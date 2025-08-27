Google ने Gmail यूजर्स के लिए बड़ी सुरक्षा चेतावनी जारी की है AI-पावर्ड फिशिंग और वॉइस स्कैम बड़ी संख्या में अकाउंट्स को निशाना बना रहे हैं। जानें कैसे बचें इन खतरों से।

Gmail अकाउंट अब सिर्फ एक ईमेल सेवा नहीं रहा यह एक डिजिटल पहचान बन चुका है। इसमें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल जानकारी से लेकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्लाउड फाइल्स और सोशल मीडिया लॉगिन तक सब कुछ रहता है। लेकिन हाल ही में Google ने एक बड़ा चेतावनी जारी की है। जो AI-पावर्ड फिशिंग और व्हाट्सफिशिंग (voice phishing) जैसे खतरनाक स्कैम Gmail यूजर्स को लक्षित कर रहे हैं। इन हमलों में हैकर्स ऐसा डिजिटल ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं जो फिशिंग से कहीं अधिक पावरफुल है, क्योंकि ये AI के जरिए चुनींदा और पर्सनल मैसेजेस, कॉल्स और ईमेल बनाता है।

इसके अतिरिक्त, डेटा लीक और चोरी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें 1.8 से 2.5 अरब Gmail अकाउंट्स को जोखिम बताया जा रहा है। ऐसे माहौल में हर यूजर को अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है।

AI-स्कैम कैसे काम करते हैं और क्यों खतरनाक हैं? AI टेक्नोलॉजी के साथ, स्कैमर्स अब पहले से अधिक व्यक्तिगत स्कैम बना सकते हैं। वे Gmail summary फीचर या voice कॉल्स जैसे माध्यमों से मैसेज भेजते हैं जो बिलकुल Google की ओर से भरोसेमंद लगते हैं।

उदाहरण के लिए, एक वॉइस कॉल में AI-जनरेटेड आवाज़ उपयोगकर्ता को बताती है कि उनका अकाउंट 'compromised' है और तुरंत पासवर्ड डिटेल डालने या OTP शेयर करने को कहती है।

अक्सर AI ही उन ईमेल्स को जनरेट करता है, जिनमें यूजर का नाम और हाल ही की गतिविधि शामिल होती है, जिससे वे और भी अधिक भरोसेमंद दिखते हैं। इसके अलावा, नए “indirect prompt injection” तकनीक से Gmail के AI असिस्टेंट (Gemini) को ऐसा संदेश दिखाने के लिए ट्रिक किया जाता है, जो यूज़र को असली सिस्टम नोटिफिकेशन जैसा दिखता है।

इस स्कैम से कैसे बचें? 1. दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) ऑन करें: अपने Gmail अकाउंट पर अभी से 2FA चालू कर दें यह सबसे सरल और प्रभावी सुरक्षा उपाय है।

2. किसी कॉल या ई-मेल को तुरंत वेरीफाई करें: कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट या सहायता कॉल आने पर, सीधे Google अकाउंट में लॉग इन कर चेक करें किसी लिंक पर क्लिक न करें।

3. AI-generated summary पर भरोसा न करें: जो भी Gemini या AI summary आपको सुरक्षा चेतावनी दिखाए, उसे मैन्युअल तरीके से Google अकाउंट में जांचें।

4. पासवर्ड्स को सुरक्षित और यूनिक बनाएं: हर अकाउंट का अलग और मजबूत पासवर्ड रखें, जिसमें अक्षर, संख्या और संकेत हों।