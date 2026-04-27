काम की बात: बड़ा झटका! इन Android फोन में अब नहीं चलेगा WhatsApp, तुरंत चेक करें आपका फोन कहीं लिस्ट में तो नहीं
WhatsApp जल्द ही पुराने Android स्मार्टफोन्स पर काम करना बंद कर देगा। अगर आपका फोन Android 5.0 या उससे पुराने वर्जन पर चलता है, तो आप WhatsApp को यूज नहीं कर पाएंगे। देखें लिस्ट में कौन-कौन से फोन:
WhatsApp Stop Working In This Android Phones: अगर आप पुराना एंड्रायड स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो यह खबर जरूरी जान लें। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने एक बड़ा अपडेट जा किया जिसके तहत अब कई पुराने Android फोन्स पर ऐप काम करना बंद कर देगा। कंपनी ने अपने ऐप के लिए लेटेस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब है कि जिन फोन में पुराना सॉफ्टवेयर है, वे अब WhatsApp को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
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यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि हर साल कंपनी ऐसे पुराने डिवाइस की लिस्ट अपडेट करती है जो नए फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट को सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर आपका फोन 8-10 साल पुराना है या उसमें Android 5.0 या उससे नीचे का वर्जन चल रहा है, तो आने वाले समय में WhatsApp चलना बंद हो सकता है।
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इन पुराने फोन में बंद होगा WhatsApp
WhatsApp अब उन स्मार्टफोन्स पर काम नहीं करेगा जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। Android 5.0 या उससे नीचे वाले फोन पर WhatsApp नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि Samsung, Motorola, Sony, LG जैसे ब्रांड्स के कई पुराने मॉडल इस बदलाव से प्रभावित होंगे।
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कुछ पुराने स्मार्टफोन जिनमें WhatsApp बंद हो सकता है:
- Samsung Galaxy S3, S4
- Motorola Moto G (1st Gen)
- Moto G (2nd Gen)
- Moto E (1st Gen)
- Moto E (2nd Gen)
- Moto X (1st Gen)
- Moto X (2nd Gen)
- Sony Xperia Z सीरीज
- LG Nexus 4 और Optimus G
- HTC One X
- OnePlus One
- OnePlus 2
- OPPO Find 7
- OPPO Find 7a
- OPPO Mirror 5
- OPPO Neo 5
- OPPO Joy 3
- Vivo X5 Pro
- Vivo Y15
- Vivo Y22
- Vivo Y27
WhatsApp ने क्यों लिया बंद करने का ये फैसला
WhatsApp के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण यूजर्स की सुरक्षा है। पुराने स्मार्टफोन्स में अक्सर सिक्योरिटी अपडेट मिलना बंद हो जाता है, जिससे हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आज के समय में WhatsApp पर सिर्फ चैट ही नहीं, बल्कि बैंक OTP, पर्सनल फोटो, डॉक्यूमेंट और कई जरूरी जानकारियां भी होती हैं। ऐसे में अगर डिवाइस सुरक्षित नहीं है, तो यूजर का पूरा डेटा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कंपनी अब सिर्फ उन्हीं डिवाइस को सपोर्ट कर रही है, जो नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं।
कैसे चेक करें आपका फोन सपोर्ट करता है या नहीं?
आप अपने फोन की सेटिंग में जाकर यह आसानी से चेक कर सकते हैं:
Step 1: Settings में जाएं
Step 2: About Phone पर क्लिक करें
Step 3: यहां आपको Android Version या iOS Version दिख जाएगा।
Step 4: अगर आपका Android वर्जन 5.0 से नीचे है, तो आने वाले समय में WhatsApp बंद हो सकता है।
Step 5: इसके अलावा आप Play Store पर जाकर भी देख सकते हैं कि ऐप अपडेट हो रहा है या नहीं। अगर अपडेट बंद हो गया है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका डिवाइस अब सपोर्टेड नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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