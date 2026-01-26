सावधान! Gmail, Facebook, Netflix समेत 14.9 करोड़ यूजर्स के पासवर्ड लीक, तुरंत करें ये सुरक्षा उपाय

संक्षेप: लगभग 149 मिलियन (14.9 करोड़) यूजर्स के Gmail, Facebook, Instagram, Netflix और अन्य ऑनलाइन अकाउंट्स के यूजरनेम और पासवर्ड लीक हुए हैं। यह साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जानें इसका कारण:

आज के डिजिटल समय में हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन अकाउंट्स पर आधारित है चाहे वह Gmail, Facebook, Instagram, Netflix या अन्य सेवाएं हों। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है: लगभग 149 मिलियन यानी 14.9 करोड़ ऑनलाइन अकाउंट्स के लॉगिन यूजरनेम और पासवर्ड एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस में लीक हो गए हैं, जिसे कोई भी इंटरनेट यूजर आसानी से एक्सेस कर सकता था। यह डेटा लीक सिर्फ मनोरंजन या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग, बैंकिंग, बायनैन्स जैसे क्रिप्टो वॉलेट, और बहुत से अन्य महत्वपूर्ण लॉगिन शामिल हैं। इस विशाल असुरक्षित डेटाबेस में कई बड़े प्लेटफॉर्म के यूजरनेम और पासवर्ड स्टोर्ड थे, जो साइबर अपराधियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

साइबर सुरक्षा रिसर्चर्स का कहना है कि यह डेटाबेस किसी सुरक्षा फ़ायरवॉल या एन्क्रिप्शन से सुरक्षित नहीं था, जिससे यह पूर्ण रूप से पब्लिक एक्सपोज हो गया। अगर आपका ई-मेल या सोशल मीडिया अकाउंट इस लीक से प्रभावित हुआ है, तो आपकी पहचान और डिजिटल जानकारी खतरे में हो सकती है।

डेटा लीक की पूरी कहानी Cybersecurity रिसर्चर Jeremiah Fowler ने एक बहुत बड़ी अनसिक्योर (किसी पासवर्ड या एन्क्रिप्शन के बिना सुरक्षित नहीं) डेटाबेस खोजी, जिसमें लगभग 149,404,754 यूनीक लॉगिन क्रेडेंशियल्स (यूजरनेम और पासवर्ड) स्टोर्ड थे।

डेटाबेस में यह सभी डेटा स्पष्ट रूप से मौजूद थे यानी जरूरत नहीं थी किसी हैक या पासवर्ड तोड़ने की; सिर्फ वेबसाइट ब्राउजर के जरिये भी डेटा तक पहुँचा जा सकता था। डेटाबेस की कुल साइज लगभग 96GB थी, जिसमें से क्रेडेंशियल्स को URL, यूजरनेम, और पासवर्ड के साथ लिस्ट किया गया था।

लीक हुए अकाउंट्स में क्या शामिल था? डेटाबेस का विश्लेषण बताता है कि इसमें शामिल प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के लॉगिन डिटेल्स में शामिल हैं:

- लगभग 48 मिलियन Gmail अकाउंट्स

- लगभग 17 मिलियन Facebook अकाउंट्स

- लगभग 6.5 मिलियन Instagram अकाउंट्स

- लगभग 3.4 मिलियन Netflix अकाउंट्स

- लगभग 4 मिलियन Yahoo अकाउंट्स

- लगभग 1.5 मिलियन Outlook अकाउंट्स

- बहुत सारे और कम प्रसिद्ध साइट्स जैसे TikTok, Binance, OnlyFans और अन्य भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ सरकारी .gov डोमेन क्रेडेंशियल्स, वित्तीय सेवाओं, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंकिंग लॉगिन्स भी डेटाबेस में मिले हैं, जो इस लीक को और गंभीर बनाते हैं।

डेटा लीक का खतरा क्या है? यह लीक सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है यह साइबर सुरक्षा के लिये बड़ा अलर्ट है। अगर आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स भी इसमें शामिल हैं, तो निम्न गंभीर जोखिम हो सकते हैं:

पहचान चोरी (Identity Theft): चीटी लॉगिन से हैकर्स आपके नाम या ईमेल के ज़रिये अन्य सेवाओं तक पहुँच बना सकते हैं।

बैंक और वित्तीय फ्रॉड: अगर बैंक ई-मेल या क्रिप्टो वॉलेट लॉगिन भी पब्लिक हो गया, तो आर्थिक नुक़सान का खतरा है।

Credential Stuffing: हैकर एक ही पासवर्ड को कई साइट्स पर आज़मा सकता है जिससे क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है।

इसे कैसे पता करें कि आपका अकाउंट लीक हुआ? अगर आप चाहते हैं कि क्या आपका ई-मेल अकाउंट या पासवर्ड इस लीक में शामिल है, तो आप वैबसाइट जैसे ‘Have I Been Pwned’ पर अपने ई-मेल को चेक कर सकते हैं। यह साइट आपकी ई-मेल को इंटरनेट डेटा ब्रीच रिपोर्ट्स से मिलाती है और आपको बताती है कि आपका डेटा कहीं लीक हुआ है या नहीं।