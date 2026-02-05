अब बारिश हो, भीड़ या पीक टाइम, Bharat Taxi में किराया होगा फिक्स, लॉन्च हुआ ऐप; Ola-Uber को टक्कर
भारत में आज नई टैक्सी सर्विस Bharat Taxi लॉन्च हो गई है। यह Ola और Uber जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर दे सकती है। जानें कैसे यह ऐप अलग है, ड्राइवरों और पैसेंजर्स को क्या लाभ देगा।
Ola-Uber को टक्कर देने आज Bharat Taxi नाम का नया ऐप लॉन्च हुआ है। यह कोई साधारण टैक्सी सेवा नहीं है, बल्कि पहला को-ऑपरेटिव प्लेटफ़ॉर्म है, जो ड्राइवरों को मालिक के रूप में मानता है और यात्रियों के लिए भी अलग अनुभव देने का वादा कर रहा है। जहां Uber और Ola जैसे प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाई जाती हैं और हर सवारी पर कमीशन लेती हैं, Bharat Taxi में हर राइड पर कमीशन नहीं लिया जाएगा। इस सर्विस का मकसद है कि टैक्सी का किराया हर समय एक-सा और किफायती रहे। यानी बारिश, भीड़ या पीक टाइम में किराया अचानक महंगा न हो।
Bharat Taxi ऐप अभी सिर्फ दिल्ली-NCR में लॉन्च हुआ है और बाद में इसे पूरे देश में फैलाने की योजना है। इस ऐप का मकसद सिर्फ पैसेंजर को सस्ता किराया देना नहीं है, बल्कि ड्राइवरों को भी बेहतर कमाई, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसे फायदे देना है।
यूजर्स को मिलेंगे ये फायदे
Bharat Taxi की शुरुआत से आम यात्रियों को टैक्सी बुकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा फायदा किराए को लेकर होगा, क्योंकि इस सेवा का दावा है कि टैक्सी का किराया हर समय स्थिर और कम रखा जाएगा। बारिश, ट्रैफिक या भीड़ के समय अचानक किराया बढ़ने की परेशानी नहीं होगी। इससे यूजर्स को पहले से पता रहेगा कि सफर में कितना खर्च आएगा। साथ ही, ड्राइवरों को बेहतर कमाई मिलने की वजह से राइड कैंसिल होने की समस्या भी कम हो सकती है, जिससे बुकिंग ज्यादा भरोसेमंद बनेगी। कुल मिलाकर, यूजर्स को सस्ता, साफ और बिना झंझट वाला टैक्सी अनुभव मिलने की उम्मीद है।
Bharat Taxi के Model की खास बातें
Bharat Taxi का मॉडल बाकी टैक्सी ऐप्स से काफी अलग है। यह एक cooperative मॉडल पर काम करता है, जिसमें ड्राइवर सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि इस सेवा के हिस्सेदार भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि ड्राइवरों को हर राइड पर भारी कमीशन नहीं देना पड़ता और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उनके पास रहता है। इस मॉडल में surge pricing नहीं रखी गई है, जिससे किराया कंट्रोल में रहता है। ड्राइवरों को बीमा और दूसरी सुविधाएं भी देने की बात कही गई है, जिससे उनका भरोसा बढ़ता है और सेवा ज्यादा टिकाऊ बनती है। यही वजह है कि Bharat Taxi को टैक्सी मार्केट में एक नया और अलग विकल्प माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।