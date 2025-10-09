खुशखबरी! अब चोरी या हैक नहीं होगा आपका फोन, आ गया Google का Secret फीचर, सेकंड्स में करें On

Android 16 में नया ‘Advanced Protection’ फीचर आया है जो हैकर्स और मैलवेयर से आपके फोन को सुरक्षित रखेगा। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो अपने फोन में पर्सनल या फाइनेंशियल डेटा रखते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी उनकी जानकारी तक पहुंच पाए।

आजकल जब हम बहुत कुछ अपने फोन पर करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, संवेदनशील डॉक्यूमेंट, निजी मैसेज तो सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। इस बीच Google ने Android 16 में एक नया फीचर पेश किया है Advanced Protection जो आपके फोन को एक बहुत ही एडवांस्ड सुरक्षा मोड में ले जाता है। यह मोड आपके फोन को हैकर्स, वायरस, मैलवेयर और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई सुरक्षा उपाय एक साथ लागू करता है। Advanced Protection मोड उन सभी सुरक्षा फंक्शनों को स्वचालित रूप से चालू रखता है जो सामान्य रूप से यूज़र को मैन्युअली सेट करनी पड़ती हैं, और साथ ही उन्हें बंद होने से रोकता है।

Advanced Protection Mode से क्या-क्या बदलता है? जब आप अपने Android फोन में Advanced Protection Mode चालू करते हैं, तो यह सिर्फ एक साधारण सेटिंग नहीं होती बल्कि यह पूरा सिस्टम एक “हाई सिक्योरिटी मोड” में चला जाता है।

1. Play Protect हमेशा चालू रहता है सामान्य तौर पर यूजर Play Protect को मैन्युअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन Advanced Protection Mode में यह फीचर हमेशा चालू रहता है और इसे बंद नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आपका फोन लगातार ऐप्स को स्कैन करता रहेगा ताकि कोई भी खतरनाक या वायरस-भरा ऐप आपके फोन में इंस्टॉल न हो सके। अगर कोई ऐप संदिग्ध पाया जाता है, तो सिस्टम उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है।

2. Unknown Sources से ऐप इंस्टॉल करना बंद अगर आप अक्सर इंटरनेट से APK फाइल डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो यह मोड आपके लिए सख्त साबित होगा। इससे आपका फोन ऐसे खतरनाक ऐप्स से बचा रहेगा जो चोरी-छिपे डेटा चुरा सकते हैं या विज्ञापन दिखाकर फोन को स्लो बना देते हैं।

3. USB और डेटा ट्रांसफर पर रोक जब आपका फोन लॉक होता है, तो कोई भी व्यक्ति या सिस्टम आपके फोन से USB डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आपका फोन कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो चोर उसे कंप्यूटर से जोड़कर आपकी फाइल्स या फोटो नहीं निकाल पाएगा। इस मोड में USB पोर्ट केवल चार्जिंग के लिए काम करेगा, डेटा के लिए नहीं।

4. फोन लॉक और एंटी-थेफ्ट सिक्योरिटी अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या लंबे समय तक लॉक रहता है तो सिस्टम अपने आप फोन को रीबूट मोड में डाल देता है। इससे फोन के डेटा को डिवाइस-लेवल एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और कोई भी गलत व्यक्ति उसे अनलॉक नहीं कर पाता। साथ ही “Find My Device” फीचर को और मजबूत बना दिया गया है, ताकि आप अपने फोन को रिमोटली लॉक या लोकेट कर सकें।

ऐसे ओन करें Advanced Protection मोड सुनिश्चित करें कि आपका फोन Android 16 पर चल रहा है।

Step 1: Settings ऐप खोलें।

Step 2: Security & Privacy सेक्शन में जाएं।

Step 3: “Advanced Protection” ऑप्शन सर्च करें।

Step 4: Device Protection को ऑन करें।

Step 5: अगर जरूरत हो तो फोन को रीस्टार्ट करें।