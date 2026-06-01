बड़ा झटका! आज 1 जून से ₹9000 तक महंगे हुए Motorola के ये 5 जबरदस्त वाटरप्रूफ 5G फोन, जानिए नई कीमतें

काम की बात: बड़ा झटका! आज 1 जून से ₹9000 तक महंगे हुए Motorola के ये 5 जबरदस्त वाटरप्रूफ 5G फोन, जानिए नई कीमतें
मोटोरोला ने भारत में Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion, Moto G37 Power और कई दूसरे स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। आज 1 जून से मोटोरोला के 5 नए फोन मॉडल 9,000 रुपए तक महंगे हुए हैं। जानिए नई कीमतें:
Motorola Price Hike Alert: अगर आप मोटोरोला का नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आपको यह महंगा पड़ेगा। कंपनी ने भारत में अपने कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमतों में बड़ा बदलाव कर दिया है। Motorola ने Edge और G सीरीज के कई मॉडल्स को महंगा कर दिया है और कुछ फोन्स की कीमत में तो 9,000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा झटका Moto G37 Power खरीदने वालों को लगा है। लॉन्च के समय जिस फोन की कीमत काफी आकर्षक मानी जा रही थी, अब वही फोन 9000 रुपये महंगा हो गया है। इसके अलावा Motorola Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion, Moto G67 Power, Moto G57 Power और Moto G37 जैसे मॉडल्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है।
Motorola की Edge और G सीरीज दोनों हुई महंगी
मोटोरोला ने भारत में अपने कई स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह बदलाव Edge सीरीज और G सीरीज दोनों में देखने को मिला है। नई कीमतें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों पर लागू हो चुकी हैं। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कीमत बढ़ाने की कोई खास वजह नहीं बताई है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे बढ़ती कॉम्पोनेंट कॉस्ट से जोड़कर देख रहे हैं। जानें किस फोन की कितने बढ़ी कीमत और नया प्राइस क्या है:
Moto G37 Power पर सबसे बड़ा असर
Motorola के जिन स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ी है, उनमें सबसे ज्यादा असर Moto G37 Power पर पड़ा है। 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये से बढ़कर 21,999 रुपये हो गई है। वहीं 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल अब 18,999 रुपये की जगह 27,999 रुपये में मिलेगा। यानी कुछ वेरिएंट्स पर लगभग 9,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।
Moto G37
Moto G37 की कीमत में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले यह फोन 13,999 रुपये में उपलब्ध था, लेकिन अब इसकी कीमत 18,999 रुपये हो गई है। यानी इस मॉडल पर भी 5,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
|Model
|Variant
|Old price
|New price
|Moto G37 Power
|4GB + 128GB
|Rs 15,999
|Rs 21,999
|Moto G37 Power
|8GB + 128GB
|Rs 18,999
|Rs 27,999
|Moto G67 Power
|8GB + 128GB
|Rs 20,999
|Rs 22,999
|Moto G67 Power
|12GB + 256GB
|Rs 22,999
|Rs 27,999
|Moto G37
|4GB + 64GB
|Rs 13,999
|Rs 18,999
|Moto G57 Power
|8GB + 128GB
|Rs 19,999
|Rs 21,999
|Moto G06 Power
|4GB + 64GB
|Rs 12,999
|Rs 15,999
|Motorola Edge 60 Fusion
|12 GB + 256 GB
|Rs 26,999
|Rs 29,999
|Motorola Edge 70 Pro
|8 GB + 256 GB
|Rs 38,999
|Rs 39,999
|Motorola Edge 70 Pro
|12 GB + 256 GB
|Rs 41,999
|Rs 42,999
|Motorola Edge 70 Fusion
|8 GB + 128 GB
|Rs 26,999
|Rs 30,999
|Motorola Edge 70 Fusion
|8 GB + 256 GB
|Rs 29,999
|Rs 32,999
|Motorola Edge 70 Fusion
|12 GB + 256 GB
|Rs 32,999
|Rs 34,999
|Motorola Edge 70 Fusion
|12 GB + 512 GB
|Rs 35,999
|Rs 38,999
Moto G67 Power और G57 Power
Moto G67 Power के 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 20,999 रुपये से बढ़कर 22,999 रुपये हो गई है। वहीं इसके 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत अब 27,999 रुपये हो गई है, जो पहले 22,999 रुपये थी। इसके अलावा Moto G57 Power भी अब 2,000 रुपये महंगा हो गया है। 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 19,999 रुपये से बढ़कर 21,999 रुपये हो गई है।
Motorola Edge 70 Fusion
Motorola की प्रीमियम Edge सीरीज भी इस प्राइस हाइक से बच नहीं पाई है। Edge 70 Fusion के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमतों में 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 26,999 रुपये से बढ़कर 30,999 रुपये हो गई है। वहीं 12GB + 512GB मॉडल अब 38,999 रुपये में मिलेगा, जो पहले 35,999 रुपये में उपलब्ध था।
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro की कीमत में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने इसके दोनों वेरिएंट्स की कीमत 1,000 रुपये बढ़ाई है। 8GB + 256GB मॉडल अब 39,999 रुपये में मिलेगा, जबकि 12GB + 256GB मॉडल की नई कीमत 42,999 रुपये हो गई है। पहले ये मॉडल क्रमशः 38,999 रुपये और 41,999 रुपये में उपलब्ध थे।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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