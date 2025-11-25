नई सुविधा: आपके UPI से बच्चे और बुजुर्ग भी कर सकेंगे पेमेंट, सेट कर सकते हैं इतनी लिमिट

संक्षेप: अब आपकी UPI आइडी से बच्चे, बुजुर्ग और स्टाफ के लोग भी पेमेंट कर सकेंगे, जिससे उन्हें छोटे-छोटे खर्चों के लिए आप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) ने मंगलवार (25 नवंबर) को BHIM पेमेंट्स ऐप पर UPI सर्किल फुल डेलीगेशन सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।

अब आपकी UPI आइडी से बच्चे, बुजुर्ग और स्टाफ के लोग भी पेमेंट कर सकेंगे, जिससे उन्हें छोटे-छोटे खर्चों के लिए आप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) ने मंगलवार (25 नवंबर) को BHIM पेमेंट्स ऐप पर UPI सर्किल फुल डेलीगेशन सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इससे प्राइमरी यूजर्स अपने भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स को अपनी तरफ से 15,000 रुपये तक के यूपीआई पेमेंट करने के लिए ऑथराइज कर सकेंगे। यह कदम उन सीनियर सिटिजन्स के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जिनके अपने बैंक अकाउंट हैं, लेकिन वे अक्सर डिजिटल पेमेंट करने से हिचकिचाते हैं। साथ ही, ऐसे युवा लोगों के लिए भी यह कदम बहुत बड़ा बदलाव लाएगा जो अपने रोजाना के या पढ़ाई के खर्चों को सुरक्षित, पेरेंट-कंट्रोल्ड एक्सेस के साथ मैनेज कर सकते हैं। इससे शेयर्ड और घरेलू फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाता है और पूरी ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल बना रहता है।

BHIM पर UPI सर्किल कैसे काम करता है? 'टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई सर्किल फुल डेलीगेशन के साथ, एक प्राइमरी यूजर दूसरे यूजर को प्राइमरी यूजर के अकाउंट से सीधे यूपीआई पेमेंट शुरू करने और पूरा करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। प्राइमरी यूजर 15,000 रुपये तक की मंथली खर्च लिमिट सेट कर सकता है और 5 साल तक का एक्सपायरी ड्यूरेशन चुन सकता है।

BHIM ऐप का यह फीचर फैमिली, डिपेंडेंट्स या छोटे बिजनेस के स्टाफ के बीच रोजाना के डिजिटल पेमेंट को आसान बनाता है, और सभी ट्रांजैक्शन पर साफ नजर रखता है। UPI सर्किल विद फुल डेलीगेशन भरोसेमंद यूजर्स को अपने बैंक-लिंक्ड UPI ID या बैंक अकाउंट की जरूरत के बिना सुरक्षित डिजिटल पेमेंट करने की इजाजत देकर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को बढ़ाता है।

NBSL की एमडी और सीईओ, ललिता नटराज ने कहा, "फुल डेलीगेशन के साथ, यूपीआई सर्किल रियल-टाइम अप्रूवल से आगे बढ़कर तय लिमिट में भरोसेमंद, ऑटोनॉमस पेमेंट को इनेबल करता है। यह दिखाता है कि भारतीय घर और बिजनेस नैचुरली कैसे काम करते हैं, जो भरोसे, फ्लेक्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित होते हैं। ऐसे काम के फीचर्स के जरिए, BHIM पेमेंट्स ऐप समाज के हर हिस्से के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाता रहता है।"

यूपीआई सर्किल विद फुल डेलीगेशन की खासियत: - सीनियर सिटिजन के लिए सपोर्ट: सीनियर सिटिजन को परिवार का कोई सदस्य छोटी-मोटी ट्रांजैक्शन के लिए खुद से पेमेंट करने की इजाजत दे सकता है। वे अक्सर डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं, और इससे उन्हें भरोसेमंद लेवल की सिक्योरिटी पाने में मदद मिलेगी।

- यंग एडल्ट्स को मजबूत बनाना: माता-पिता बच्चों को सिक्योरिटी से समझौता किए बिना, महीने की लिमिट तय करके, कंट्रोल्ड, डेलीगेटेड एक्सेस के जरिए अपने रोजाना या पढ़ाई के खर्चों को मैनेज करने की इजाजत दे सकते हैं।

- छोटे बिजनेस में काम सौंपने की सुरक्षा: बिजनेस मालिक अपने स्टाफ को फ्यूल, टोल जैसे ऑपरेशनल खर्चों का पेमेंट करने की इजाजत दे सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्की होती है और कैश संभालने की जरूरत खत्म हो जाती है।

- डिजिटली कम अनुभवी यूजर्स की मदद करना: काम करने वाले प्रोफेशनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कम परिचित लोगों को रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ पेमेंट एक्सेस देकर उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे वे आसानी से रोजाना के खर्चों को मैनेज कर सकते हैं।

BHIM पर UPI Circle का इस्तेमाल कैसे करें? प्रेस रिलीज के मुताबिक, BHIM UPI ऐप पर UPI Circle का इस्तेमाल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यहां दी गई है:

1. BHIM पेमेंट्स ऐप खोलें और होम स्क्रीन से UPI Circle सेक्शन में जाएं।

2. 'इनवाइट टू सर्किल' पर टैप करें और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालें।

3. उनकी UPI ID डालें या उनका QR कोड स्कैन करें।

4. 'Approve a Monthly Limit' (Full Delegation) चुनें।

5. अपना रिश्ता चुनें (जैसे, बच्चा, पति/पत्नी, स्टाफ) और आधार या दूसरे मौजूद डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके उनकी पहचान वेरिफाई करें।

6. महीने की खर्च की लिमिट (15,000 रुपये तक) और वैलिडिटी पीरियड (ज्यादा से ज्यादा 5 साल और कम से कम 1 महीना) सेट करें।

7. अपना पसंदीदा बैंक अकाउंट चुनें और UPI PIN से ऑथराइज करके डेलिगेशन बनाएं।