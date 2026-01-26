Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big Alert 149 Million users Passwords For Gmail Facebook And Netflix Leaked Reports
सावधान! Gmail, Facebook, Netflix समेत 14.9 करोड़ यूजर्स के पासवर्ड लीक, तुरंत करें ये सुरक्षा उपाय

सावधान! Gmail, Facebook, Netflix समेत 14.9 करोड़ यूजर्स के पासवर्ड लीक, तुरंत करें ये सुरक्षा उपाय

संक्षेप:

लगभग 149 मिलियन (14.9 करोड़) यूजर्स के Gmail, Facebook, Instagram, Netflix और अन्य ऑनलाइन अकाउंट्स के यूजरनेम और पासवर्ड लीक हुए हैं। यह साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जानें इसका कारण: 

Jan 26, 2026 10:37 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज के डिजिटल समय में हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन अकाउंट्स पर आधारित है चाहे वह Gmail, Facebook, Instagram, Netflix या अन्य सेवाएं हों। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है: लगभग 149 मिलियन यानी 14.9 करोड़ ऑनलाइन अकाउंट्स के लॉगिन यूजरनेम और पासवर्ड एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस में लीक हो गए हैं, जिसे कोई भी इंटरनेट यूजर आसानी से एक्सेस कर सकता था। यह डेटा लीक सिर्फ मनोरंजन या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग, बैंकिंग, बायनैन्स जैसे क्रिप्टो वॉलेट, और बहुत से अन्य महत्वपूर्ण लॉगिन शामिल हैं। इस विशाल असुरक्षित डेटाबेस में कई बड़े प्लेटफॉर्म के यूजरनेम और पासवर्ड स्टोर्ड थे, जो साइबर अपराधियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

साइबर सुरक्षा रिसर्चर्स का कहना है कि यह डेटाबेस किसी सुरक्षा फ़ायरवॉल या एन्क्रिप्शन से सुरक्षित नहीं था, जिससे यह पूर्ण रूप से पब्लिक एक्सपोज हो गया। अगर आपका ई-मेल या सोशल मीडिया अकाउंट इस लीक से प्रभावित हुआ है, तो आपकी पहचान और डिजिटल जानकारी खतरे में हो सकती है।

डेटा लीक की पूरी कहानी

Cybersecurity रिसर्चर Jeremiah Fowler ने एक बहुत बड़ी अनसिक्योर (किसी पासवर्ड या एन्क्रिप्शन के बिना सुरक्षित नहीं) डेटाबेस खोजी, जिसमें लगभग 149,404,754 यूनीक लॉगिन क्रेडेंशियल्स (यूजरनेम और पासवर्ड) स्टोर्ड थे।

डेटाबेस में यह सभी डेटा स्पष्ट रूप से मौजूद थे यानी जरूरत नहीं थी किसी हैक या पासवर्ड तोड़ने की; सिर्फ वेबसाइट ब्राउजर के जरिये भी डेटा तक पहुँचा जा सकता था। डेटाबेस की कुल साइज लगभग 96GB थी, जिसमें से क्रेडेंशियल्स को URL, यूजरनेम, और पासवर्ड के साथ लिस्ट किया गया था।

ये भी पढ़ें:बड़ी राहत: अब बिना किसी फॉर्म या डॉक्यूमेंट के ऐसे बदलें Aadhaar में मोबाइल नंबर

लीक हुए अकाउंट्स में क्या शामिल था?

डेटाबेस का विश्लेषण बताता है कि इसमें शामिल प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के लॉगिन डिटेल्स में शामिल हैं:

- लगभग 48 मिलियन Gmail अकाउंट्स

- लगभग 17 मिलियन Facebook अकाउंट्स

- लगभग 6.5 मिलियन Instagram अकाउंट्स

- लगभग 3.4 मिलियन Netflix अकाउंट्स

- लगभग 4 मिलियन Yahoo अकाउंट्स

- लगभग 1.5 मिलियन Outlook अकाउंट्स

- बहुत सारे और कम प्रसिद्ध साइट्स जैसे TikTok, Binance, OnlyFans और अन्य भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ सरकारी .gov डोमेन क्रेडेंशियल्स, वित्तीय सेवाओं, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंकिंग लॉगिन्स भी डेटाबेस में मिले हैं, जो इस लीक को और गंभीर बनाते हैं।

डेटा लीक का खतरा क्या है?

यह लीक सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है यह साइबर सुरक्षा के लिये बड़ा अलर्ट है। अगर आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स भी इसमें शामिल हैं, तो निम्न गंभीर जोखिम हो सकते हैं:

पहचान चोरी (Identity Theft): चीटी लॉगिन से हैकर्स आपके नाम या ईमेल के ज़रिये अन्य सेवाओं तक पहुँच बना सकते हैं।

बैंक और वित्तीय फ्रॉड: अगर बैंक ई-मेल या क्रिप्टो वॉलेट लॉगिन भी पब्लिक हो गया, तो आर्थिक नुक़सान का खतरा है।

Credential Stuffing: हैकर एक ही पासवर्ड को कई साइट्स पर आज़मा सकता है जिससे क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है।

इसे कैसे पता करें कि आपका अकाउंट लीक हुआ?

अगर आप चाहते हैं कि क्या आपका ई-मेल अकाउंट या पासवर्ड इस लीक में शामिल है, तो आप वैबसाइट जैसे ‘Have I Been Pwned’ पर अपने ई-मेल को चेक कर सकते हैं। यह साइट आपकी ई-मेल को इंटरनेट डेटा ब्रीच रिपोर्ट्स से मिलाती है और आपको बताती है कि आपका डेटा कहीं लीक हुआ है या नहीं।

तुरंत क्या करें? सुरक्षा उपाय

यहां कुछ सुविधाजनक और जरूरी कदम हैं जिन्हें तुरंत उठाया जाना चाहिए यदि आपका डाटा जोखिम में है: नया और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। हर अकाउंट के लिये अलग मजबूत पासवर्ड बनाएं। टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू करें OTP या Authentication ऐप से दोस्तरीय सुरक्षा जोड़ें। सभी डिवाइसों से लॉगआउट करें आपके अकाउंट के सेक्योरिटी सेटिंग से सभी अन्य डिवाइस लॉगआउट कर दें। पासवर्ड मैनेजर से हर पासवर्ड सुरक्षित रखें। कभी भी संदिग्ध ई-मेल पर क्लिक न करें।

ये भी पढ़ें:Motorola का जलवा! 50MP के 4 कैमरे, मिलिट्री-ग्रेड बॉडी वाला Signature फोन लॉन्च
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Cyber Crime Online Fraud

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।