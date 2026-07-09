रेल यात्री Alert! अब WhatsApp पर Train का टिकट दिखाकर नहीं कर पाएंगे सफर, ये डॉक्यूमेंट है जरूरी, वरना लगेगा फाइन

भारतीय रेलवे ने RailOne App से बुक किए गए अनारक्षित टिकट को लेकर बड़ा नियम बताया है। सिर्फ WhatsApp, Screenshot या Forward किया गया टिकट दिखाकर यात्रा नहीं की जा सकती। सफर के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल और वैध फोटो आईडी साथ रखना जरूरी है।

अगर आप ट्रेन में सफर के दौरान अपने मोबाइल में WhatsApp पर आया टिकट दिखाकर यात्रा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित (Unreserved) टिकट को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम स्पष्ट किया है। रेलवे के मुताबिक, सिर्फ WhatsApp पर मिला टिकट, स्क्रीनशॉट या किसी दूसरे माध्यम से शेयर किया गया टिकट यात्रा के लिए वैलिड नहीं है। खासतौर पर यह नियम RailOne App के जरिए बुक किए गए अनारक्षित टिकटों पर लागू है।

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर उन्होंने RailOne App से अनारक्षित टिकट बुक किया है, तो यात्रा के दौरान वही रजिस्टर्ड मोबाइल फोन, जिससे टिकट बुक किया गया था, अपने साथ रखना अनिवार्य है। इसके अलावा एक वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID) भी साथ होना चाहिए। टिकट चेकिंग के दौरान अगर यात्री केवल WhatsApp पर मिला टिकट या स्क्रीनशॉट दिखाता है, तो उसे वैध यात्रा प्रमाण नहीं माना जाएगा। ऐसे में यात्रियों को जुर्माना या अन्य कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

RailOne App टिकट को लेकर रेलवे ने क्या कहा? रेलवे के अनुसार, RailOne App से बुक किया गया अनारक्षित टिकट केवल उसी मोबाइल फोन पर वैध माना जाएगा, जिस मोबाइल नंबर और डिवाइस से टिकट जारी किया गया है। यानी अगर आपने टिकट किसी दूसरे फोन में WhatsApp के जरिए भेज लिया है या उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लिया है, तो वह यात्रा के लिए मान्य नहीं होगा।

WhatsApp और Screenshot क्यों नहीं होंगे अब मान्य आजकल कई यात्री टिकट का स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं या फिर उसे परिवार के किसी सदस्य या दूसरे मोबाइल पर WhatsApp के जरिए भेज देते हैं। रेलवे ने साफ किया है कि ऐसा टिकट केवल जानकारी के लिए हो सकता है, लेकिन इसे यात्रा का वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा। रेलवे का कहना है कि डिजिटल टिकट की पुष्टि केवल उसी रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस से की जाएगी, जिससे टिकट बुक किया गया था। इससे टिकट के गलत इस्तेमाल और फर्जी यात्रा पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

यात्रा के दौरान ये दो चीजें रखना जरूरी अगर आपने RailOne App से अनारक्षित टिकट खरीदा है, तो सफर के दौरान आपके पास दो चीजें जरूर होनी चाहिए:

1. वही रजिस्टर्ड मोबाइल फोन, जिससे टिकट बुक किया गया था।

2. कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य स्वीकार्य सरकारी पहचान पत्र।

टिकट चेक करने के दौरान TTE को दोनों की चेक कर सकते हैं।

नियम का पालन नहीं करने पर क्या हो सकता अगर टिकट चेक के दौरान यात्री रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नहीं दिखा पाता या सिर्फ WhatsApp पर मिला टिकट या स्क्रीनशॉट दिखाता है, तो टिकट को अमान्य माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए यात्रा से पहले सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखना बेहतर रहेगा।

रेल में यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान - RailOne App से टिकट उसी मोबाइल पर बुक करें, जिसे यात्रा के दौरान साथ रख सकें।

- टिकट का सिर्फ स्क्रीनशॉट या WhatsApp कॉपी होने पर भरोसा न करें।

- मोबाइल की बैटरी चार्ज रखें ताकि जरूरत पड़ने पर टिकट दिखाया जा सके।

- फोटो पहचान पत्र साथ रखना न भूलें।