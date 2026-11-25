BGMI Air Open Beta हुआ लॉन्च, अब 1GB में खेल सकेंगे BGMI! ऐसे करें डाउनलोड
BGMI Air का Open Beta Android यूजर्स के लिए रोलआउट हो गया है। करीब 1GB के शुरुआती डाउनलोड साइज वाले इस गेम को Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है।
मोबाइल गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। KRAFTON India ने अपने नए गेम BGMI Air का Open Beta लॉन्च कर दिया है। 25 नवंबर से Android यूजर्स इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हैं। खास बात यह है कि इस गेम का शुरुआती डाउनलोड साइज करीब 1GB रखा गया है। यानी जिन स्मार्टफोन यूजर्स के फोन में स्टोरेज कम है या जिनके पास एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, वे भी बैटल रॉयल गेमिंग का मजा ले सकेंगे। BGMI Air को पहले BGMI Lite के नाम से पेश किया गया था। कंपनी इसका आधिकारिक लॉन्च भारत में 10 दिसंबर, 2026 को करने वाली है।
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क्या है BGMI Air और क्यों है खास?
BGMI Air दरअसल लोकप्रिय गेम Battlegrounds Mobile India (BGMI) का लाइट वर्जन है। इसे खासतौर पर ऐसे स्मार्टफोन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है, जिनके फोन में ज्यादा स्टोरेज या दमदार हार्डवेयर नहीं है। कंपनी का मकसद ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक BGMI का गेमिंग एक्सपीरियंस पहुंचाना है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका करीब 1GB का शुरुआती डाउनलोड साइज है। यह मौजूदा BGMI गेम की तुलना में कम स्टोरेज इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि, गेम में जरूरत के हिसाब से एक्सट्रा मॉड्यूल डाउनलोड करने का विकल्प भी मिलेगा। यूजर्स अपनी पसंद के मुताबिक जरूरी कंटेंट डाउनलोड कर सकेंगे और जिन चीजों की जरूरत नहीं है, उन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी।
BGMI Air Open Beta कैसे डाउनलोड करें?
Android यूजर्स Google Play Store के जरिए BGMI Air का Open Beta डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
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1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Play Store ओपन करें।
2. सर्च बार में BGMI Air टाइप करें।
3. गेम की लिस्टिंग में डेवलपर का नाम KRAFTON जरूर चेक करें।
4. आधिकारिक गेम लिस्टिंग ओपन करके उपलब्ध Install विकल्प पर टैप करें।
5. डाउनलोड पूरा होने के बाद गेम ओपन करें और लॉगइन करके खेलना शुरू करें।
ध्यान रहे कि गेम की फर्जी APK फाइल्स डाउनलोड करने से बचें। थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड की गई फाइल में मालवेयर या दूसरे नुकसानदायक सॉफ्टवेयर हो सकते हैं।
पुराने BGMI अकाउंट से ही कर सकेंगे लॉगइन
BGMI Air की एक और खास बात यह है कि मौजूदा BGMI यूजर्स को इसके लिए नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने पुराने BGMI अकाउंट से ही लॉगइन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, उनके पहले से खरीदे गए आइटम और आउटफिट भी नए गेम में उपलब्ध रहेंगे। गेम में क्लासिक Erangel मैप और 100 प्लेयर्स के साथ बैटल रॉयल बैटल्स का सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा BGMI Air खेलने वाले यूजर्स अपने उन दोस्तों के साथ भी टीम बना सकेंगे, जो ओरिजिनल BGMI खेल रहे हैं।
iPhone यूजर्स को करना होगा इंतजार
फिलहाल BGMI Air का Open Beta Android यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। iPhone यूजर्स के लिए अभी कोई Open Beta डाउनलोड लिंक जारी नहीं किया गया है। हालांकि, गेम की Apple App Store पर प्री-रजिस्ट्रेशन लिस्टिंग उपलब्ध है। कंपनी ने इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट 10 दिसंबर, 2026 तय की है। ऐसे में iPhone यूजर्स को ऑफीशियल लॉन्च तक इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।