Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BGMI खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब महंगे फोन की जरूरत नहीं, बजट फोन में भी चलेगा गेम, जल्द आ रहा Lite वर्जन

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

BGMI Lite भारत में 2026 के आखिर तक लॉन्च होगा। Krafton ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये BGMI खेलने वाले उन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है जिनके फोन में गेम चल तो जाता है, लेकिन बार-बार Lag, Heating और कम FPS की परेशानी होती है।

BGMI
कम रैम वाले फोन में भी चलेगा BGMI, भारत में आ रहा Lite वर्जन

BGMI Lite India Launch: BGMI खेलने वाले उन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है जिनके फोन में गेम चलाते समय Lag, Frame Drop या Performance की परेशानी होती है। Krafton ने आखिरकार BGMI Lite को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। कंपनी के मुताबिक इसका हल्का वर्जन 2026 के अंत तक भारत में आ जाएगा। यानी बजट और कम क्षमता वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले गेमर्स के लिए आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। Krafton ने अभी सटीक लॉन्च डेट, गेम का Download Size, कितनी RAM चाहिए होगी, कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे और किन फोन में गेम चलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी है। कंपनी इन डिटेल्स को लॉन्च के करीब शेयर करेगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Nothing Phone (3a) Lite 5G

Nothing Phone (3a) Lite 5G

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹22999

खरीदिये

discount

24% OFF

OnePlus N6x

OnePlus N6x

  • checkIce Blue
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹20361

₹26999

खरीदिये

discount

41% OFF

Vivo T5 Lite 44W 5G

Vivo T5 Lite 44W 5G

  • checkTwilight Shadow
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹19999

₹33999

खरीदिये

discount

34% OFF

Realme Narzo 100x 5G

Realme Narzo 100x 5G

  • checkMidnight Black
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹20999

₹31999

खरीदिये

discount

48% OFF

Oppo K14 5G

Oppo K14 5G

  • checkIcy Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22437

₹42999

खरीदिये

इकनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक BGMI Lite का मकसद गेम को ऐसे यूजर्स तक पहुंचाना है जो मौजूदा BGMI को अपने फोन की क्षमता के कारण आसानी से नहीं चला पाते। यानी कंपनी का फोकस सिर्फ गेम को छोटा करने पर नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षमता वाले फोन पर बेहतर Gaming Experience देने पर है। ऐसे में अगर आपका फोन पुराना है या ज्यादा महंगा Gaming Smartphone नहीं है, तो BGMI Lite आपके लिए काफी काम का साबित होगा।

ये भी पढ़ें:पूरे ₹30500 तक सस्ते हुए Samsung Galaxy S26 Series के 200MP कैमरा फोन

BGMI Lite का Download Size अभी सीक्रेट

BGMI जैसे बड़े गेम को अच्छी तरह चलाने के लिए फोन में पर्याप्त RAM, प्रोसेसर और ग्राफिक्स क्षमता होना जरूरी है। बजट या कुछ साल पुराने फोन में गेम चलने के बावजूद यूजर्स को कई बार परेशानी होती है। BGMI Lite को ऐसे ही यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। यह सवाल शायद हर गेमर के मन में होगा कि BGMI Lite आखिर कितनी RAM वाले फोन में चलेगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। Krafton ने BGMI Lite के लिए अभी Download Size की पुष्टि नहीं की है।

BGMI Lite की Pre-Registration कब होगी शुरू

अभी इसकी भी आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है। Krafton India ने सिर्फ इतना कहा है कि गेम 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। Exact Date और Pre-Registration की जानकारी बाद में सामने आएगी। BGMI Lite की घोषणा के बाद इंटरनेट पर फर्जी APK और Download Links की भरमार हो सकती है। ऐसे में गेमर्स को सावधान रहने की जरूरत है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

28% OFF

OnePlus N6 5G

OnePlus N6 5G

  • checkMidnight Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹22314

₹30999

खरीदिये

discount

31% OFF

Redmi Note 15 SE 5G

Redmi Note 15 SE 5G

  • checkFrosted White
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24858

₹35999

खरीदिये

फिलहाल BGMI Lite का कोई आधिकारिक APK उपलब्ध नहीं है। इसी तरह कोई Official Early Access या Pre-Registration Link भी जारी नहीं हुआ है। इसलिए किसी अनजान वेबसाइट से APK डाउनलोड करके फोन में इंस्टॉल न करें। किसी भी फर्जी APK, Telegram Link या अनजान वेबसाइट से गेम डाउनलोड करने की कोशिश न करें।

जैसे ही कंपनी Pre-Registration शुरू करेगी, Exact Launch Date, System Requirements और Download Size जैसी जानकारी भी सामने आने की उम्मीद है। BGMI Lite के जरिए Krafton ऐसे खिलाड़ियों तक पहुंच बनाना चाहता है जो मौजूदा गेम को अपने डिवाइस पर आसानी से नहीं चला पा रहे हैं। इससे कंपनी की गेमिंग कम्युनिटी भी बड़ी होगी। आम तौर पर Pre-Registration शुरू होने के बाद लॉन्च डेट को लेकर तस्वीर ज्यादा साफ हो जाती है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Pubg

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।