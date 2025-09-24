Big Billion Days या Big Scam? iPhone 16 और 16 Pro ऑर्डर कैंसल होने से भड़के लोग, बोले ‘सेल नहीं स्कैम है’
Flipkart की Big Billion Days सेल के दौरान iPhone 16 और 16 Pro ऑर्डर कैंसल होने का विवाद सामने आया है। ग्राहकों ने भ्रामक कीमतों और ऑर्डर न मिलने की शिकायत की है। जानिये क्या है पूरा मामला:
Flipkart की Big Billion Days जैसे बड़े-सेल इवेंट से यूजर्स भारी छूट और बड़ी-बड़ी डील्स की आशा करते हैं। इस साल भी Flipkart ने Apple iPhone 16 सीरीज को शानदार ऑफर्स के साथ पेश किया। फ्लिपकार्ट ने iPhone 16 के 128GB वैरिएंट को ₹51,999 पर लिस्ट किया। लेकिन इस उत्साह की शुरुआत में ही ग्राहकों को एक बड़ा झटका लगा। X पर कई यूजर्स ने कंप्लेंट की है कि ऑर्डर की पूरी तरह से पेमेंट करने के बाद भी उनका “ऑर्डर कैंसिल” हो गया वो भी बिना किसी स्पष्ट कारण के।
कुछ वीडियोज और सोशल मीडिया पोस्ट में यूजर्स ने आरोप लगाया है कि Flipkart ने ग्राहकों को भ्रामक कीमतों की झूठी आशाएं दिखाकर वेबसाइट ट्रैफ़िक बढ़ाया, और बाद में स्टॉक न होने का बहाना कर ऑर्डर कैंसल कर दिए। इस विवाद के बीच, कुछ सफल ऑर्डर भी हुए विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के जो Flipkart Plus या Black सदस्य थे।
विवाद की मुख्य बातें
ऑर्डर कैंसल
X मौजूद यूजर्स के कुछ ट्वीट बताते हैं कि कई यूजर्स ने iPhone 16 और iPhone 16 Pro के ऑर्डर दिए थे और भुगतान भी किया था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उन्हें “ऑर्डर कैंसल” का मैसेज मिल गया। कुछ ग्राहकों को यह बताया गया कि “payment failure” कारण है, जबकि उनका भुगतान सफल हो चुका था।
भ्रामक कीमतों का आरोप
NDTV Profit की रिपोर्ट में उपयोगकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि Flipkart ने अपनी होमपेज पर बड़े डिस्काउंट दिखाए, लेकिन प्रोडक्ट पेज पर वे छूट रीयल कीमतों से मेल नहीं खाती थीं। ऑफ़र बैनर में ₹51,999 (iPhone 16) और ₹69,999 (iPhone 16 Pro) जैसी कीमतें दिखाईं गई थीं। इसके अलावा, कुछ उपयोगकर्ताओं को यह कहा गया कि बैंक ऑफ़र जो बैनर पर दिखे थे, चेकआउट पेज पर गायब हो गए।
सोशल मीडिया हंगामा
सोशल मीडिया पर कई उपयोगकर्ताओं ने Flipkart को “#FlipkartScam” और “#BigBillionDaysFraud” जैसे टैग के साथ टैग किया।
यदि आप भविष्य में ऐसी सेल पर ऑर्डर प्लेस करें, तो इन बातों का ध्यान रखें:
स्क्रीनशॉट लें बैनर की कीमत और आपके चेकआउट पेज की कीमत का, ऑर्डर ट्रैकिंग और payment confirmation को सुरक्षित रखें। सीमित मिनटों या सेकंडों की डील्स में विश्वास कम रखें। यदि ऑर्डर कैंसल हो जाए, ग्राहक सेवा या consumer court का सहारा लें।