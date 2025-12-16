BHIM ऐप में मिल रहा है 300 रुपये तक का कैशबैक, आया धाकड़ Garv Se Swadeshi कैंपेन

संक्षेप: पेमेंट ऐप BHIM की ओर से ‘गर्व से स्वदेशी’ कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान कैशबैक का फायदा भी दिया जाएगा।

लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म BHIM ने इस महीने भारत में अपना नया कैंपेन 'Garv Se Swadeshi' लॉन्च किया है और इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के लिए मोटीवेट किया जाएगा। ऐप ने बताया है कि यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट करने की स्थिति में ढेर सारा कैशबैक दिया जाएगा और वे 300 रुपये तक कैशबैक इकट्ठा कर सकते हैं।

BHIM ऐप इस महीने अपने 10 साल पूरे कर रहा है और इसे सेलिब्रेट करते हुए नया कैंपेन यूजर्स को कैशबैक देगा। नए यूजर्स को ऐप की मदद से पहली बार डिजिटल पेमेंट करने पर 20 रुपये या इससे ज्यादा भुगतान करने पर 20 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा महीने में 300 रुपये तक का कैशबैक पाने का विकल्प यूजर्स को ऐप में मिल रहा है, जो अलग-अलग कैटेगरीज में पेमेंट पर मिलेंगे।

इन कैटेगरीज में भुगतान पर कैशबैक पेमेंट ऐप में यूजर्स को जिन कैटेगरीज में पेमेंट की स्थिति में कैशबैक दिया जा रहा है, उनकी लिस्ट में किराना की दुकान पर हुई खरीददारी से लेकर पेट्रोल या डीजल के लिए पेमेंट शामिल है। इसके अलावा बस या मेट्रो टिकट खरीदने, मोबाइल रीचार्ज करने या फिर बिजली और गैस के बिल का भुगतान करने पर भी यूजर्स को कैशबैक मिल सकता है।

ऐप में दिए जा रहे हैं ढेरों काम के फीचर्स BHIM ऐप को लॉन्च के बाद से लगातार अपग्रेड किया गया है और इसमें 15 से ज्यादा भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा ऐप में स्प्लिट एक्सपेंस, फैमिली मोड, स्पेंड एनालिटिक्स, UPI सर्कल और ऐक्शन नीडेड जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। इन फीचर्स के साथ खर्च को अपने दोस्तों के साथ बांटने या फिर शेयर करने में भी आसानी होती है।