Nothing का दिखा जबरदस्त क्रेज: 90 दिन में की ₹12 करोड़ की कमाई, Nothing Store में भी लगी iPhone जैसी लाइनें

Nothing के फ्लैगशिप स्टोर ने सिर्फ 90 दिनों में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर में 61 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे। जानिए आखिर भारत में तेजी से बढ़ रहा है Nothing ब्रांड का क्रेज।

भारत में Nothing ब्रांड का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है। कंपनी के बेंगलुरु फ्लैगशिप स्टोर ने सिर्फ 90 दिनों में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। यह आंकड़ा सामने आने के बाद टेक इंडस्ट्री में Nothing की चर्चा और तेज हो गई है। खास बात यह है कि स्टोर खुलने के पहले दिन ही हजारों लोग वहां पहुंच गए थे और माहौल किसी बड़े iPhone लॉन्च जैसा दिखाई दिया था। Nothing के इंडिया हेड और को-फाउंडर Akis Evangelidis ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि बेंगलुरु स्टोर ने तीन महीने में लगभग 1.3 मिलियन डॉलर यानी करीब 12.4 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है। इस दौरान 61 हजार से ज्यादा लोग स्टोर में पहुंचे। कंपनी का कहना है कि भारत उसके सबसे बड़े मार्केट्स में से एक बन चुका है और आने वाले समय में देश में और भी स्टोर्स खोले जा सकते हैं।

Bengaluru Store की कमाई ने सबको चौंकाया

Nothing का बेंगलुरु फ्लैगशिप स्टोर इस साल फरवरी में शुरू हुआ था। कंपनी के मुताबिक सिर्फ 90 दिनों में स्टोर ने 12 रुपए करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। यह किसी नए स्मार्टफोन ब्रांड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। खास बात यह रही कि लॉन्च के पहले दिन ही करीब 2,000 लोग स्टोर पहुंच गए थे। कंपनी ने बताया कि पिछले तीन महीनों में 61,931 विजिटर्स स्टोर में पहुंचे। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय ग्राहकों के बीच Nothing ब्रांड को लेकर काफी पसंद कर रहे है।

भारत बन रहा Nothing का बड़ा मार्केट Nothing पिछले कुछ सालों में भारत में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। कंपनी ने शुरुआत में ऑनलाइन मार्केट पर ज्यादा फोकस किया था, लेकिन अब वह ऑफलाइन रिटेल में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने भारत में अपने रिटेल नेटवर्क को 2,000 से बढ़ाकर 10,000 स्टोर्स तक पहुंचा दिया है। भारत में युवा यूजर्स के बीच Nothing Phone का Transparent Design और अलग यूजर इंटरफेस काफी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि कंपनी का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है।

Phone (4a) Series का भी मिला बड़ा फायदा Nothing की रिकॉर्ड कमाई के पीछे कंपनी की नई Phone (4a) Series को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। कंपनी ने दावा किया था कि Phone (4a) Series ने Flipkart पर Day-1 Sales का रिकॉर्ड बनाया था। यूजर्स को इस सीरीज का डिजाइन, कैमरा और Glyph Interface काफी पसंद आया। यही वजह है कि लॉन्च के बाद Nothing ब्रांड की लोकप्रियता और बढ़ गई।