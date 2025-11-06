सावधान! India Post के नाम पर चल रहा नया फ्रॉड, एक क्लिक में साफ होगा बैंक अकाउंट

संक्षेप: अगर आपको भी ऐसा SMS आया है जिसमें लिखा है कि आपका पार्सल वेयरहाउस में है और 24 घंटे में एड्रेस अपडेट करें, तो हो जाएं सावधान। यह मैसेज फेक है। India Post ने चेतावनी जारी की है कि वह कभी भी ऐसे लिंक नहीं भेजती। जानिए कैसे बचें UPI और फिशिंग फ्रॉड से।

Beware of Fake India Post Message: हाल ही में कई लोगों को ऐसा SMS मिला है जिसमें लिखा होता है “आपका पैकेज वेयरहाउस में पहुंच गया है, कृपया 24 घंटे के अंदर अपना पता अपडेट करें, नहीं तो पार्सल रिटर्न हो जाएगा।” ऐसे मैसेज के साथ एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करने को कहा जाता है। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह मैसेज पूरी तरह फेक है। भारत सरकार की डाक सेवा India Post ने खुद चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे कभी भी यूजर्स से इस तरह की निजी जानकारी या एड्रेस अपडेट के लिए लिंक नहीं भेजते।

दरअसल, साइबर ठग इन लिंक के जरिए आपके बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड या UPI से जुड़ी जानकारी चुरा सकते हैं। कई लोग ऐसे फर्जी SMS पर भरोसा कर क्लिक कर देते हैं, जिससे उनका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि यह फ्रॉड कैसे काम करता है, किन बातों से आप इसे पहचान सकते हैं और कैसे आप खुद को और दूसरों को इन जालसाजों से बचा सकते हैं।

India Post ने जारी की चेतावनी भारत की आधिकारिक डाक सेवा India Post ने अपने X (Twitter) अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई भी मैसेज असली नहीं है। “India Post कभी भी यूजर्स से एड्रेस अपडेट या पार्सल कन्फर्मेशन के लिए लिंक नहीं भेजती। ऐसे सभी मैसेज फेक हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।” India Post का कहना है कि ये फिशिंग मैसेज हैं, जो लोगों को झांसे में लेकर उनकी निजी जानकारी चुराने के लिए भेजे जाते हैं।

कैसे करते हैं ठग इस फेक SMS फ्रॉड को? ठग इन दिनों सरकारी एजेंसियों या प्रसिद्ध संस्थानों के नाम पर फर्जी वेबसाइट और डोमेन लिंक बनाकर यूज़र्स को भ्रमित करते हैं। ये मैसेज असली India Post की तरह दिखते हैं, जिनमें “indiapost” जैसे शब्द शामिल होते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही यूज़र एक फेक वेबसाइट पर पहुंचता है, जहां नाम, पता, मोबाइल नंबर और कार्ड डिटेल्स मांगे जाते हैं। जैसे ही यूजर ये जानकारी डालता है, हैकर्स उसके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं।

कैसे पहचानें फेक India Post SMS? वेबसाइट लिंक ध्यान से देखें: अगर लिंक “.gov.in” से खत्म नहीं होता है, तो वह नकली है।

स्पेलिंग मिस्टेक: ठग अक्सर शब्दों में छोटी-छोटी गलतियां रखते हैं, जैसे indapost या indiap0st।

जल्दबाजी कराने वाले शब्द: जैसे “24 घंटे में अपडेट करें”, “नहीं तो पैकेज रिटर्न हो जाएगा” ये धोखाधड़ी के संकेत हैं।

पर्सनल जानकारी की मांग: इंडिया पोस्ट कभी भी OTP, कार्ड नंबर या बैंक डिटेल्स नहीं मांगती।

सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये कदम अगर आपको ऐसा कोई SMS या WhatsApp मैसेज मिला है तो: किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। अपने मोबाइल या लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। मैसेज को तुरंत report.phishing@indiapost.gov.in पर फॉरवर्ड करें। अगर आपने गलती से लिंक पर क्लिक कर दिया है, तो तुरंत अपने बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।

कहां करें शिकायत? अगर आप इस तरह के किसी फ्रॉड के शिकार हुए हैं या संदिग्ध SMS मिला है, तो तुरंत इन प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट करें:

Cyber Crime Helpline: 1930

Cyber Crime Portal: www.cybercrime.gov.in

India Post Email: report.phishing@indiapost.gov.in