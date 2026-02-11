अब AI के नाम पर नहीं चलेगा धोखा, फर्जी फोटो-वीडियो पर लगेगा टैग, सरकार की बड़ी डिजिटल स्ट्राइक

संक्षेप: केंद्र सरकार ने AI जनरेटेड और Deepfake कंटेंट पर सख्त IT नियम लागू किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब आपत्तिजनक या फर्जी कंटेंट को सिर्फ 3 घंटे में हटाना होगा और AI कंटेंट को साफ-साफ लेबल करना होगा।

भारत सरकार ने AI-जनरेटेड कंटेंट और Deepfake कंटेंट को लेकर डिजिटल दुनिया में बड़ा फैसला लिया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तीन घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल प्लेटफॉर्म्स पर AI-Generated कंटेंट पर क्लियर लेबल दिखाना भी जरूरी होगा ताकि यूजर्स पहचान सके कि यह कंटेंट असली नहीं बल्कि AI से बना है। यह कदम AI तकनीक के गलत इस्तेमाल को रोकने, फर्जी डिटेल्स को कम करने के लिए उठाया गया है। अभी AI आधारित Deepfake वीडियो, ऑडियो तेजी से फैल रहे हैं, जो कई बार घटनाओं को गलत तरीके से दिखा रहे हैं।

ऐसे में यह नया नियम IT नियम ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी को बढ़ावा देगा। नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे और Facebook, Instagram, YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को इसका पालन करना होगा। नियमों को नहीं मानने वालो पर दंड या कानूनी जवाबदेही भुगतनी पड़ सकती है।

सरकारी नियमों में बड़ा बदलाव भारत सरकार ने Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code नियमों, 2021 में बदलाव किया है। नए नियमों को AI-जनरेटेड कंटेंट, स्पेशली Deepfake वीडियो, ऑडियो और नकली इमेज के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया है। अब AI कंटेंट पर क्लियर और प्रमुख लेबल दिखाना अनिवार्य होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट हटानी होगी, बजाय पहले के 36 घंटे के समय के। प्लेटफॉर्म को यूजर्स से पूछना होगा कि क्या कंटेंट AI से बनाई या बदली गई है। अगर पोस्ट AI बेस्ड है तो उसे क्लियरली लेबल करना जरूरी होगा। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे, जिससे देश में डिजिटल कंटेंट की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।

AI-Generated कंटेंट पर लेबलिंग क्यों जरूरी है? AI आज दुनिया भर में फोटो, वीडियो और ऑडियो को असली जैसा बनाने में सक्षम है। इसे Deepfake कहा जाता है। Deepfake का मतलब है किसी की आवाज या चेहरा बदलकर गलत वीडियो बनाना। ऐसे Deepfake वीडियो या पोस्ट अक्सर कुछ विवादित मकसद की वजह से फैलाएं जाते हैं। इनसे बचने के लिए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को AI से बने या बदले हर पोस्ट पर साफ और स्पष्ट लेबल दिखाना पड़ेगा ताकि यूजर्स पहले ही जान सके कि यह कंटेंट असली नहीं है।