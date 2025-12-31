सावधान! WhatsApp पर आ रहे New Year मैसेज से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, तुरंत जान लें ठगों की नई चाल

संक्षेप: नया साल 2026 मनाने की तैयारियों के बीच साइबर अपराधियों ने WhatsApp/Telegram पर ‘Happy New Year’ ग्रीटिंग लिंक का एक खतरनाक Scam फैलाया है। ये लिंक क्लिक करते ही मैलवेयर इंस्टॉल कर आपके फोन और बैंक डाटा को खतरे में डाल सकते हैं।

जैसे-जैसे New Year 2026 करीब आ रहा है, लोग अपने मोबाइल फोन पर शुभकामना मैसेज, GIFs और डिजिटल ग्रीटिंग्स भेजने-प्राप्त करने में व्यस्त हैं। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा खतरा भी तेजी से फैल रहा है। साइबर अपराधियों ने WhatsApp, Telegram और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसे ‘Happy New Year’ ग्रीटिंग लिंक भेजना शुरू कर दिया है, जो देखने में सामान्य और मजेदार लगते हैं, लेकिन असल में मैलवेयर और साइबर ठगी का जरिया हैं। पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है कि इन लिंक को टैप करते ही आपके मोबाइल फोन में खतरनाक APK फाइल डाउनलोड हो सकती है, जो बिना आपकी जानकारी के डिवाइस में स्थापित हो जाती है। यह मैलवेयर आपके निजी डेटा, फोटो, कांटेक्ट लिस्ट, SMS पढ़ सकता है और यहां तक कि बैंक और UPI से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी चुरा सकता है। इन वेबसाइटों पर फर्जी ऑफर, गिफ्ट या निजी शुभकामना कार्ड होते दिखते हैं, लेकिन क्लिक करते ही आपका फोन हैकर्स के नियंत्रण में जा सकता है।

New Year Greetings पर क्यों है Scam का खतरा? जैसे-जैसे लोग New Year 2026 के लिए संदेश भेज रहे हैं, साइबर अपराधी इस खुशी का फायदा उठाने के लिए जरूरी सतर्कता का फायदा उठा रहे हैं। वे WhatsApp, Telegram और SMS पर न्यू ईयर मैसेज/लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं को फ़िशिंग वेबसाइटों या APK फाइल डाउनलोड कराने में सफल हो रहे हैं। जिन लिंक को आप एक व्यक्तिगत और खुशगवार संदेश समझकर ओपन करते हैं, वे असल में फोन में मैलवेयर/स्पाइवेयर स्थापित करते हैं।

ये मैलवेयर आपकी फोन की बैंकिंग ऐप्स, वित्तीय डेटा, OTPs (वन-टाइम पासवर्ड), WhatsApp अकाउंट और संपर्क सूची को चोरी कर सकते हैं। इससे न केवल आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, बल्कि आपके अकाउंट्स भी हैक हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं कि यह Scam एक बार यूजर का फोन प्रभावित कर ले, तो आगे यह लिंक अपने आप परिवार और दोस्तों को भेजने लगता है जिससे यह फैलता ही जाता है।

लिंक कैसे दिखता है? धोखाधड़ी करने वाले संदेश अक्सर इस तरह आते हैं:

✔ “Happy New Year 2026! Click to see your special greeting!”

✔ “आपके लिए एक नया गिफ्ट – जल्द क्लिक करें”

✔ “सीमित समय का ऑफर 50GB डेटा/Free Gift!”

ये लिंक देख कर ऐसा लगता है कि यह एक सामान्य शुभकामना बताने वाला या ऑफर देने वाला संदेश है, लेकिन जैसे ही आप उस पर टैप करते हैं, आपका फोन Outside वेबसाइट या फाइल डाउनलोड पेज पर Redirect होता है और APK फाइल शुरू हो जाती है।

क्या होता है जब आप लिंक क्लिक कर देते हैं? सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक बार जब लिंक क्लिक हो जाता है: आपका फोन मैलवेयर से संक्रमित हो सकता है, बैंकिंग ऐप और SMS से OTPs चोरी हो सकते हैं, आपका WhatsApp/Telegram अकाउंट हैक हो सकता है, हैकर्स आपकी फोटो, कॉन्टैक्ट और निजी डेटा तक पहुंच सकते हैं, बैकग्राउंड में अकाउंट से फंड ट्रांसफर हो सकता है।

क्यों यह Scam खासकर त्योहारों पर फैलता है? त्योहारों और साल के अंत/आरंभ पर लोग आमतौर पर शुभकामनाएं और आश्चर्य-भरी चीजें साझा करते हैं। साइबर अपराधी भी यही भावना का गलत फायदा उठाते हैं क्योंकि लोग खुश होने पर ज्यादा सतर्क नहीं रहते और संदेशों में आए लिंक पर तुरंत क्लिक कर लेते हैं। इस वजह से इस तरह के Holiday Scams त्योहारों के समय तेजी से फैलते हैं।

सुरक्षा के लिए क्या करें? अगर आप इस धोखे से खुद को बचाना चाहते हैं, तो निम्न बातों को जरूर ध्यान में रखें:

✔ लिंक को ओपन न करें, खासकर अगर वह अनजानी है।

✔ किसी भी APK फ़ाइल को इंस्टॉल न करें जो Play Store या App Store से नहीं है।

✔ किसी संपर्क से आया मैसेज अगर संदिग्ध लगे तो सीधे कॉल करके पक्की जानकारी लें।

✔ WhatsApp पर Two-Step Verification Enable करें।

✔ फोन में Antivirus और सिक्योरिटी ऐप रखें।