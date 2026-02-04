Hindustan Hindi News
अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा! सरकार ने एक झटके में बंद किए 2.5 करोड़ आधार कार्ड, जानिए वजह

अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा! सरकार ने एक झटके में बंद किए 2.5 करोड़ आधार कार्ड, जानिए वजह

संक्षेप:

सरकार ने फ्रॉड रोकने के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं। इस कदम से यह तय होगा कि सरकारी योजनाओं का फायदा केवल जीवित और सही लाभार्थियों तक ही पहुंचे।

Feb 04, 2026 05:35 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
भारत सरकार ने आधार सिस्टम को सेफ और ट्रांसपैरेंट बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 2.5 करोड़ से ज्यादा मृत व्यक्तियों के आधार (Aadhaar) नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं। इस फैसले के साथ सरकार की कोशिश पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकना और यह तय करने कि है कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा केवल सही पात्रों और जीवित लाभार्थियों तक ही पहुंचे। आइए आपको इस क्लीनअप के बारे में विस्तार से बताते हैं।

बड़े स्तर पर किए गए डाटाबेस क्लीन-अप की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित में दी। सरकार के मुताबिक, दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम को अपडेट रखना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हर साल लाखों नए आधार बनते हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी होती है, ऐसे में मृत व्यक्तियों के रिकॉर्ड को समय पर हटाना जरूरी हो जाता है।

इसलिए जरूरी है आधार को डिसेबल करना

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार ऐक्टिव रहना पहचान चोरी और फ्रॉड का जोखिम बढ़ा सकता है। कई मामलों में मृत लोगों के आधार का इस्तेमाल कर पेंशन, सब्सिडी या अन्य सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। आधार नंबर को डिसेबल करने से ऐसे अवैध इस्तेमाल पर इफेक्टिवली रोक लगती है।

कई बार इस वजह से हो जाती है देरी

देश में करीब 134 करोड़ ऐक्टिव आधार कार्ड धारक हैं। सरकार ने बताया कि कई बार मृत्यु का पंजीकरण उस जगह पर होता है, जो आधार कार्ड में रिजस्टर्ड एड्रेस से अलग होता है। इस वजह से डाटा के मिलान में देरी हो सकती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अलग-अलग विभागों के बीच डाटा शेयर करने और आधार रिकॉर्ड को रेग्युलरली अपडेट करने पर जोर दिया जा रहा है।

इनेबल किए गए हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशंस

डाटाबेस क्लीन करने के साथ-साथ आधार की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई टेक सॉल्यूशंस भी लागू किए गए हैं। इनमें बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक की सुविधा और फेस ऑथेंटिकेशन में लाइवनेस डिटेक्शन शामिल है, जिससे फोटो या वीडियो के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके।

साथ ही, आधार वैलिडेट करने वाली संस्थाओं को डाटा केवल एन्क्रिप्टेड आधार डाटा वॉल्ट में रखने के निर्देश दिए गए हैं। UIDAI ने साफ किया है कि नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी किसी थर्ड-पार्टी से शेयर नहीं की जाती। बता दें अब नए आधार ऐप के जरिए परिवार के सदस्य मृत्यु की सूचना भी दे सकते हैं और इसके बाद सदस्य के आधार को डिसेबल कर दिया जाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
