फोन के बाद अब टैबलेट खरीदना भी पड़ेगा महंगा, ₹4000 तक महंगे हुए Motorola के ये 5 Pad; देखें नई प्राइस लिस्ट
Motorola ने भारत में अपने टैबलेट की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। अब Moto Pad 60 Neo, Moto Pad 60 Pro, Moto Pad 70, Moto Pad 70 Groove और Moto Pad 70 Pro को खरीदने के लिए आपको 4000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे।
Motorola Tablet Price Hike in India: मोटोरोला के टैबलेट खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों को अब अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। कंपनी के कई Moto Pad टैबलेट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस लिस्ट में Moto Pad 60 Neo, Moto Pad 60 Pro, Moto Pad 70, Moto Pad 70 Groove और Moto Pad 70 Pro शामिल हैं। इन टैबलेट की कीमत में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं सभी टैब की नई कीमत के बारे में:
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Motorola के टैबलेट्स की नई कीमत
Moto Pad 60 Neo की बात करें तो इसके Wi-Fi और 5G वेरिएंट की कीमतें अलग-अलग हैं। अब इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi मॉडल की कीमत 25,999 रुपए हो गई है, जबकि 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 27,999 रुपए में मिलेगा। वहीं, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi मॉडल की नई कीमत 29,999 रुपए है। इसके 5G वेरिएंट की कीमतें 4GB RAM मॉडल के लिए 28,999 रुपए, 6GB RAM मॉडल के लिए 30,999 रुपए और 8GB RAM मॉडल के लिए 32,999 रुपए हो गई हैं। ये सभी वेरिएंट पेन के साथ आते हैं।
वहीं, Motorola Moto Pad 60 Pro के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की नई कीमत 31,999 रुपए है। दूसरी ओर, Moto Pad 70 के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल को अब 39,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Motorola Moto Pad 70 Groove की कीमत बढ़ने के बाद 40,999 रुपए हो गई है। ऐसे में इन तीनों टैबलेट को खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को नई कीमतों के हिसाब से अपना बजट तय करना होगा।
कंपनी के प्रीमियम टैबलेट Moto Pad 70 Pro की कीमत भी बढ़ गई है। इसके 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल को पेन के साथ खरीदने के लिए अब 47,999 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं, अगर ग्राहक पेन और कीबोर्ड दोनों के साथ इसका बंडल खरीदते हैं, तो इसकी कीमत 53,999 रुपए हो गई है।
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लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।