FASTag यूजर्स के लिए जरूरी अलर्ट, 1 फरवरी से बदल रहा Toll Tax से जुड़ा बड़ा नियम, आसान हुआ काम

संक्षेप: NHAI ने 1 फरवरी, 2026 से कार, जीप और वैन के लिए नए FASTag पर Know Your Vehicle (KYV) verification प्रक्रिया को हटा दिया है। इस बदलाव से टैग जारी करने और उपयोग में होने वाली देरी और शिकायतों से निजात मिलेगी। जानें नए नियम।

भारत में National Highways Authority of India (NHAI) ने कार मालिकों के लिए FASTag प्रक्रियाओं में बड़ा सुधार किया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 फरवरी, 2026 से कार, जीप और वैन के लिए जारी किए जाने वाले नए FASTag पर Know Your Vehicle (KYV) वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से हटाया जाएगा, ताकि वाहन चालकों को टैग जारी करने और उपयोग के बाद होने वाली देरी, अनावश्यक फ़ॉलो-अप और शिकायतों से राहत मिले।

KYV पहले FASTag जारी हो जाने के बाद वाहन की पुष्टि के लिए आवश्यक था, लेकिन अक्सर इससे समस्याएं उत्पन्न होती थीं valid दस्तावेज होने के बावजूद कई चालकों को बार-बार दस्तावेज अपलोड करने, फोटो भेजने और टैग हर बार सत्यापित करवाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब NHAI ने सारी जांच और सत्यापन टैग सक्रिय होने से पहले बैंकों की जिम्मेदारी बना दी है, जिससे टैग जारी करने की प्रक्रिया तेज़, सरल और बिना रुकावट वाली हो जाएगी।

KYV क्या था और क्यों लागू हुआ? Know Your Vehicle (KYV) FASTag प्रक्रिया का एक verification step था, जिसमें टैग जारी होने के बाद वाहन के विवरण की पुष्टि की जाती थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि FASTag सही वाहन नंबर से जुड़ा हुआ है और गलत या duplicate टैग इस्तेमाल नहीं हो रहा।

अब क्या बदल गया? KYV हट गया है: 1 फरवरी, 2026 के बाद नए कार FASTag पर KYV अनिवार्य नहीं होगा। सभी वेरिफिकेशन अब टैग एक्टिवेशन से पहले किया जाएगा, जिससे post-activation validation की जरूरत खत्म हो जाएगी। सारे vehicle validation बैंक करेंगे पहले अब टैग जारी करने से पहले VAHAN database के जरिये वाहन विवरण की जांच करना बैंक की जिम्मेदारी होगी। अगर VAHAN में डिटेल उपलब्ध नहीं है, तो बैंक RC (Registration Certificate) का उपयोग करेगा।

पुराने FASTag धारकों को KYV नहीं चाहिए पहले से जारी FASTag पर अब KYV नियमित प्रक्रिया नहीं होगी। केवल उन मामलों में KYV की आवश्यकता होगी जब कोई specific complaint आए जैसे TAG loose होना, गलत issuance हो जाना, misuse या गलत vehicle से लिंक होना। नए नियमों का असर तेज FASTag प्रक्रिया टैग खरीदते ही पहचान और डिटेल का verification पहले पूरा हो जाएगा, जिससे आप सीधे ही टैग का उपयोग कर सकेंगे।