Samsung यूजर्स को बड़ा झटका: इन 20 स्मार्टफोन्स को नहीं मिलेगा One UI 8.5 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

Samsung यूजर्स को बड़ा झटका: इन 20 स्मार्टफोन्स को नहीं मिलेगा One UI 8.5 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

Samsung One UI 8.5 अपडेट जल्द जारी आने वाला है, लेकिन कई पुराने Galaxy डिवाइसेज को यह अपडेट नहीं मिलेगा। Galaxy S21, Z Fold 3, A14, M14 जैसे मॉडल इस सपोर्ट लिस्ट से बाहर हैं। देखें पूरी लिस्ट।

Feb 09, 2026 04:32 pm IST
Samsung जल्द ही अपने नए One UI 8.5 सॉफ़्टवेयर अपडेट को लॉन्च करने वाला है, जो कि कंपनी के UI का अगला बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। यह अपडेट खासतौर पर Galaxy S26 सीरीज के साथ पेश होने वाला है और बाद में इसे अन्य सपोर्ट डिवाइसेज़ पर भी रोल-आउट किया जाएगा। One UI 8.5 को बड़ा अपडेट माना जा रहा है, क्योंकि यह केवल साधारण बग फिक्स या छोटे बदलाव नहीं, बल्कि कई उपयोगी फीचर्स और सिस्टम-लेवल सुधार लेकर आ रहा है। Gizmochina की रिपोर्ट के मुताबिक कई पुराने Galaxy मॉडल One UI 8.5 अपडेट के लिए योग्य नहीं हैं और उन्हें यह लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर नहीं मिलेगा।

One UI 8.5 Samsung का नया UI वर्जन है, जिसे Android 16 के ऊपर तैयार किया गया है और इसमें कई बड़े सुधार शामिल हैं। यह अपडेट न केवल इंटरफ़ेस को नया रूप देता है, बल्कि सिस्टम-लेवल फीचर्स जैसे क्विक सेटिंग्स कस्टमाइजेशन, स्मार्ट लॉक स्क्रीन और बेहतर प्राइवेसी फीचर्स भी जोड़ता है।

₹6799 में आया सबसे मजबूत मिलिट्री-ग्रेड फोन, बिना नेटवर्क के होगी कॉल

Samsung स्मार्टफोन्स जिन्हें One UI 8.5 अपडेट नहीं मिलेगा

Gizmochina की लिस्ट में कई ऐसे Galaxy डिवाइसेज शामिल हैं जो अब One UI 8.5 अपडेट के लिए योग्य नहीं हैं। नीचे लिस्ट दी जा रही है:

Galaxy S सीरीज (पुराने मॉडल)

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

पुराने Galaxy S मॉडल्स

Galaxy Z सीरीज (Foldable पुराने मॉडल)

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

अन्य पुराने Z मॉडल्स

Galaxy A सीरीज

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A05

Galaxy A05s

अन्य पुराने A मॉडल्स

Galaxy M सीरीज

Galaxy M14

Galaxy M05

पुराने M मॉडल्स

Galaxy F सीरीज

Galaxy F14

Galaxy F05

पुराने F मॉडल्स

Galaxy Tab

Galaxy Tab Active 4 Pro

पुराने Tab मॉडल्स

XCover सीरीज

Galaxy XCover 6 Pro

पुराने XCover मॉडल्स

इन डिवाइसेज को अब One UI 8.5 अपडेट नहीं मिलेगा, इसलिए ये फोन और टैबलेट आगे के फीचर्स को मिस कर सकते हैं।

इन डिवाइसेज को अपडेट नहीं मिलेगा

Samsung लगातार अपने सॉफ़्टवेयर अपडेट सपोर्ट को नए और पुरानी डिवाइसेज के लिए अलग-अलग समय पर सीमित रखता है। अगर आपका Samsung फोन One UI 8.5 की सपोर्ट लिस्ट से बाहर है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि फोन तुरंत बंद हो जाएगा।

1 करोड़ बच्चों के Aadhaar हुए अपडेट, आपने नहीं कराया तो बंद हो जाएगा आधार
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

