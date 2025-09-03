SBI ग्राहक ध्यान दें! कल घंटों तक बंद रहेगी Mobile Banking सर्विस, जान लें टाइम वरना होगी मुश्किल

SBI यूजर्स के लिए जरूरी खबर, कल इतनी देर के लिए बंद रहेंगी बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप YONO App। एसबीआई ने खुद X पर इस बात की जानकारी दी है, जिससे ग्राहक पहले से तैयारी कर लें।

YONO App Down: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। SBI ने X पर पोस्ट कर बताया है कि कल यानी 4 सितंबर को मोबाइल बैंकिंग सर्विस कुछ घंटे बंद रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि 4 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे से लेकर 01:30 बजे तक यानी कुल 1 घंटे के लिए बैंक की YONO सर्विस काम नहीं करेंगी। ता दें, देश में SBI के 44 करोड़ ग्राहक हैं, जिनपर इसका असर होगा। इस दौरान ग्राहक लेनदेन के लिए यूज कर सकते हैं ये सर्विसेज।

ये सुविधाए रहेंगी चालू? अगर इस दौरान आपको पैसों की जरूरत पड़े तो चिंता की बात नहीं है। आप आसानी से UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही, ATM से कैश निकासी की सुविधा भी पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। यूपीआई लाइट यूजर्स को भी इस समय मदद मिलेगी। यह फीचर आपको ‘ऑन-डिवाइस वॉलेट’ के जरिए लेन-देन करने देता है, यानी ट्रांजैक्शन के लिए सीधे बैंक अकाउंट से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। इसका फायदा यह है कि पेमेंट और भी तेजी से हो जाता है। हाँ, इसके लिए पहले आपको अपने वॉलेट में पैसे जोड़ने होंगे।

ऐसे करें जरूरी काम इसके अलावा, आप बैंक संबंधी काम करने एक लिए SBI के टोल फ्री नंबर 1800 1234 और 1800 2100 पर कॉल कर सकते हैं और एसबीआई कॉन्टैक्ट सेंटर के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। SBI ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ग्राहकों को पूरी तरह असुविधा न हो और वैकल्पिक ऑप्शन्स के जरिए बुनियादी लेनदेन संभव रहें।

YONO Lite और UPI Lite सर्विस का उपयोग कैसे करें? SBI की YONO Lite ऐप ग्राहकों को एक हल्की और सरल मोबाइल बैंकिंग सुविधा देती है। इसके जरिए आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। YONO Lite का फायदा यह है कि इसमें ज्यादा डेटा या हाई-एंड स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होती, यानी यह लगभग हर यूजर के लिए सुविधाजनक है। लॉगिन के लिए बस आपके पास नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग क्रेडेंशियल्स होने चाहिए।