे पहले यानी पहले दिन की एर्ली-एक्सेस मिलेगी। इसका मतलब है कि Sale शुरू होते ही सीमित स्टॉक प्रोडक्ट्स पर खरीदारी कर सकते हैं, इससे पहले कि वे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं।

Sale के दौरान बैंक ऑफ़र भी मिलेंगे SBI या अन्य योग्य बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स से पेमेंट पर Instant 10% Discount मिल सकता है। इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन, और कुछ कार्ड्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है।

कौन-कौन से प्रोडक्ट्स होंगे ऑफर में Buy Buy 2025 Sale में इलेक्ट्रॉनिक्स (स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी), होम-अप्लायंसेज, फैशन, होम-डेकॉर आदि कैटेगरी शामिल होने की उम्मीद है। प्रीव्यू लिस्ट में स्मार्टफोन और लैपटॉप प्रमुख दिखाए गए हैं।