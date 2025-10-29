Hindustan Hindi News
Samsung लवर्स को बड़ा झटका! जल्द महंगे होने वाले हैं कंपनी के मिड और बजट स्मार्टफोन्स, जानें क्या है वजह?

संक्षेप: Samsung लवर्स के लिए एक बुरी खबर है, एक नयी रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग स्मार्टफोन सहित कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। इसकी वजह है मेमोरी चिप्स की छूट न मिलना, AI-बढ़ती मांग और सप्लाई चेन का झटका।

Wed, 29 Oct 2025 01:08 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Samsung Smartphones Soon Increase The Price: सैमसंग लवर्स के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि खबर है कि जल्द सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स की कीमत को बढ़ाने वाली है। Samsung ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह स्मार्टफोन सहित कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसका मुख्य कारण है मेमोरी चिप्स की कीमतों में अचानक तेज उछाल, जो कि AI-सर्वर के बढ़ते उपयोग और सप्लाई-चैन में आई दिक्कतों से उत्पन्न हुई है।मेमोरी चिप्स की कीमत 50% तक बढ़ चुकी है जिससे स्मार्टफोन निर्माताओं को उत्पादन लागत का दबाव झेलना पड़ रहा है।

इसलिए, यदि आप आने वाले महीनों में Samsung का नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय है सावधानी के साथ निर्णय लेने का। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों चिप्स की कमी Samsung को कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर रही हैं, यह बढ़ोतरी कब तक जारी रह सकती है, और इससे आप कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

क्यों बढ़ सकती हैं Samsung की कीमतें?

Digit.in की रिपोर्ट के मुताबिक Samsung सहित कई स्मार्टफोन निर्माता अब प्रोडक्शन लागत में हो रहे उलझनों का सामना कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मेमोरी चिप्स की किल्लत। AI-इंडस्ट्री के विस्तार ने हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) की मांग को अचानक अलग दिशा दी है, जिसके चलते मेमोरी चिप निर्माता अपनी प्रोडक्शन क्षमता इन सर्वर-चिप्स की ओर मोड़ रहे हैं। Samsung ने यह संकेत दिया है कि यह ब्रांड स्मार्टफोन के दाम बढ़ा सकता है क्योंकि लागत बढ़ने की स्थिति में कंपनी को खुद उस दबाव को झेलना होगा।

क्या प्रभावित होंगे स्मार्टफोन यूजर?

मिड-रेंज और बजट मॉडल ये सबसे पहले असर महसूस करेंगे, क्योंकि सीमित मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बढ़ती लागत को नहीं आसानी से दबा सकते। Samsung ने साफ किया है कि फिलहाल उसकी फ्लैगशिप Galaxy S कैटेगरी इस बढ़ोतरी से थोड़ी देर तक सुरक्षित रह सकती है। लेकिन मिड-रेंज बजट दिशा में काम करने वाली Galaxy M और A सीरीज सबसे अधिक प्रभावित होंगी।

क्या आप अब लेना चाहिए नया Samsung फोन?

यदि आपके बजट में Samsung फोन आ रहा है, तो अब लेना बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में कीमत बढ़ने की संभावना है।

