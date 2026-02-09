Samsung यूजर्स को बड़ा झटका: इन 20 स्मार्टफोन्स को नहीं मिलेगा One UI 8.5 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

Samsung यूजर्स को बड़ा झटका: इन 20 स्मार्टफोन्स को नहीं मिलेगा One UI 8.5 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट
Samsung One UI 8.5 अपडेट जल्द जारी आने वाला है, लेकिन कई पुराने Galaxy डिवाइसेज को यह अपडेट नहीं मिलेगा। Galaxy S21, Z Fold 3, A14, M14 जैसे मॉडल इस सपोर्ट लिस्ट से बाहर हैं। देखें पूरी लिस्ट।
Samsung जल्द ही अपने नए One UI 8.5 सॉफ़्टवेयर अपडेट को लॉन्च करने वाला है, जो कि कंपनी के UI का अगला बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। यह अपडेट खासतौर पर Galaxy S26 सीरीज के साथ पेश होने वाला है और बाद में इसे अन्य सपोर्ट डिवाइसेज़ पर भी रोल-आउट किया जाएगा। One UI 8.5 को बड़ा अपडेट माना जा रहा है, क्योंकि यह केवल साधारण बग फिक्स या छोटे बदलाव नहीं, बल्कि कई उपयोगी फीचर्स और सिस्टम-लेवल सुधार लेकर आ रहा है। Gizmochina की रिपोर्ट के मुताबिक कई पुराने Galaxy मॉडल One UI 8.5 अपडेट के लिए योग्य नहीं हैं और उन्हें यह लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर नहीं मिलेगा।
One UI 8.5 Samsung का नया UI वर्जन है, जिसे Android 16 के ऊपर तैयार किया गया है और इसमें कई बड़े सुधार शामिल हैं। यह अपडेट न केवल इंटरफ़ेस को नया रूप देता है, बल्कि सिस्टम-लेवल फीचर्स जैसे क्विक सेटिंग्स कस्टमाइजेशन, स्मार्ट लॉक स्क्रीन और बेहतर प्राइवेसी फीचर्स भी जोड़ता है।
Samsung स्मार्टफोन्स जिन्हें One UI 8.5 अपडेट नहीं मिलेगा
Gizmochina की लिस्ट में कई ऐसे Galaxy डिवाइसेज शामिल हैं जो अब One UI 8.5 अपडेट के लिए योग्य नहीं हैं। नीचे लिस्ट दी जा रही है:
Galaxy S सीरीज (पुराने मॉडल)
Galaxy S21
Galaxy S21+
Galaxy S21 Ultra
पुराने Galaxy S मॉडल्स
Galaxy Z सीरीज (Foldable पुराने मॉडल)
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
अन्य पुराने Z मॉडल्स
Galaxy A सीरीज
Galaxy A23
Galaxy A14
Galaxy A05
Galaxy A05s
अन्य पुराने A मॉडल्स
Galaxy M सीरीज
Galaxy M14
Galaxy M05
पुराने M मॉडल्स
Galaxy F सीरीज
Galaxy F14
Galaxy F05
पुराने F मॉडल्स
Galaxy Tab
Galaxy Tab Active 4 Pro
पुराने Tab मॉडल्स
XCover सीरीज
Galaxy XCover 6 Pro
पुराने XCover मॉडल्स
इन डिवाइसेज को अब One UI 8.5 अपडेट नहीं मिलेगा, इसलिए ये फोन और टैबलेट आगे के फीचर्स को मिस कर सकते हैं।
इन डिवाइसेज को अपडेट नहीं मिलेगा
Samsung लगातार अपने सॉफ़्टवेयर अपडेट सपोर्ट को नए और पुरानी डिवाइसेज के लिए अलग-अलग समय पर सीमित रखता है। अगर आपका Samsung फोन One UI 8.5 की सपोर्ट लिस्ट से बाहर है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि फोन तुरंत बंद हो जाएगा।
