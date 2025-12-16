Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़BHIM App launches Garv Se Swadeshi campaign offering cashback up to 300 rupees per month
BHIM ऐप में मिल रहा है 300 रुपये तक का कैशबैक, आया धाकड़ Garv Se Swadeshi कैंपेन

BHIM ऐप में मिल रहा है 300 रुपये तक का कैशबैक, आया धाकड़ Garv Se Swadeshi कैंपेन

संक्षेप:

पेमेंट ऐप BHIM की ओर से ‘गर्व से स्वदेशी’ कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान कैशबैक का फायदा भी दिया जाएगा। 

Dec 16, 2025 01:38 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म BHIM ने इस महीने भारत में अपना नया कैंपेन 'Garv Se Swadeshi' लॉन्च किया है और इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के लिए मोटीवेट किया जाएगा। ऐप ने बताया है कि यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट करने की स्थिति में ढेर सारा कैशबैक दिया जाएगा और वे 300 रुपये तक कैशबैक इकट्ठा कर सकते हैं।

BHIM ऐप इस महीने अपने 10 साल पूरे कर रहा है और इसे सेलिब्रेट करते हुए नया कैंपेन यूजर्स को कैशबैक देगा। नए यूजर्स को ऐप की मदद से पहली बार डिजिटल पेमेंट करने पर 20 रुपये या इससे ज्यादा भुगतान करने पर 20 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा महीने में 300 रुपये तक का कैशबैक पाने का विकल्प यूजर्स को ऐप में मिल रहा है, जो अलग-अलग कैटेगरीज में पेमेंट पर मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:Samsung ने Flipkart पर शुरू किए Galaxy Days, केवल दो दिन मिलेंगे खास ऑफर्स

इन कैटेगरीज में भुगतान पर कैशबैक

पेमेंट ऐप में यूजर्स को जिन कैटेगरीज में पेमेंट की स्थिति में कैशबैक दिया जा रहा है, उनकी लिस्ट में किराना की दुकान पर हुई खरीददारी से लेकर पेट्रोल या डीजल के लिए पेमेंट शामिल है। इसके अलावा बस या मेट्रो टिकट खरीदने, मोबाइल रीचार्ज करने या फिर बिजली और गैस के बिल का भुगतान करने पर भी यूजर्स को कैशबैक मिल सकता है।

ऐप में दिए जा रहे हैं ढेरों काम के फीचर्स

BHIM ऐप को लॉन्च के बाद से लगातार अपग्रेड किया गया है और इसमें 15 से ज्यादा भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा ऐप में स्प्लिट एक्सपेंस, फैमिली मोड, स्पेंड एनालिटिक्स, UPI सर्कल और ऐक्शन नीडेड जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। इन फीचर्स के साथ खर्च को अपने दोस्तों के साथ बांटने या फिर शेयर करने में भी आसानी होती है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

ऐसे ही नए UPI सर्कल फीचर के साथ यूजर्स अपने परिवार के लोगों को एक तय रकम तक भेजने का विकल्प दे सकते हैं, जिससे उनका खर्च मैनेज हो सकता है। IMF की मानें तो UPI अब दुनिया में करीब आधे डिजिटल पेमेंट्स मैनेज कर रहा है और नया कैंपेन इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
UPI Mobile App Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।